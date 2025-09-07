Lewandowski felett eljárt az idő – legalábbis a Barcelona szerint

A spanyol bajnokság 2025/26-os kiírásában a címvédő Barcelona nem úgy rajtolt, ahogy azt a szurkolói elvárják, Hansi Flick együttese legutóbb például a Rayo Vallecano ellen sem tudott győzni. Ugyanakkor a német vezetőedző nekiállt a csapata átszervezésének, fiatalításának, így olyan játékosok szorultak ki a kezdőből, mint az előző szezonok legeredményesebb csatára , Robert Lewandowski. A lengyel csatár ugyan augusztus 21-én már a 37 évét is betöltötte, de sokan még mindig benne látják a katalán szurkolók közül a gólerős center megtestesítőjét. Igaz, Lewa sérülten kezdte meg a szezont – a Mallorca elleni találkozót még kihagyta –, ugyanakkor Ferran Torres átvette a helyét a kezdőben, míg a lengyel két meccsen összesen 26 percet kapott, és ennyi idő alatt nem tudott a Levante és a Rayo kapujába betalálni.
Lewandowski utolsó szezonja az idei a Barcelonánál
Robert Lewandowski a jelek szerint egyértelműen az utolsó szezonját tölti a Barcelona csapatánál, miután a tribune.com információja szerint a katalán klub úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a 2026. június 30-án lejáró szerződését.
Holott egy év opciós hosszabbítás van a csatár szerződésében, ám ezt a Barcelona nem akarja lehívni.
Már erre a szezonra is csak úgy maradt a lengyel játékos, mert a szerződése tartalmazott egy teljesítményalapú záradékot – a mérkőzések legalább 55 százalékában, egyenként legalább 45 percet játszik –, és mivel ezt teljesítette, automatikusan biztosította helyét a jelenlegi szezonban jövő június végéig.
Mondjuk az elmúlt három szezonban a katalánok legeredményesebb játékosa volt, és ezt egyértelműen igazolják a Transfermarkt adatai.
Robert Lewandowski statisztikája a Barcelona színeiben
2022/23-as szezon
- LA Liga: 34 meccs, 23 gól, 7 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 gól
- Király Kupa: 3 meccs, 2 gól
- Európa-liga: 2 meccs, 1 gól
- Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
- Összesen: 46 meccs, 33 gól, 8 gólpassz
2023/24-es szezon
- LA Liga: 35 meccs, 19 gól, 8 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 9 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
- Király Kupa: 3 meccs, 2 gól
- Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól
- Összesen: 49 meccs, 26 gól, 9 gólpassz
2024/25-ös szezon
- LA Liga: 34 meccs, 27 gól, 2 gólpassz
- Bajnokok Ligája: 13 meccs, 11 gól
- Király Kupa: 3 meccs, 3 gól
- Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
- Összesen: 52 meccs, 42 gól, 3 gólpassz
Nos, főleg az előző szezon mutatói mutatják, ha elkerülik a sérülések, még mindig ő a leggólképesebb játékosa a Barcelonának.
Összességében Lewandowski 101 gólt szerzett 149 mérkőzésen a Barcelona színeiben három év alatt.
A jelenleg első számú középcsatár, Ferran Torres nem kezdte rosszul az évet, hiszen három meccsen két találatot jegyez.