Lewandowski felett eljárt az idő – legalábbis a Barcelona szerint

A spanyol bajnokság 2025/26-os kiírásában a címvédő Barcelona nem úgy rajtolt, ahogy azt a szurkolói elvárják, Hansi Flick együttese legutóbb például a Rayo Vallecano ellen sem tudott győzni. Ugyanakkor a német vezetőedző nekiállt a csapata átszervezésének, fiatalításának, így olyan játékosok szorultak ki a kezdőből, mint az előző szezonok legeredményesebb csatára , Robert Lewandowski. A lengyel csatár ugyan augusztus 21-én már a 37 évét is betöltötte, de sokan még mindig benne látják a katalán szurkolók közül a gólerős center megtestesítőjét. Igaz, Lewa sérülten kezdte meg a szezont – a Mallorca elleni találkozót még kihagyta –, ugyanakkor Ferran Torres átvette a helyét a kezdőben, míg a lengyel két meccsen összesen 26 percet kapott, és ennyi idő alatt nem tudott a Levante és a Rayo kapujába betalálni.

Lewandowski jövő nyáron elhagyja a Barcelonát, holott az előző szezonban még 42 gólt termelt valamennyi sorozatot figyelembe véve (Fotó: AFP/Josep Lago)

Lewandowski utolsó szezonja az idei a Barcelonánál

Robert Lewandowski a jelek szerint egyértelműen az utolsó szezonját tölti a Barcelona csapatánál, miután a tribune.com információja szerint a katalán klub úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a 2026. június 30-án lejáró szerződését.

Holott egy év opciós hosszabbítás van a csatár szerződésében, ám ezt a Barcelona nem akarja lehívni.

Már erre a szezonra is csak úgy maradt a lengyel játékos, mert a szerződése tartalmazott egy teljesítményalapú záradékot – a mérkőzések legalább 55 százalékában, egyenként legalább 45 percet játszik –, és mivel ezt teljesítette, automatikusan biztosította helyét a jelenlegi szezonban jövő június végéig.

Mondjuk az elmúlt három szezonban a katalánok legeredményesebb játékosa volt, és ezt egyértelműen igazolják a Transfermarkt adatai.

Robert Lewandowski statisztikája a Barcelona színeiben

2022/23-as szezon

LA Liga: 34 meccs, 23 gól, 7 gólpassz

Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 gól

Király Kupa: 3 meccs, 2 gól

Európa-liga: 2 meccs, 1 gól

Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Összesen: 46 meccs, 33 gól, 8 gólpassz

2023/24-es szezon

LA Liga: 35 meccs, 19 gól, 8 gólpassz

Bajnokok Ligája: 9 meccs, 3 gól, 1 gólpassz

Király Kupa: 3 meccs, 2 gól

Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól

Összesen: 49 meccs, 26 gól, 9 gólpassz

2024/25-ös szezon

LA Liga: 34 meccs, 27 gól, 2 gólpassz

Bajnokok Ligája: 13 meccs, 11 gól

Király Kupa: 3 meccs, 3 gól

Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Összesen: 52 meccs, 42 gól, 3 gólpassz

Nos, főleg az előző szezon mutatói mutatják, ha elkerülik a sérülések, még mindig ő a leggólképesebb játékosa a Barcelonának.

Összességében Lewandowski 101 gólt szerzett 149 mérkőzésen a Barcelona színeiben három év alatt.

A jelenleg első számú középcsatár, Ferran Torres nem kezdte rosszul az évet, hiszen három meccsen két találatot jegyez.