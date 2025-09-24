Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

A Plzen fél a Fraditól

A magyar bajnok Ferencváros csütörtökön 21 órától a Viktoria Plzen csapatát fogadja az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában a Groupama Arénában. A két csapat jól ismeri egymást, hiszen februárban már találkoztak egymással az Európa-liga playoff-körében, akkor a párharc végén a csehek örülhettek.

C. Kovács Attila
2025. 09. 24. 21:00
Miroslav Koubek, a FC Viktoria Plzen vezetőedzője szerint mindkét csapat ponttal, pontokkal akar kezdeni. Forrás: GIUSEPPE MAFFIA/NurPhoto
Csütörtök este két régi ismerős méri össze ismét erejét az Európa-liga alapszakaszában: a Ferencváros és a Plzen február után ismét összecsap a második legrangosabb európai kupasorozatban. A csehek már meg is érkeztek Budapestre, és megtartották az ilyenkor szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatójukat, ahol kiderült, hogy a Viktoria Plzen – a Fradihoz hasonlóan – is jó rajtban reménykedik az Európa-ligában.

Miroslav Koubek, a Viktoria Plzen vezetőedzője nehéz mérkőzésre számít a Ferencváros ellen.
Miroslav Koubek, a Viktoria Plzen vezetőedzője nehéz mérkőzésre számít a Ferencváros ellen. Fotó: Viktoria Plzen

– Vannak változások mindkét csapatban, de persze az megkönnyíti valamelyest a felkészülést, hogy jó néhány ismerős játékos is lesz a riválisnál. Amiben mindenképpen más lesz a mostani összecsapás, hogy nem lesz visszavágó, azaz nincs javítási lehetőség, márpedig mindkét együttes biztosan ponttal, pontokkal akar kezdeni – jelentette ki Miroslav Koubek, a csehek vezetőedzője.

A 74 éves tréner kiemelte, minden tapasztalat hasznos az idegenbeli találkozók esetében, így az is, hogy jól ismerik a környezetet, de ettől még a Ferencváros ugyanolyan nehéz ellenfél lesz. Az MTI érdeklődésére úgy válaszolt, hogy a magyar bajnokcsapatnál hét hónap alatt végbement változások alapján még nehezebb meccsre számít, mint amilyen februárban a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharc két felvonása volt, amikor is a Groupama Arénában 1-0-s, míg a csehországi visszavágón 3-0-s hazai siker született.

Koubek nem kívánt távlati célt megfogalmazni az Európa-ligával kapcsolatban, mint mondta, már a főtáblára jutást is sikernek tartja. A Viktoria Plzen az előző idényben a Ferencváros kiejtése után a nyolcaddöntőben búcsúzott.

A csehek tartanak a Ferencvárostól

A játékosok részéről Matej Vydra azt mondta, ő személy szerint nem örült a Ferencvárosnak, mert túl friss az emlék a februári vereségről, ugyanakkor hozzátette, annál nemcsak jobb teljesítmény akarnak nyújtani, hanem jobb eredményt is szeretnének elérni.

Jó hangulatú meccs volt. Reméljük, csütörtökön is az lesz 

– zárta szavait a 33 éves támadó.

A Ferencváros-Viktoria Plzen mérkőzés - amelynek játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz - 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

