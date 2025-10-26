Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Slot rendkívüli bírószidásánál csak a játékosai felé intézett kritikája sokkolóbb

Az angol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának szombati utolsó mérkőzésén Kerkez Milos gólja és Szoboszlai Dominik gólpassza ellenére a címvédő Liverpool 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford vendégeként. A sorozatban elszenvedett negyedik Premier League-vereség után a Vörösök vezetőedzője – Arne Slot – és csapatkapitánya – Virgil van Dijk – is csalódott volt. A tréner szerint a mostani volt az idénybeli legrosszabb teljesítménye a csapatnak.

Arne Slot aligha ilyen októberről álmodott (Fotó: AFP/Glyn Kirk)
A Brentford már az 5. percben vezetést szerzett a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen, majd a szünet előtt növelte az előnyét. Noha Kerkez Milos még az első félidő hosszabbításában szépített, a 60. percben ismét kétgólosra nőtt a különbség, így a hajrában a Szoboszlai Dominik gólpasszából született Mohamed Szalah-gól csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Az öt győzelemmel startoló Liverpool egymás után a negyedik vereségét szenvedte el az angol bajnokságban, így Arne Slot és Virgil van Dijk is elégedetlenül értékelt.

Kerkez Milos gólján kívül Virgil van Dijk nem sok dolognak örülhetett, Arne Slot irányításával gödörben a Liverpool
Kerkez Milos gólján kívül Virgil van Dijk nem sok dolognak örülhetett, Arne Slot irányításával gödörben a Liverpool (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Virgil van Dijk a Liverpool veresége után

– Csalódott vagyok a vereség miatt, pláne mert tudtuk, hogy mik az erősségeik. Az első góljukat megelőző szituációra készültünk is, mégis betaláltak – mondta a Liverpool holland csapatkapitánya, aki összehozta a Brentford harmadik gólját megelőző büntetőt, amit az eredetileg szabadrúgásnak ítélő játékvezető a VAR segítségével módosított tizenegyessé. – 

A bíró utólag azt mondta, hogy a vonalon szabálytalankodtam, de először mégis a vonaltól két méterre tette le a labdát, úgyhogy nem igazán értettem, mi történik.

Szerettünk volna építeni a frankfurti BL-siker során mutatott teljesítményünkre, de ez az este nem alakult olyan jól. Az elmúlt kilenc mérkőzésünk mindegyikén kaptunk gólt, és ilyenkor könnyű egyes embereket hibáztatni, de ez közös felelősség és mindenkinek tükörbe kell néznie. Biztos vagyok benne, hogy ki fogunk jönni ebből a nehéz időszakból, de ezért tenni is kell, plusz szükségünk van a szurkolóink további támogatására is. Most egy kapott gól nélküli meccsre és még inkább egy győzelemre vágyunk.

A Liverpool csapatkapitánya nem remekelt a Brentford ellen
A Liverpool csapatkapitánya nem remekelt a Brentford ellen (Fotó: AFP/Yasin Akgul)

Arne Slot a Brentford elleni mérkőzésről

– Hiába volt csupán két napunk felkészülni, nyilvánvalóan jobb eredményben és teljesítményben reménykedtünk. A korábbi vereségeink esetén legalább a teljesítményünk jobb volt a mostaninál. Alapdolgok nem mentek jól, elvesztettük a párharcokat és a lecsorgó labdákat is, márpedig az ellenfél ezek kihasználásában jó. Így pedig nehéz nyerni. 

A teljes tegnapi edzésen és a mai megbeszélésen is a bedobásokra készültünk, erre ebből kaptuk az első gólt. A Brentford kiváló a kontratámadások vezetésében is, erre is készültünk, erre ebből szerezték a második gólt.

Aztán pedig megítéltek ellenünk egy könnyű síppal befújt büntetőt, de ezt nem akarom kifogásként használni. A mai játékunkból egyedül az első gólt követő mintegy húsz perc tetszett – nyilatkozta a Liverpool holland trénere, aki elismerte, 3-1 után közelebb volt a játék képe a 4-1-hez, mint a 3-2-höz.

Mit gondol Slot a két tizenegyesszituációról?

A rendszeres hátrányba kerülést és a kapott gólokat Van Dijkhoz hasonlóan sokalló Slot arra is kitért, hogy a Liverpool második kapott gólja előtt Cody Gakpo elesett a hazaiak tizenhatosán belül, de a játékvezető és a videobírós szobában ülők sem látták büntetőnek azt a helyzetet: – 

Ha a világ bármely játékvezetőjének megmutatjuk ezt a szituációt és azt, amiből az ellenfél tizenegyest kapott, akkor aki csak az egyiket ítéli büntetőnek, ő biztosan Cody eséséért fújná be.

Az már a mi balszerencsénk, hogy a VAR-szobából rászóltak a játékvezetőre, hogy nekik ne szabadrúgást, hanem tizenegyest adjon. Pedig ő magától azért a szabálytalanságért látszólag nem akart volna büntetőt ítélni.

Ami még különlegesebbé teszi a két szituációt, hogy Gakpo esésénél még Simon Hooper volt a játékvezető, Van Dijk szabálytalanságánál viszont már Tim Robinson, ugyanis Hoopert bokasérülés miatt a szünetben le kellett váltani.

Slot megjegyezte, hogy a rossz formát minimális mértékben, de magyarázhatja, hogy az elmúlt hat mérkőzésből ötöt idegenben játszott a csapat. Nos, ez a tendencia változik, ugyanis a Liverpool szerdán a Crystal Palace-t fogadja Ligakupa-nyolcaddöntőben, majd szombaton az Aston Villa látogat az Anfieldre bajnokin.

