Sorsoltak a Magyar Kupában: a Paks és a Ferencváros is örülhet

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában négy NB I-es csapat is búcsúzott, a mezőny harmada lényegében. A Kisvárdát az Ajka győzte le 3-1-re, a Puskás Akadémia Vasas ellen búcsúzott (1-4). Majd a Nyíregyháza Spartacus lett a következő élvonalbeli áldozat: a 0-0-s rendes játékidő és hosszabbítás után büntetőkkel (4-2) kapott ki a másodosztályú Békéscsabától. Az Újpest szintén hosszabbításra kényszerült Kecskeméten, de tizenegyespárbajig nem jutottak el a felek, 3-2-re nyerni tudott a KTE. A megyei bajnokságokban szereplő csapatok közül három is a 32 közé jutott: a Kelen SC, a Mezőörs és a Pilisi LK.

A Magyar Kupa-címvédő paksiak harmadosztályú ellenfélhez látogatnak. (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztõség)

Magyar Kupa: megvan a legjobb 32 párosítása

A címvédő Paks a Martfűhöz látogat, a Ferencváros a másodosztályú Békéscsabát fogadja. A két megyei osztályú csapat a Kelen és a Pilis is az élvonalból kapott ellenfelet: előbbi a Kazincbarcika ellen, utóbbi az ETO FC ellen játszik. A szintén negyedosztályú Mezőörs az NB II-es Vasas vendége lesz.

Mol Magyar Kupa, negyedik forduló (a 16 közé jutásért): Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)

ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

A legfontosabb dátumok

4. forduló: október 29. (32 csapat)

Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)

Negyeddöntő: március 4. (nyolc csapat)

Elődöntő: április 22. (négy csapat)

Döntő: május 9., Puskás Aréna (két csapat)

Az előző kiírás döntője: