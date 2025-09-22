Rendkívüli

Kós Hubertékhez igazolt a magyar úszó, akinek a száma felkerült az olimpia programjára

Újabb magyar klasszis úszó csatlakozott a BVSC-Zuglóhoz. A sprinter Szabó Szebasztián Győrből tette át a székhelyét Budapestre. Ahhoz a klubhoz csatlakozott, amelyhez többek között az Egyesült Államokban tanuló és készülő olimpiai bajnok, Kós Hubert és Pádár Nikolett is tartozik. A 29 éves versenyző számára új esélyt kínál, hogy a Los Angeles-i olimpiai programjába bekerült az 50 méteres pillangóúszás, ami az egyik fő versenyszáma. Szabó Szebasztián amondó, sűrűsödni fog a mezőny kedvenc számaiban, ugyanakkor genetikailag fekszik neki.

Szabó Szebasztián Belgrád, 2024. június 21. Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Ugrai Panna és Pádár Nikolett (b-j), az aranyérmes magyar vegyesváltó tagjai a 4x100 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén a belgrádi vizes Európa-bajnokságon 2024. június 21-én. M
Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Ugrai Panna és Pádár Nikolett (b-j), az Európa-bajnoki aranyérmes magyar vegyesváltó tagjai Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Újabb lendületet vehet a sokszoros Európa-bajnok magyar úszó pályafutása. Szabó Szebasztián a BVSC-Zuglóhoz igazolt, s bízik benne, hogy az olimpiára felkerült egyik kedvenc számában lesz keresnivalója.

Szabó Szebasztián
Szabó Szebasztián a zuglóiak legújabb nagy fogása (Fotó: BVSC)

Új csapat, új célok, új tervek, de még mindig ugyanaz: a legjobb legyek a világon, a legjobbakkal versenyezzek, és minden egyes nagy versenyen a döntőbe kerüljek 

– nyilatkozta a BVSC legújabb igazolása, Szabó Szebasztián, aki 2019-től győri színekben versenyzett. A Frankfurtban született, egyévesen Szerbiába került kiválóság a vajdasági Zentán kezdte az úszást hétévesen, majd Újvidéken nevelkedett. Szerb válogatottként lett Európa-bajnoki bronzérmes 2017-ben 50 pillangón, 2019 nyarán kapta meg a nemzetközi szövetség engedélyét, hogy Magyarországot képviselhesse.

Szabó Szebasztián új esélye

Magyar csúcsokat döntött és bajnoki címeket szerzett 50 méter pillangón, fokozatosan javult nemzetközi szintéren. 

Rövid pályán világcsúcsot állított be, Európa-bajnoki címet szerzett 2021-ben. A mix váltóval is a kontinens legjobbja lett 4x100 méteres gyorsúszásban Kós Hubertékkel 2024-ben. 

Két olimpián is képviselte hazánkat: a férfi-gyorsváltóval pontot szerzett az 5. hellyel Tokióban, Párizsban nyolcadikként zárt, egyéniben nem járt sikerrel. Most nagy lehetőséghez jutott azzal, hogy az 50 méter gyors mellé többek között a pillangó is bekerült a 2028-as Los Angeles-i olimpiai programjába.

– Most az 50 méter gyorsra és pillangóra fogok készülni. Mindig reménykedtünk, hogy bekerülnek a programba. Ugyanakkor tény, hogy sok olyan úszó van, aki rá fog állni ezekre a számokra, és a mezőny brutálisan erős lesz. Már Szingapúrban lehetett látni, elmentek a számok. Nem csak az ötvenek, hanem a 100 méteresek is. 

Számomra ez egy pozitív dolog, és szerintem mindenki oda fog állni. Érdekes lesz. Genetikailag nekem fekszik mindkét úszásnem 50 méteren, örülök, hogy a pillangó is benne van

 – mondta az idei világbajnokságon a döntőről 50 pillangón és gyorson lemaradó Szabó Szebasztián, aki az alábbi videóban beszélt arról is, mit tapasztalt új klubja, a BVSC-Zugló nyílt napján.

