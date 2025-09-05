Hamisítják a jegyeket a Fradi szarvaskendi Magyar Kupa-mérkőzésére

Nincs rá jobb szó: őrület. Már ami a Vas vármegyei kistelepülésen, Szarvaskenden zajlik azóta, amióta kiderült, hogy a falu focicsapata a labdarúgó Magyar Kupában a Ferencváros ellen mérkőzik meg. A nagy meccset szeptember 13-án, szombaton 16 órakor rendezik meg, s ez lesz Szarvaskend történetének legfontosabb labdarúgó-mérkőzése.

Szarvaskendi életkép, amikor 2017-ben a Haladás játszott ott a Magyar Kupában

(Fotó: Polyák Attila)

Szarvaskend figyelmeztet: ne dőlj be a csalóknak

Mondani sem kell, hogy egy ilyen kistelepülés életében mekkora esemény, hogy tétmérkőzésen léphetnek pályára a Ferencváros ellen, amely ebben a szezonban az Európa-liga főtábláján is szerepel majd. Amióta megejtették a sorsolást, azóta minden megváltozott arrafelé. Nem meglepetés, hogy a belépőjegyeket pillanatok alatt elkapkodták. S az sem meglepő, hogy megjelentek az ügyeskedők is.

Legalábbis erre utal a Szarvaskend labdarúgócsapatának hivatalos közleménye, amelyet az együttes Facebook-oldalán tettek közzé. Már a közlemény címe érzékelteti a téma súlyát: Ne dőlj be a csalóknak!

Arról van szó, hogy elkezdték hamisítani a belépőket, s a szarvaskendi klub most ezektől a csalóktól igyekszik megvédeni a drukkereket. A posztban részletesen leírják, hogy mire kell vigyázni, a lényeg az, hogy a mérkőzésre nem tudják majd beengedni azokat, akik hamis vagy hamisított QR-kóddal ellátott jeggyel kívánnak belépni, még akkor sem, ha az önhibáján kívül történt.

Ez elég világos beszéd. Mondjuk az is érthető, hogy a szarvaskendiek óvatosak, elvégre nem minden nap rendeznek ilyen mérkőzést. Legutóbb akkor volt Magyar Kupa-láz ebben a kis faluban, amikor 2017. szeptember 22-én a Haladás játszott ott ebben a sorozatban.

Szarvaskenden ennél is nagyobb lesz az érdeklődés, amikor megérkezik oda a Fradi

(Fotó: Polyák Attila)

A Haladás akkor még NB I-es csapat volt, ráadásul ugyanabból a megyéből érkezett, elképesztő felhajtás övezte azt a meccset is. Mondanunk sem kell, hogy most valami hasonló következik.

Háromezer néző lehet ott a nagy meccsen

Már az sem lesz egyszerű, hogy kiszűrjék a jegy nélkül érkezőket. Mivel az összes belépő 12 óra alatt elfogyott, számítani lehet arra, hogy néhányan megpróbálnak majd jegy nélkül bejutni az eseményre. A klub erre is felkészült, s előre figyelmeztet: senki se próbáljon meg érvényes tikett nélkül Szarvaskendre utazni.