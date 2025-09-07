LewandowskiBarcelonala ligaFerran Torresszerződés

Lewandowski felett eljárt az idő – legalábbis a Barcelona szerint

Egy biztos, egyszer minden sztárjátékos életében eljön a pillanat, amikor klubja úgy érzi, elérte azt a kort, hogy már nem nagyon tud hasznára lenni a csapatának. Nagyon úgy tűnik, most Robert Lewandowski sem kivétel ez alól, ugyanis nyilvánosságra került, hogy a Barcelona már a jövőt építve nem hosszabbítja a 37 éves lengyel csatár szerződését. Persze mindehhez azért Lewandowskinak is lehet pár szava, illetve gólja.

Lewandowski vakarhatja a fejét, a Barcelona nem akar hosszabbítani vele
Lewandowski vakarhatja a fejét, a Barcelona nem akar hosszabbítani vele
A spanyol bajnokság 2025/26-os kiírásában a címvédő Barcelona nem úgy rajtolt, ahogy azt a szurkolói elvárják, Hansi Flick együttese legutóbb például a Rayo Vallecano ellen sem tudott győzni. Ugyanakkor a német vezetőedző nekiállt a csapata átszervezésének, fiatalításának, így olyan játékosok szorultak ki a kezdőből, mint az előző szezonok legeredményesebb csatára , Robert Lewandowski. A lengyel csatár ugyan augusztus 21-én már a 37 évét is betöltötte, de sokan még mindig benne látják a katalán szurkolók közül a gólerős center megtestesítőjét. Igaz, Lewa sérülten kezdte meg a szezont – a Mallorca elleni találkozót még kihagyta –, ugyanakkor Ferran Torres átvette a helyét a kezdőben, míg a lengyel két meccsen összesen 26 percet kapott, és ennyi idő alatt nem tudott a Levante és a Rayo kapujába betalálni.

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski and Celta Vigo's Spanish defender #20 Marcos Alonso Mendoza vie for the ball during the Spanish league football match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on April 19, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Lewandowski jövő nyáron elhagyja a Barcelonát, holott az előző szezonban még 42 gólt termelt valamennyi sorozatot figyelembe véve (Fotó: AFP/Josep Lago)

Lewandowski utolsó szezonja az idei a Barcelonánál

Robert Lewandowski a jelek szerint egyértelműen az utolsó szezonját tölti a Barcelona csapatánál, miután a tribune.com információja szerint a katalán klub úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a 2026. június 30-án lejáró szerződését. 

Holott egy év opciós hosszabbítás van a csatár szerződésében, ám ezt a Barcelona nem akarja lehívni. 

Már erre a szezonra is csak úgy maradt a lengyel játékos, mert a szerződése tartalmazott egy teljesítményalapú záradékot – a mérkőzések legalább 55 százalékában, egyenként legalább 45 percet játszik –, és mivel ezt teljesítette, automatikusan biztosította helyét a jelenlegi szezonban jövő június végéig.

Mondjuk az elmúlt három szezonban a katalánok legeredményesebb játékosa volt, és ezt egyértelműen igazolják a Transfermarkt adatai.

Robert Lewandowski statisztikája a Barcelona színeiben

2022/23-as szezon

  • LA Liga: 34 meccs, 23 gól, 7 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 5 gól
  • Király Kupa: 3 meccs, 2 gól
  • Európa-liga: 2 meccs, 1 gól
  • Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 46 meccs, 33 gól, 8 gólpassz

2023/24-es szezon

  • LA Liga: 35 meccs, 19 gól, 8 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 9 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
  • Király Kupa: 3 meccs, 2 gól
  • Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól
  • Összesen: 49 meccs, 26 gól, 9 gólpassz

2024/25-ös szezon

  • LA Liga: 34 meccs, 27 gól, 2 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 13 meccs, 11 gól
  • Király Kupa: 3 meccs, 3 gól
  • Szuperkupa: 2 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 52 meccs, 42 gól, 3 gólpassz

Nos, főleg az előző szezon mutatói mutatják, ha elkerülik a sérülések, még mindig ő a leggólképesebb játékosa a Barcelonának. 

Összességében Lewandowski 101 gólt szerzett 149 mérkőzésen a Barcelona színeiben három év alatt. 

A jelenleg első számú középcsatár, Ferran Torres nem kezdte rosszul az évet, hiszen három meccsen két találatot jegyez.

