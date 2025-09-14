Sorsoltak a Magyar Kupában: a Paks és a Ferencváros is örülhet

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában négy NB I-es csapat is búcsúzott, a mezőny harmada lényegében. A Kisvárdát az Ajka győzte le 3-1-re, a Puskás Akadémia Vasas ellen búcsúzott (1-4). Majd a Nyíregyháza Spartacus lett a következő élvonalbeli áldozat: a 0-0-s rendes játékidő és hosszabbítás után büntetőkkel (4-2) kapott ki a másodosztályú Békéscsabától. Az Újpest szintén hosszabbításra kényszerült Kecskeméten, de tizenegyespárbajig nem jutottak el a felek, 3-2-re nyerni tudott a KTE. A megyei bajnokságokban szereplő csapatok közül három is a 32 közé jutott: a Kelen SC, a Mezőörs és a Pilisi LK.
Magyar Kupa: megvan a legjobb 32 párosítása
A címvédő Paks a Martfűhöz látogat, a Ferencváros a másodosztályú Békéscsabát fogadja. A két megyei osztályú csapat a Kelen és a Pilis is az élvonalból kapott ellenfelet: előbbi a Kazincbarcika ellen, utóbbi az ETO FC ellen játszik. A szintén negyedosztályú Mezőörs az NB II-es Vasas vendége lesz.
Mol Magyar Kupa, negyedik forduló (a 16 közé jutásért):
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
A legfontosabb dátumok
- 4. forduló: október 29. (32 csapat)
- Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)
- Negyeddöntő: március 4. (nyolc csapat)
- Elődöntő: április 22. (négy csapat)
- Döntő: május 9., Puskás Aréna (két csapat)
