Slot rendkívüli bírószidásánál csak a játékosai felé intézett kritikája sokkolóbb

A Brentford már az 5. percben vezetést szerzett a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen, majd a szünet előtt növelte az előnyét. Noha Kerkez Milos még az első félidő hosszabbításában szépített, a 60. percben ismét kétgólosra nőtt a különbség, így a hajrában a Szoboszlai Dominik gólpasszából született Mohamed Szalah-gól csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Az öt győzelemmel startoló Liverpool egymás után a negyedik vereségét szenvedte el az angol bajnokságban, így Arne Slot és Virgil van Dijk is elégedetlenül értékelt.

Kerkez Milos gólján kívül Virgil van Dijk nem sok dolognak örülhetett, Arne Slot irányításával gödörben a Liverpool (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Virgil van Dijk a Liverpool veresége után

– Csalódott vagyok a vereség miatt, pláne mert tudtuk, hogy mik az erősségeik. Az első góljukat megelőző szituációra készültünk is, mégis betaláltak – mondta a Liverpool holland csapatkapitánya, aki összehozta a Brentford harmadik gólját megelőző büntetőt, amit az eredetileg szabadrúgásnak ítélő játékvezető a VAR segítségével módosított tizenegyessé. –

A bíró utólag azt mondta, hogy a vonalon szabálytalankodtam, de először mégis a vonaltól két méterre tette le a labdát, úgyhogy nem igazán értettem, mi történik.

Szerettünk volna építeni a frankfurti BL-siker során mutatott teljesítményünkre, de ez az este nem alakult olyan jól. Az elmúlt kilenc mérkőzésünk mindegyikén kaptunk gólt, és ilyenkor könnyű egyes embereket hibáztatni, de ez közös felelősség és mindenkinek tükörbe kell néznie. Biztos vagyok benne, hogy ki fogunk jönni ebből a nehéz időszakból, de ezért tenni is kell, plusz szükségünk van a szurkolóink további támogatására is. Most egy kapott gól nélküli meccsre és még inkább egy győzelemre vágyunk.

A Liverpool csapatkapitánya nem remekelt a Brentford ellen (Fotó: AFP/Yasin Akgul)

Arne Slot a Brentford elleni mérkőzésről

– Hiába volt csupán két napunk felkészülni, nyilvánvalóan jobb eredményben és teljesítményben reménykedtünk. A korábbi vereségeink esetén legalább a teljesítményünk jobb volt a mostaninál. Alapdolgok nem mentek jól, elvesztettük a párharcokat és a lecsorgó labdákat is, márpedig az ellenfél ezek kihasználásában jó. Így pedig nehéz nyerni.

A teljes tegnapi edzésen és a mai megbeszélésen is a bedobásokra készültünk, erre ebből kaptuk az első gólt. A Brentford kiváló a kontratámadások vezetésében is, erre is készültünk, erre ebből szerezték a második gólt.

Aztán pedig megítéltek ellenünk egy könnyű síppal befújt büntetőt, de ezt nem akarom kifogásként használni. A mai játékunkból egyedül az első gólt követő mintegy húsz perc tetszett – nyilatkozta a Liverpool holland trénere, aki elismerte, 3-1 után közelebb volt a játék képe a 4-1-hez, mint a 3-2-höz.