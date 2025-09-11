Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Kylian MbappéStockholmnemi erőszak

Először beszélt a súlyos gyanúsításról a nemi erőszakkal megvádolt Kylian Mbappé

Nagyon súlyos helyzetbe került a francia labdarúgó-válogatott szupersztárja. Kylian Mbappé 2024-ben Stockholmban töltött pár napot, ahol több estén át féktelen bulikban vett részt, majd azzal szembesült, hogy nemi erőszakkal vádolták meg. Az ügyben most először beszélt a nyilvánosságnak a focista,

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 17:07
Kylian Mbappé
Alaptalanul vádolták meg a francia válogatott sztárjátékosát Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az események még 2024-ben történtek. Kylian Mbappé akkor nagyon nehéz helyzetbe került, s a gyanút csak fokozta, hogy szinte el kellett menekülnie Svédországból. A titkokban felszálló magánrepülő, Mbappé gyors eltűnése mind arra mutatott, hogy a kiváló játékosnak nem kevés vaj lehet a fején.

Kylian Mbappé
A stockholmi szórakozóhely, ahol Kylian Mbappé összefutott azzal a nővel, aki később nemi erőszakkal vádolta meg őt
Fotó: JAKOB AKERSTEN BRODEN / TT NEWS AGENCY

Kylian Mbappé megszólalt a nemi erőszak ügyében

A svéd rendőrség és az ügyészség most zárta le a nyomozást. Mbappé azt mondta, hogy egy percig sem aggódott, de nagyon megkönnyebbült, amikor megkapta a vizsgálat lezárásáról szóló határozatot. „Számomra borzalmas volt látni, ami velem történik. Sosem gondoltam volna, hogy a média és mindenki más úgy esik nekem, mintha egy darab hús lennék.  Sajnos, az ilyen esetek szinte mindennaposak, nagyon sok nővel történnek meg. Amikor aztán egy-egy üggyel kapcsolatban felbukkan egy híres sportoló neve, a média és az emberek rávetik magukat a történtekre és ezen csámcsognak napestig. Senki sem vette magának a fáradságot, hogy megkérdezze a nőt, valójában mi történt vele? Csak az én nevemet ismételgették folyton. 

Amikor kiderült, hogy semmi közöm az esethez, mi történt? A világon semmi. Nem volt olyan lap vagy médium, amely elnézést kért volna, hogy ebbe az ügybe belerángatott. Mélypontra került az életem, de ez senkit sem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy ezzel a rettenetes üggyel összefüggésben le lehetett írni a nevemet. 

Ez nem csak engem érintett érzékenyen, hanem a családomat, s a hozzám közel állókat is. Különösen a nőket. Mert azért minden nő fejében szöget üthet a gondolat, mi van akkor, ha valami közöm mégiscsak van az erőszakhoz? Mindez nagyon szomorúan érintett.”

Mit akarhatott voltaképpen a vádakat megfogalmazó nő?

A francia játékos 2024 októberében érkezett meg a svéd fővárosba, hogy ott néhány napot pihenjen. A helyi rendőrség akkor indított ellene nyomozást, amikor egy nő nemi erőszakkal vádolta meg a focistát. Mbappé akkor csak annyit mondott, hogy ezek álhírek, semmi köze nincs az eseményekhez.

Az a nő, aki a vádakat megfogalmazta, elmondta: együtt bulizott a francia játékossal Stockholm egyik híres szórakozóhelyén, majd öt másik nővel együtt elmentek Mbappé szállodai lakosztályába. Ott ment ki a fürdőszobába, s ott maradt kettesben Mbappéval. A nő állítása szerint ekkor történt meg a nemi erőszak. 

A nő szerint Mbappé folyamatosan ostromolta őt, szexuális erőszakra akarta kényszeríteni, de ő mindenre nemet mondott. 

Úgy fogalmazott, hogy Mbappé egy ideig erősködött, majd feladta a reménytelen küzdelmet.

„Annyira undorítónak találtam ezt a helyzetet, undorítónak éreztem magam, és minden undorító volt" – mondta a nő a kihallgatás során. A fordulat akkor következett be, amikor a nő a későbbiekben nem volt hajlandó válaszolni a nyomozók kérdéseire és megtagadta az együttműködést a rendőrséggel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.