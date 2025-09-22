Kós Hubertékhez igazolt a magyar úszó, akinek a száma felkerült az olimpia programjára

Szabó Szebasztián új esélye

Magyar csúcsokat döntött és bajnoki címeket szerzett 50 méter pillangón, fokozatosan javult nemzetközi szintéren.

Rövid pályán világcsúcsot állított be, Európa-bajnoki címet szerzett 2021-ben. A mix váltóval is a kontinens legjobbja lett 4x100 méteres gyorsúszásban Kós Hubertékkel 2024-ben.

Két olimpián is képviselte hazánkat: a férfi-gyorsváltóval pontot szerzett az 5. hellyel Tokióban, Párizsban nyolcadikként zárt, egyéniben nem járt sikerrel. Most nagy lehetőséghez jutott azzal, hogy az 50 méter gyors mellé többek között a pillangó is bekerült a 2028-as Los Angeles-i olimpiai programjába.

– Most az 50 méter gyorsra és pillangóra fogok készülni. Mindig reménykedtünk, hogy bekerülnek a programba. Ugyanakkor tény, hogy sok olyan úszó van, aki rá fog állni ezekre a számokra, és a mezőny brutálisan erős lesz. Már Szingapúrban lehetett látni, elmentek a számok. Nem csak az ötvenek, hanem a 100 méteresek is.

Számomra ez egy pozitív dolog, és szerintem mindenki oda fog állni. Érdekes lesz. Genetikailag nekem fekszik mindkét úszásnem 50 méteren, örülök, hogy a pillangó is benne van

– mondta az idei világbajnokságon a döntőről 50 pillangón és gyorson lemaradó Szabó Szebasztián, aki az alábbi videóban beszélt arról is, mit tapasztalt új klubja, a BVSC-Zugló nyílt napján.