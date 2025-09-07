Lionel Messilabdarúgó vb-selejtezőArgentin Labdarúgó Szövetség

Mit rázza itt magát összevissza Lionel Messi?

Az még rendben van, hogy Lionel Messi négy év múlva nem lesz ott a labdarúgó-világbajnoki selejtezőn az argentin válogatottban. De arra azért ne tegyünk nagy tétet, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon sem akar játszani. Mert szinte biztos, hogy akar. Ennek ellenére Lionel Messi különös nyilatkozatot adott. Ezt jártuk körbe a Rapid sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2025. 09. 07. 6:25
Hogy miért érezte szükségét a megszólalásnak a világbajnok futballista, Lionel Messi, az érthető is, meg nem is. Érthető, mert tényleg a Venezuela elleni vb-selejtező volt az utolsó, amit hazája színeiben játszott Argentínában. Négy év múlva, a következő vb-selejtezőn már aligha lesz ott a zseniális argentin.

Lionel Messi
Lionel Messi több vb-selejtezőt nem fog játszani az argentin csapatban. Fotó: NurPhoto/Federico Peretti

Lionel Messi ott akar lenni a vb-n? Hát persze!

Lionel Messi nyilatkozata, a sorok között gomolygó köd azért is érdekes, mert azt sehol sem mondta, hogy ez volt az utolsó meccse hazája válogatottjában. Tehát nyitva hagyta a vb-kaput, csupán annyit közölt, hogy majd meglátja, ott lesz-e a 2026-os világbajnokságon.

Nagy tétben mernék rá fogadni, hogy igen. Erről szól a Rapid sport most következő adása.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

