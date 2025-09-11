Először beszélt a súlyos gyanúsításról a nemi erőszakkal megvádolt Kylian Mbappé

Az események még 2024-ben történtek. Kylian Mbappé akkor nagyon nehéz helyzetbe került, s a gyanút csak fokozta, hogy szinte el kellett menekülnie Svédországból. A titkokban felszálló magánrepülő, Mbappé gyors eltűnése mind arra mutatott, hogy a kiváló játékosnak nem kevés vaj lehet a fején.

A stockholmi szórakozóhely, ahol Kylian Mbappé összefutott azzal a nővel, aki később nemi erőszakkal vádolta meg őt

Fotó: JAKOB AKERSTEN BRODEN / TT NEWS AGENCY

Kylian Mbappé megszólalt a nemi erőszak ügyében

A svéd rendőrség és az ügyészség most zárta le a nyomozást. Mbappé azt mondta, hogy egy percig sem aggódott, de nagyon megkönnyebbült, amikor megkapta a vizsgálat lezárásáról szóló határozatot. „Számomra borzalmas volt látni, ami velem történik. Sosem gondoltam volna, hogy a média és mindenki más úgy esik nekem, mintha egy darab hús lennék. Sajnos, az ilyen esetek szinte mindennaposak, nagyon sok nővel történnek meg. Amikor aztán egy-egy üggyel kapcsolatban felbukkan egy híres sportoló neve, a média és az emberek rávetik magukat a történtekre és ezen csámcsognak napestig. Senki sem vette magának a fáradságot, hogy megkérdezze a nőt, valójában mi történt vele? Csak az én nevemet ismételgették folyton.

Amikor kiderült, hogy semmi közöm az esethez, mi történt? A világon semmi. Nem volt olyan lap vagy médium, amely elnézést kért volna, hogy ebbe az ügybe belerángatott. Mélypontra került az életem, de ez senkit sem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy ezzel a rettenetes üggyel összefüggésben le lehetett írni a nevemet.

Ez nem csak engem érintett érzékenyen, hanem a családomat, s a hozzám közel állókat is. Különösen a nőket. Mert azért minden nő fejében szöget üthet a gondolat, mi van akkor, ha valami közöm mégiscsak van az erőszakhoz? Mindez nagyon szomorúan érintett.”

Mit akarhatott voltaképpen a vádakat megfogalmazó nő?

A francia játékos 2024 októberében érkezett meg a svéd fővárosba, hogy ott néhány napot pihenjen. A helyi rendőrség akkor indított ellene nyomozást, amikor egy nő nemi erőszakkal vádolta meg a focistát. Mbappé akkor csak annyit mondott, hogy ezek álhírek, semmi köze nincs az eseményekhez.

Az a nő, aki a vádakat megfogalmazta, elmondta: együtt bulizott a francia játékossal Stockholm egyik híres szórakozóhelyén, majd öt másik nővel együtt elmentek Mbappé szállodai lakosztályába. Ott ment ki a fürdőszobába, s ott maradt kettesben Mbappéval. A nő állítása szerint ekkor történt meg a nemi erőszak.

A nő szerint Mbappé folyamatosan ostromolta őt, szexuális erőszakra akarta kényszeríteni, de ő mindenre nemet mondott.

Úgy fogalmazott, hogy Mbappé egy ideig erősködött, majd feladta a reménytelen küzdelmet.