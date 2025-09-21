torna-vbMészáros KrisztoferJakarta

Több magyar sportoló is Budapesten harcolta ki a helyét a világbajnokságon

A szombathelyi világkupaversenyt megelőzően a szuper csapatbajnokságon és az országos szerbajnokságon láthatta a közönség a jakartai világbajnokságra készülő magyar tornászokat. Az eredményeiknek köszönhetően többen bekerültek a magyar torna-vb-csapatba.

2025. 09. 21.
Mészáros Krisztofer is ott lesz a torna-vb-n (Fotó: MATSZ/Freschli József)
A fővárosi Központi Tornacsarnok adott otthont hétvégén a Waberer’s országos szerbajnokságnak, amelyen a női és a férfi tornászok is összemérték tudásukat. A tét óriási volt: a verseny az októberi, jakartai világbajnokság előtti utolsó nagy hazai megméretés, így nemcsak a bajnoki címekért, hanem a válogatott keretbe kerülésért is küzdöttek a sportolók. A szakvezetők szerint a hétvége eredményei alapján egyre tisztábban látszik, kik képviselhetik Magyarországot a torna-vb-n, a végső csapatkeretet azonban csak a szeptember végi, szombathelyi Challenge-világkupa után hirdetik ki.

A torna-vb-n Mészáros Krisztofer is ott lesz (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Alakul a magyar csapat a torna-vb-re

A női válogatott szövetségi kapitánya, Draskóczy Imre elégedetten értékelt a verseny után: – A szuper csapatbajnokság és az országos bajnokság lezárultával egyértelműbb képünk lett a világbajnokságra készülőkről – mondta.  

– Székely Zója remek összetettet tornázott, 51 pont felett, így biztosan ott a helye a keretben.

Czifra Lili Európa-bajnoki ezüstérme után automatikusan tagja a kiutazó csapatnak, és bízom benne, hogy a vb-n további előrelépést mutat majd. Mayer Gréti betegség után állt rajthoz, nála az a cél, hogy Jakartában összetettben döntőbe kerüljünk. Nagyon örültem Péter Sára kiemelkedő ugrásának is. A világkupa előtt még lesz egy utolsó felmérés október 4-én, ahol nemzetközi bírói zsűri pontozza majd a gyakorlatokat. Ez adja meg a végső képet a formáról.

A férfiaknál Kovács István szövetségi kapitány is bizakodóan nyilatkozott: – Összességében elégedett vagyok, a versenyzők többsége megcsinálta a gyakorlatait, csak kisebb finomításokra van szükség – értékelt.  

– A szombati nap eldöntötte, hogy Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek biztos tagja a vb-csapatnak.

A fennmaradó két helyről a szombathelyi Challenge-világkupa után születik döntés. Závory Szilárd, Kiss Balázs, Molnár Botond és Zámbori Zala is harcban van ezekért a helyekért, így izgalmas versenyre van kilátás.

A hétvége során látványos gyakorlatokat láthatott a közönség: a nők mezőnyében Mayer Gréta nyerte az ugrást, míg felemás korláton Székely Zója gyakorlatát értékelték a legmagasabbra. Talajon Péter Sára diadalmaskodott, gerendán pedig Czifra Lili bizonyult a legjobbnak. 

A férfiaknál a Győri AC versenyzői domináltak: Mészáros Krisztofer lólengésben és nyújtón sem talált legyőzőre, míg Tomcsányi Benedek talajon és gyűrűn győzött.

Ugrásban Závory Szilárd volt a legeredményesebb, korláton pedig Molnár Botond nyert. 

A jakartai torna-világbajnokság október 19-én kezdődik és 25-ig tart. 

