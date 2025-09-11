Könyvet írtak arról a fradistáról, akit soha nem lehet elfelejteni

Szeptember elsején lett volna 60 esztendős Simon Tibor, a ferencvárosi futballszurkolók egykori első számú kedvence. A zöld-fehérekkel 1992-ben, 1995-ben és 1996-ban bajnoki címet szerző, tizenhatszoros válogatott védő 2002 áprilisában hunyt el, miután egy budai szórakozóhelyen verekedésbe keveredett, s amelynek következtében súlyos koponya- és agysérülést szenvedett. A pályafutása során a Ferencvárosban 1985 és 1996 között 194 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, bajnoki címei mellett 1991-ben, 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, s tagja volt az 1995-ben első magyar csapatként a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutott Ferencváros keretének. A legendás jobbhátvéd játéka és gondolatai a mai napig élénken élnek a magyar szurkolókban, s többen ápolják is a volt válogatott labdarúgó emlékét. A Simon Tibor 60 című kötet a legendás ferencvárosi labdarúgó, Simon Tibor emléke előtt tiszteleg, születésének 60. évfordulója alkalmából. A könyv személyes visszaemlékezésekkel, eddig nem látott fotókkal és pályatársak történeteivel idézi fel a Fradi ikonikus játékosának felejthetetlen alakját. A kötet ünnepélyes bemutatójára Buda szívében került sor csütörtök délután, ahová a Magyar Nemzet is ellátogatott.

A Simon Tiborról szóló könyvbemutatót Buda szívében tartották meg. Fotó: Perje Sándor

Simon Tibor volt a kávéfelelős

Szerda délután a Hello Buda nevű helyen lassan gyülekeztek a vendégek, holott az időjárásra nem lehetett panasz. A napsütéses időben 30-40 vendég foglalt helyet a kültéren elhelyezett asztaloknál, ahol némi elemózsiát is találtak a könyvbemutatóra érkezők. A finom tepertő mellé ropogós kenyeret is találtunk a tálakban, állítólag Simon Tibi gyakran ezzel kínálta a vendégeit, annyi különbséggel, hogy lilahagymát is szervírozott hozzá.

Első körben a könyv szerzője, Dénes Tamás és Vámos Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki a kötet megszületéséhez hozzájárult. Vámos Tamás hangsúlyozta, hogy a mű írása alatt mindig egy új fejezet tárult elé Tibi életéből, és nagyon hálás azoknak a csapattársaknak, akik időt szántak a kérdéseire. A beszédek alatt a Ferencváros olyan ikonjai gyönyörködtek a kötetet lapozgatva, mint Lipcsei Péter, Telek András vagy Nyilas Elek, akik az 1995-ös BL-meneteléséből is kivették a részüket. A jelenlévők között ott volt Märcz Tamás olimpiai és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.