Magyar KupaFradiVas megyei foci

Hamisítják a jegyeket a Fradi szarvaskendi Magyar Kupa-mérkőzésére

Szinte hihetetlen, de már a jegyhamisítókkal is meg kell küzdeniük a szarvaskendieknek. A kis Vas vármegyei falucskában szeptember 13-án játszik Magyar Kupa-mérkőzést a Fradi, a környék teljesen felbolydult. Szarvaskend izgatottan várja a Fradit.

Lantos Gábor
2025. 09. 05. 18:42
Szarvaskend
Életkép Szarvaskendről, pár drukker és a focipálya Fotó: Polyák Attila / Origo
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincs rá jobb szó: őrület. Már ami a Vas vármegyei kistelepülésen, Szarvaskenden zajlik azóta, amióta kiderült, hogy a falu focicsapata a labdarúgó Magyar Kupában a Ferencváros ellen mérkőzik meg. A nagy meccset szeptember 13-án, szombaton 16 órakor rendezik meg, s ez lesz Szarvaskend történetének legfontosabb labdarúgó-mérkőzése.

Szarvaskend
Szarvaskendi életkép, amikor 2017-ben a Haladás játszott ott a Magyar Kupában
(Fotó: Polyák Attila)

Szarvaskend figyelmeztet: ne dőlj be a csalóknak

Mondani sem kell, hogy egy ilyen kistelepülés életében mekkora esemény, hogy tétmérkőzésen léphetnek pályára a Ferencváros ellen, amely ebben a szezonban az Európa-liga főtábláján is szerepel majd. Amióta megejtették a sorsolást, azóta minden megváltozott arrafelé. Nem meglepetés, hogy a belépőjegyeket pillanatok alatt elkapkodták. S az sem meglepő, hogy megjelentek az ügyeskedők is. 

Legalábbis erre utal a Szarvaskend labdarúgócsapatának hivatalos közleménye, amelyet az együttes Facebook-oldalán tettek közzé. Már a közlemény címe érzékelteti a téma súlyát: Ne dőlj be a csalóknak!

Arról van szó, hogy elkezdték hamisítani a belépőket, s a szarvaskendi klub most ezektől a csalóktól igyekszik megvédeni a drukkereket. A posztban részletesen leírják, hogy mire kell vigyázni, a lényeg az, hogy a mérkőzésre nem tudják majd beengedni azokat, akik hamis vagy hamisított QR-kóddal ellátott jeggyel kívánnak belépni, még akkor sem, ha az önhibáján kívül történt.

Ez elég világos beszéd. Mondjuk az is érthető, hogy a szarvaskendiek óvatosak, elvégre nem minden nap rendeznek ilyen mérkőzést. Legutóbb akkor volt Magyar Kupa-láz ebben a kis faluban, amikor 2017. szeptember 22-én a Haladás játszott ott ebben a sorozatban. 

Szarvaskenden ennél is nagyobb lesz az érdeklődés, amikor megérkezik oda a Fradi
(Fotó: Polyák Attila)

A Haladás akkor még NB I-es csapat volt, ráadásul ugyanabból a megyéből érkezett, elképesztő felhajtás övezte azt a meccset is. Mondanunk sem kell, hogy most valami hasonló következik.

Háromezer néző lehet ott a nagy meccsen

Már az sem lesz egyszerű, hogy kiszűrjék a jegy nélkül érkezőket. Mivel az összes belépő 12 óra alatt elfogyott, számítani lehet arra, hogy néhányan megpróbálnak majd jegy nélkül bejutni az eseményre. A klub erre is felkészült, s előre figyelmeztet: senki se próbáljon meg érvényes tikett nélkül Szarvaskendre utazni.

A szurkolóknak annyi a jó hír, hogy a Fradi szarvaskendi fellépését az M4 Sport is élőben közvetíti. A Szarvaskend a Vas megyei I. osztályban szerepel (ez a negyedosztálynak felel meg), kiderült az is, hogy az online jegyvásárláskor még Miskolcról és Békéscsabáról is érkezett igénylés. A nagy meccsre mobillelátókat is felállítanak, így közel 3000 néző lehet jelen az eseményen. Ki kell alakítani egy parkolót is, ezért hathektáros területet simítanak el.

Arról, hogy milyen volt a 2017-es Magyar Kupa-meccs, amelyen a Haladás játszott Szarvaskenden, itt olvashat riportot.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.