Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Kós Hubertbob bowmanLéon Marchandúszás

Váratlanul Mexikóba küldte a magyar olimpiai bajnok úszót Bob Bowman

Alighogy letelt Kós Hubert nyári pihenője, máris versenyen ugrott vízbe. A magyar olimpiai bajnok úszó Mexikóban tűnt fel egy versenyen, amelyen rögtön két aranyérmet is szerzett. Kós Hubertet az amerikai edzője, Bob Bowman küldte Mexikóba úszni, és nemcsak ő, hanem többek között a franciák világkágklasszisa, Léon Marchand számára is ez volt a program.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 12:00
Kós Hubert két aranyat szerzett a mexikói versenyen Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyári szingapúri világbajnokságon Kós Hubert 200 háton arany-, 200 vegyesen bronzérmet szerzett, 100 háton pedig negyedik lett, nem sokkal lemaradva a dobogóról. Ez volt a tavalyi párizsi játékokon olimpiai bajnok magyar úszó eddigi legjobban sikerült világversenye összességében, ami után így is vonakodva kapott csak három hét pihenőt a szigoráról és kimagasló eredményeiről ismert amerikai edzőjétől. Bob Bowman ezek után szinte rögtön versenyre küldte Kóst, alighogy visszatért a szabadságáról az Egyesült Államokba. És nem is akárhova: Mexikóba.

Az olimpiai bajnok magyar úszó, Kós Hubert Mexikóban tért vissza versenyen a szingapúri vb után
Kós Hubert Mexikóban tért vissza versenyen a szingapúri vb után (Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP)

Az amerikai úszószakportál, a SwimSwam.com írta meg elsőként, hogy a franciák négyszeres olimpiai bajnok úszója, Léon Marchand „és barátai” Mexikóban versenyeznek. A barátai kitétel többek között Kós Hubert nevét is rejtette, valamint az ugyancsak olimpiai bajnok amerikai Chase Klasziét is. Ők mindannyian Bob Bowman irányításával úsznak Texasban.

Hogy sikerült a mexikói kaland Kós Hubertnek?

Nem vetette vissza látványosan Kós Hubert teljesítményét, hogy engedélyezett magának egy kis pihenőt. Szombaton 200 háton, vasárnap 100 pillangón is győzött; fő számában ráadásul századra megúszta azt az időt (1:53,19), amivel Szingapúrban is nyert a vb-n – persze, ne feledjük, most Mexikóban rövid pályán úszott, nem pedig ötvenes medencében. Az idő így nem kiemelkedő, de a szünet utáni visszatérésnek egyáltalán nem rossz.

– Ígéretes – így értékelt szűkszavúan maga Kós Hubert is a Magyar Úszószövetség bejegyzése szerint.

Marchand is kitett magáért, a francia klasszis 100 mellen és 100 vegyesen győzött 58,37-es, illetve 51,99-es idővel.

Kós Hubert a nyaralása alatt sem szakított az úszással:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.