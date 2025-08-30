Csodás magyar vb-ezüst a klasszikus olimpiai sportágban – egy tizennégy éves kislány mögött!

A női döntő másik magyar résztvevője, Bauer Blanka a 17. helyen végzett. A magyar csapat, melynek eredménye Erdős Rita elődöntős pontszámával egészült ki, negyedik lett. Egyéniben győzött a 14 éves egyiptomi Farid Halil, harmadikként pedig az olasz Aurora Tognetti futott a célba a szombati versenynap végén.

A 71 fős mezőny szerdai selejtezőjében mind az öt magyar induló folytatást érő helyen végzett, mivel azonban egy országból csak négyen kerülhettek az elődöntőbe, Eszes Noémi számára véget ért a vb. A csütörtöki rangsoroló vívást követő pénteki elődöntőből Guzi és Bauer magabiztos teljesítménnyel került a 18-as fináléba, Erdős Rita egy hellyel maradt le a döntőről és véget ért a vb Mészáros Emma számára is. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle korábbi edzésbalesete miatt nem indult a világbajnokságon.

A tavalyi vb-n egyéniben ezüst-, csapatban - Bauerrel és Erdőssel - aranyérmes Guzinak a 16 közé jutásért is kellett már vívnia és kikapott a francia Rebecca Castauditól, így 17. lett ebben a számban. Az akadálypályán viszont gyorsan végigment, 34.15 másodperces eredménye a negyedik legjobb volt, ezzel összetettben a kilencedik helyre lépett előre. A 200 méteres úszásban tovább javított, 2:17.52 perccel harmadikként zárta ezt a számot, ezzel a négy lövészettel megszakított 3000 méteres futásnak hetedikként vághatott neki. A bronzérmes pozíciótól 19, az aranytól 51 másodpercre volt. Nagy tempót diktált az első pillanattól kezdve és a lövészetei is jók voltak, különösen az első sorozat utániak, melyeket hét másodpercnél kevesebb idő alatt be tudott fejezni. Már a harmadik lövészet előtt a második helyen haladt a tavalyi olimpia negyedik helyezettje, a negyedik sorozat után pedig nem is volt kérdéses, hogy ezt a pozíciót simán megőrzi. Egyedül Halilt nem volt esélye utolérni, mert az egyiptomi tinédzser nagy fölénnyel kezdte a zárószámot és szintén parádésan lőtt. Guzi 11:11.13 perccel a második legjobb eredményt érte el a kombinált számban.

A helyszínen a nemzetközi szövetségnek nyilatkozva azt emelte ki, hogy mentálisan erős tudott maradni.

A vívás után nem voltam jó pozícióban, de bíztam a képességeimben és csak saját magamra figyeltem

– árulta el a UIPM közvetítésében. Beszélt arról is, hogy idén igyekezett minél több tapasztalatot szerezni az új számban, az akadálypályán, ezért sok versenyen indult, és az év során még kiemelten figyelt az úszására is. Magyarul folytatva üdvözölte szüleit, akik a helyszínen szurkoltak neki, valamint köszönetet mondott többek között az edzőinek, és emlékeztetett rá: ezen a héten telt el tíz év azóta, hogy elkezdett öttusázni.