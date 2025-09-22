Váratlanul Mexikóba küldte a magyar olimpiai bajnok úszót Bob Bowman

A nyári szingapúri világbajnokságon Kós Hubert 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett, 100 háton pedig negyedik lett, nem sokkal lemaradva a dobogóról. Ez volt a tavalyi párizsi játékokon olimpiai bajnok magyar úszó eddigi legjobban sikerült világversenye összességében, ami után így is vonakodva kapott csak három hét pihenőt a szigoráról és kimagasló eredményeiről ismert amerikai edzőjétől. Bob Bowman ezek után szinte rögtön versenyre küldte Kóst, alighogy visszatért a szabadságáról az Egyesült Államokba. És nem is akárhova: Mexikóba.

Kós Hubert Mexikóban tért vissza versenyen a szingapúri vb után (Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP)

Az amerikai úszószakportál, a SwimSwam.com írta meg elsőként, hogy a franciák négyszeres olimpiai bajnok úszója, Léon Marchand „és barátai” Mexikóban versenyeznek. A barátai kitétel többek között Kós Hubert nevét is rejtette, valamint az ugyancsak olimpiai bajnok amerikai Chase Klasziét is. Ők mindannyian Bob Bowman irányításával úsznak Texasban.

Hogy sikerült a mexikói kaland Kós Hubertnek?

Nem vetette vissza látványosan Kós Hubert teljesítményét, hogy engedélyezett magának egy kis pihenőt. Szombaton 200 háton, vasárnap 100 pillangón is győzött; fő számában ráadásul századra megúszta azt az időt (1:53,19), amivel Szingapúrban is nyert a vb-n – persze, ne feledjük, most Mexikóban rövid pályán úszott, nem pedig ötvenes medencében. Az idő így nem kiemelkedő, de a szünet utáni visszatérésnek egyáltalán nem rossz.

– Ígéretes – így értékelt szűkszavúan maga Kós Hubert is a Magyar Úszószövetség bejegyzése szerint.

Marchand is kitett magáért, a francia klasszis 100 mellen és 100 vegyesen győzött 58,37-es, illetve 51,99-es idővel.

Kós Hubert a nyaralása alatt sem szakított az úszással: