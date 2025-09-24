Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Az ENSZ azonnal száműzné a világ labdarúgásából Izraelt

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa szerint Izraelt azonnal ki kellene tiltani a világ összes labdarúgó-eseményéről. A drasztikus lépést azért szorgalmazzák, mert a szakértők szerint csak így lehetne megállítani azt a népirtást, ami a Gázai övezetben zajlik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 18:31
Súlyos helyzetbe kerülhet az izraeli fociválogatott Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az ENSZ szakértői jelentésüket mind a FIFA, mind az UEFA részére elküldték. A gázai konfliktust csak úgy lehetne megoldani, ha ezt a drasztikus lépést a két sportszervezet azonnal megtenné. Az ENSZ szakértői szerint a világ sportszervezeteinek nem lenne szabad szemet hunyniuk a jogsértések felett. Izrael ugyanakkor tagadja, hogy Gázában népirtás történne, azt is cáfolták, hogy nekik ehhez bármi közük lenne.

Ugyanakkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a közelmúltban elutasította az Izrael elleni szankciókat, arra hivatkozva, hogy nem sértették meg az olimpiai chartát.

