Kós Hubertékhez igazolt a magyar úszó, akinek a száma felkerült az olimpia programjára

Újabb lendületet vehet a sokszoros Európa-bajnok magyar úszó pályafutása. Szabó Szebasztián a BVSC-Zuglóhoz igazolt, s bízik benne, hogy az olimpiára felkerült egyik kedvenc számában lesz keresnivalója.
Új csapat, új célok, új tervek, de még mindig ugyanaz: a legjobb legyek a világon, a legjobbakkal versenyezzek, és minden egyes nagy versenyen a döntőbe kerüljek
– nyilatkozta a BVSC legújabb igazolása, Szabó Szebasztián, aki 2019-től győri színekben versenyzett. A Frankfurtban született, egyévesen Szerbiába került kiválóság a vajdasági Zentán kezdte az úszást hétévesen, majd Újvidéken nevelkedett. Szerb válogatottként lett Európa-bajnoki bronzérmes 2017-ben 50 pillangón, 2019 nyarán kapta meg a nemzetközi szövetség engedélyét, hogy Magyarországot képviselhesse.