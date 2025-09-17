MTK BudapestDeutsch TamásSorsok Háza

Az MTK Budapest segítségével jöhet létre a főváros legújabb, Városliget színvonalú közparkja

Jövő januártól a fővárosi klubé lesz a Sorsok Háza. Az MTK Budapest veheti át a jelenleg kihasználatlan, és jórészt üresen álló komplexumot, amely a sportklub segítségével teljesen megújul majd. Deutsch Tamás klubelnök szerdán ismertette a terveket, kiemelve: több más újdonság mellett egy hatalmas közparkot is létesítenek.

2025. 09. 17. 17:11
A jövő évtől kezdődően az MTK Budapest kapta meg a ma még Sorsok Háza néven ismert területet. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
Nagy bejelentést tett az európai uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János, aki egyben az antiszemitizmus elleni fellépés koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízott is. A politikus szerdán, sajtótájékoztatón közölte, hogy a kormány átadja a Sorsok Háza néven ismert, jelenleg kihasználatlan és jórészt üresen álló budapesti komplexumot az MTK Budapest sportegyesületnek, és a terület Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja néven teljes megújulás után lesz elérhető.

Az MTK Budapest szerepvállalásával teljesen megújul a Sorsok Háza néven ismert budapesti komplexum
Az MTK Budapest szerepvállalásával teljesen megújul a Sorsok Háza néven ismert budapesti komplexum (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


Deutsch Tamás ismertette az MTK Budapest terveit

A megvalósítást miniszterelnöki megbízottként felügyelő Bóka János kijelentette: a vagyonátadás célja, hogy az MTK a kormánynak korábban benyújtott koncepciót véglegesítse és hajtsa végre.

A tervekre rátérve Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke ismertette a klub elképzeléseit, melyek között szerepel egy holokauszt-emlékmű felállítása, amely a vészkorszak gyermekáldozatainak fog emléket állítani. Emellett a megújulás előtt álló területen lesz az MTK Múzeum, valamint 2026 szeptemberétől ott fog működni az MTK által alapított Brüll Alfréd Általános Iskola, Gimnázium és Technikum köznevelési intézmény, amely a magyarországi zsidó származású, tehetséges gyermekek sportolását lesz hivatott segíteni.

Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke (balra) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán, sajtótájékoztatón beszélt a tervekről
Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke (balra) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán, sajtótájékoztatón beszélt a tervekről (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Deutsch Tamás szerint létrehoznak egy nyitott közösségi teret az MTK-család, és minden egyéb érdeklődő számára, amely időszaki kiállításokkal, fórumokkal és egyéb programokkal szervesen kapcsolódik majd a főváros, valamint a zsidó közösségek kulturális életéhez. Mindemellett lesz kávézó, több vendéglátóhely, de még kóserpiac is. 

A Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia közötti két ingatlant is megkapja az MTK, az egykori Kőbányai úti piac területén pedig a klubvezető ígérete szerint egy Városliget színvonalú, hatalmas közparkot létesítenek. 

A MTK első embere úgy gondolja, hogy a beruházás városfejlesztési, kulturális, oktatási és közösségépítési szempontból is jelentős lesz, és egyúttal növeli a főváros zöldterületeinek számát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

