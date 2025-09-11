Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Könyvet írtak arról a fradistáról, akit soha nem lehet elfelejteni

Csütörtök délután Buda egyik legismertebb közösségi helyszíne adott otthon a Ferencváros korábbi labdarúgójáról szóló könyv bemutatójának. A zöld-fehérek legendás hátvédjének Simon Tibor születésének 60. évfordulójára összeállított kötetben a szerző, Dénes Tamás felidézi a tragikus sorsú játékos karrierjének legszebb pillanatait a Fradiban és a válogatottban, emellett az egykori csapattársak érdekes történeteiből is szemezgetett.

2025. 09. 11. 17:48
Szeptember elsején lett volna 60 esztendős Simon Tibor, a ferencvárosi futballszurkolók egykori első számú kedvence. A zöld-fehérekkel 1992-ben, 1995-ben és 1996-ban bajnoki címet szerző, tizenhatszoros válogatott védő 2002 áprilisában hunyt el, miután egy budai szórakozóhelyen verekedésbe keveredett, s amelynek következtében súlyos koponya- és agysérülést szenvedett. A pályafutása során a Ferencvárosban 1985 és 1996 között 194 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, bajnoki címei mellett 1991-ben, 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, s tagja volt az 1995-ben első magyar csapatként a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutott Ferencváros keretének. A legendás jobbhátvéd játéka és gondolatai a mai napig élénken élnek a magyar szurkolókban, s többen ápolják is a volt válogatott labdarúgó emlékét. A Simon Tibor 60 című kötet a legendás ferencvárosi labdarúgó, Simon Tibor emléke előtt tiszteleg, születésének 60. évfordulója alkalmából. A könyv személyes visszaemlékezésekkel, eddig nem látott fotókkal és pályatársak történeteivel idézi fel a Fradi ikonikus játékosának felejthetetlen alakját. A kötet ünnepélyes bemutatójára Buda szívében került sor csütörtök délután, ahová a Magyar Nemzet is ellátogatott.

A Simon Tiborról szóló könyvbemutatót Buda szívében tartották meg.
A Simon Tiborról szóló könyvbemutatót Buda szívében tartották meg. Fotó: Perje Sándor

Simon Tibor volt a kávéfelelős

Szerda délután a Hello Buda nevű helyen lassan gyülekeztek a vendégek, holott az időjárásra nem lehetett panasz. A napsütéses időben 30-40 vendég foglalt helyet a kültéren elhelyezett asztaloknál, ahol némi elemózsiát is találtak a könyvbemutatóra érkezők. A finom tepertő mellé ropogós kenyeret is találtunk a tálakban, állítólag Simon Tibi gyakran ezzel kínálta a vendégeit, annyi különbséggel, hogy lilahagymát is szervírozott hozzá.

Első körben a könyv szerzője, Dénes Tamás és Vámos Tamás köszönetet mondott mindenkinek, aki a kötet megszületéséhez hozzájárult. Vámos Tamás hangsúlyozta, hogy a mű írása alatt mindig egy új fejezet tárult elé Tibi életéből, és nagyon hálás azoknak a csapattársaknak, akik időt szántak a kérdéseire. A beszédek alatt a Ferencváros olyan ikonjai gyönyörködtek a kötetet lapozgatva, mint Lipcsei Péter, Telek András vagy Nyilas Elek, akik az 1995-ös BL-meneteléséből is kivették a részüket.  A jelenlévők között ott volt Märcz Tamás olimpiai és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.

A Simon Tiborról szóló kötetet több egykori Fradi-játékos, köztük Lipcsei Péter is érdeklődéssel forgatta.
A Simon Tiborról szóló kötetet több egykori Fradi-játékos, köztük Lipcsei Péter is érdeklődéssel forgatta Fotó: Perje Sándor

A zöld-fehérek korábbi középpályása, Bánki József, becenevén Dodó ragadta magához a mikrofont. A Fradi korábbi játékosa szerint Simon Tibi egy igazi jelenség volt a pályán és azon kívül is. 

A klubházban olykor párttitkárok és filmrendezők jöttek-mentek. Ők és Knézy Jenő is tőle kapta a kávét, ugyanis Simi volt a kávéfelelős, de alapból minden dologban ő volt a főkolompos. Áradt belőle a fradizmus, nélküle elképzelhetetlen lenne megírni a Ferencváros történelemkönyvét. Örülök, hogy játszhattam vele, és azt kívánom a gyerekeinek, hogy éljék át azt az eufóriát, amiben nekünk is része volt mellette a Fradiban. Szép ez a kiadvány, csak sajnos már nem tudunk koccintani Simivel

– méltatta Simon Tibort Bánki Dodó, majd a legenda fia kapta meg a szót.

Apám mindig azt mondta, hogy a küzdelem soha nem hiábavaló. Az ember nem mindig győzhet, de küzdhet. Simon Tibort a küzdeni tudás, az akaraterő, a Fradi iránti végtelen lojalitása vitte előre.

– Mindig motiválni akarta a megfelelő irányba a csapattársat, a szurkolót, a vezetőket. Ez a kötet tisztelgés édesapám emléke előtt, és én pedig szeretném továbbadni a fiamnak azokat az értékeket, amiket ő képviselt. Ez a mai világban nagyon fontos – hangsúlyozta ifjabb Simon Tibor.

Simon Tibor emléke a szívükben él

A beszédek előtt és után két egykori Fradi-játékos is meg tudtunk szólaltatni Simon Tiborral kapcsolatban, egyikük még posztriválisa is volt a legendának.

– Ifjúkorom minden második hétvégéjét az Üllői úton töltöttem a barátaimmal, nagyon kedveltem őt mint játékost. Később ellenfelek lettünk, sokszor játszottam ellene a Kispest színeiben, nem volt kellemes élmény – mondta el a 34-szeres magyar válogatott Mátyus János, aki csapattársból később barátja lett a kemény stílusáról (is) ismert Simonnak. Mátyus szerint nagyon nehéz volt Simon mellett elvinni a labdát, s bár nem volt a legtechnikásabb a magyar foci történetében, ilyen mentalitású labdarúgó nagyon kevés volt. 

– Simi abból a szempontból is világsztár volt, hogy tudta, miképp kell jól szórakozni. Tudta, hogyan kell ünnepelni egy győzelmet és hogyan kell szomorkodni egy kudarc után. Azt gondolom, ahogy végezte, az méltatlan volt hozzá – mondta el az egykori középhátvéd a Cottbus játékosa volt és Németországban élt, mikor tudomást szerzett a zöld-fehérek ikonjának tragikus haláláról.

Mátyus János jó szívvel emlékezett vissza barátjára, Simon Tiborra.
Mátyus János jó szívvel emlékezett vissza barátjára, Simon Tiborra. Fotó: Perje Sándor

– Kutasi Róbert barátom hívott fel az eset után, és mondta, hogy nagyon súlyos a helyzet. Huszonhárom év telt el, de a fájdalmunk nem múlik, s tudom, közhelyesnek hangzik, de a szívünkben örökké élni fog – mondta el az egykori labdarúgó, aki egy régi történetet is felidézett a korábbi csapattárs harcos mentalitásáról.

– A Slovan Bratistlavát fogadtuk 1992 környékén, és Simi az ellenfél nyakában lévő láncot letépte és kidobta közénk. Annak fényében, hogy egy héttel korábban egy nagyobb balhéban volt részünk Pozsonyban, ez annyira nem volt durva cselekedet – emlékezett vissza Mátyus a botrányokkal tarkított meccsre

A Fradi korábbi támadó középpályása, Vincze Ottó kérdésünkre elárulta, hogy ő nem szomorkodik, inkább jó szívvel emlékezik vissza egykori csapattársára.

– Simi nemcsak a Ferencvárosért tett sokat, hanem a magyar társadalomra is hatással tudott lenni. A 90-es évek abban volt másabb, hogy egy olyan markáns egyéniség, mint Simi, az embereket is tudta picit formálni. Ő mindig jól értette, hogy éppen mi történik vele és ez milyen hatással van a környezetére. 

Simon Tibor a Ferencváros történetének egyik ikonja.
Simon Tibor a Ferencváros történetének egyik ikonja Fotó: Perje Sándor

Két arca volt: az egyik a bohém, gyerekes ember, aki mindig viccelődött és tréfálkozott. A másik pedig a csupaszív labdarúgó, aki a keménységével és a morózusságával hajtott a Fradi sikereiért

– nyilatkozta Vincze Ottó lapunknak, majd a miniinterjút félbeszakító Nyilas Elekkel is kezet fogott, és viccesen odaszólt az egykori csapattársnak.

– Hozzászokott, hogy közel voltam hozzá, mikor együtt játszottunk, mindig így érezte magát biztonságban – vágott vissza Nyilas, és már ment is tovább. Vincze Ottó nem tudott egyetlen sztorit felhozni Simon Tibivel kapcsolatban, de nem akarta elárulni a legszaftosabb történeteket, mert úgy érezte, hogy ezzel elrontaná a könyvbemutatót.

Nagy egyéniség és fantasztikus ember volt a Simi, aki sok helyzetben mindig igazi férfiként tudott viselkedni. A sporton kívül is rettentően erős aurája volt

 – zárta gondolatait Vincze Ottó egykori csapattársáról, Simon Tiborról.

SIMON TIBOR
Született: 1965. szeptember 1., Budapest
Elhunyt: 2002. április 23., Budapest
Sportága: labdarúgás
Posztja: védő
Válogatottság: 16/0 (1989–1995)
Klubjai játékosként: Ferencváros (1984–1997, 1998–1999, 338 mérkőzés), BVSC (1997–1998, 1999–2001), REAC (2001)
Sikerei játékosként: BL-csoportkör (1995), 3x magyar bajnok (1992, 1995, 1996), 4x Magyar Kupa-győztes (1991, 1993, 1994, 1995), 2x szuperkupagyőztes (1994, 1995)
Klubjai edzőként: BVSC (1999–2001), REAC (2001), Matáv Sopron (2001–2002)
 


 

