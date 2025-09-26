Faustino OroChessysakkrekord

Chessy, azaz a sakkozás Messije egymás után írja át a rekordokat

Új üstökös tehetséget csodál a sakkvilág. A csupán 11 éves argentin zseni, Faustino “Chessy” Oro Madridban nyert meg rangos sakkversenyt, így ő lehet minden idők legfiatalabb nagymestere, az Élő-pontszáma máris átlépte a 2500-as határt. A sakkozás Messije már a világelső, korábbi világbajnok Magnus Carlsen skalpját is begyűjtötte.

2025. 09. 26. 18:24
Faustino Oro, a sakkozás csupán 11 éves zsenije Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
A sakkvilág új csillaga, Faustino Oro a koronavírus-járvány alatt ismerkedett meg komolyabban a sakkozással. Amíg más gyerekek videojátékokkal vagy online tanulással töltötték idejüket, Faustino az internetes sakktáblák világába vetette bele magát – és ott derült ki zsenialitása.

Így fejlődik a sakk. A legfiatalabb játékosok lajstroma, ahogy áttörték a 2500-as határt. Faustino Oro a legifjabb zseni

Rövid időn belül kiderült, hogy nem átlagos tehetségről van szó: 10 évesen már a világ legfiatalabb nemzetközi mestere (IM) lett, alig egy évvel később pedig első nagymesteri normáját is megszerezte.

Chessy – a sakkozás zsenije

A becenevét, „Chessy”, avagy „Messi of Chess”, nem véletlenül aggatta rá az argentin sajtó: ahogy Lionel Messi futballban robbant be a világ élvonalába, úgy tör előre Faustino Oro a sakkvilágban. Bár Messivel személyesen még nem találkozott, futballrajongása miatt sokan remélik, hogy egyszer a két zseni útja keresztezi egymást.

Faustino Oro harcosságát jól jellemzi, hogy nem kér a remikből, akkor is a győzelmet hajszolta, amikor Madridban már biztos tornagyőztes volt.

– Nem gyors döntetlenért ülök le játszani. Ha rosszabbul állok, elfogadom, de játszani, nyerni akarok. Nincs veszítenivalóm – jelentette ki.

Faustino Oro sorra írja át a rekordokat

Faustino Oro még csupán 11 éves, de már több rekordot jegyez: eddig az alábbi rekordokat jegyezheti:

  • Legfiatalabb nemzetközi mester (IM): 10 év, 8 hónap, 16 nap.
  • Legfiatalabb, aki elérte a 2200 ésa 2300 Élő-pontot.
  • Legfiatalabb játékos 2500 Élő fölött.

Több mint valószínű, hogy megdöntve az indiai világbajnok Gukesh rekordját, ő lesz minden idők legfiatalabb nagymestere is.

A korábbi kiválóság, a bolgár Veszelin Topalov megalapozottan jellemezte őt ekképpen: „Óriási tehetsége és rendkívüli potenciálja van, hogy még magasabbra jusson, bár nem tudnám megmondani, meddig. Jelenleg Faustino Oro a világ leggyorsabban fejlődő játékosa.”

S akkor se feledkezzünk meg, Chessy tavaly a Chess.com Bullet Brawl tornáján (1 perces gondolkodási idő) legyőzte a korábbi világbajnokot, a jelenleg is ranglistavezető Magnus Carlsent!

Miért érdemes figyelni rá?

Faustino Oro nemcsak eredményeivel hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal a lelkesedéssel is, amellyel minden játszmájához áll. Már most profi módon kezeli a nyomást, miközben gyermeki szenvedéllyel élvezi a játékot. Mindez egy olyan kombináció, amely nemcsak a sakkrajongókat nyűgözi le, hanem azokat is, akik kívülről figyelik a sportot.

A sakk új zsenije előtt hosszú út áll – de a rekordok sorát látva biztosak lehetünk benne, hogy nevét még sokszor fogjuk hallani a legnagyobb tornák dobogóin.

Faustino Oro és Magnus Carlsen partija:

 

