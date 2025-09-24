Emléktáblát kapott a Bud Spencerrel verekedő Joe Bugner Szegeden

A Szőreg városrészben található Szerb utca 150. alatti házon Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Erdei Zsolt, a Veterán Bunyósok Alapítványának vezetője és az önkormányzat részéről Avramov András helyezett el koszorút Joe Bugner emléktáblája előtt.

Joe Bugner emléktáblát kapott Szegeden

Fotó: RIX-RYAN PHOTOGRAPHY / AFP

Joe Bugnert mindenki tisztelte

A megemlékezésen részt vettek Joe Bugner leszármazottai és a friss világbajnoki bronzérmes Akilov Pylyp is, aki Hódmezővásárhelyen él.

Joe Bugner 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven, majd szüleivel az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, és előbb Angliában, később pedig Ausztráliában telepedett le.

Profi bokszpályafutása során 1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett, előbbivel 1975-ben ismét megküzdött a világbajnoki címért, de ezeket a találkozókat pontozással elveszítette. Bár 1976-ban visszavonult, a következő két évtizedben szórványosan visszatért, 1998-ban James Smith legyőzésével – technikai KO az első menetben – megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét. Profi pályafutása 32 évig tartott, 83 mérkőzéséből 69-et nyert meg, 41-et kiütéssel.

Időközben színésznek állt, 1978 és 2004 között nagyjából harminc film- és sorozatszerepet játszott el, szerepelt például az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című alkotásokban.