Fájó magyar vereség, kikaptak Babosék

A negyedik helyen kiemelt magyar-brazil duó szombaton az elődöntős sikerével nemcsak fináléba jutott, hanem egyben indulási jogot is szerzett a szezonzáró rijádi WTA-világbajnokságra.

Babos Tímea (balra) és a brazil Luisa Stefani

Fotó: LI RUI / XINHUA

Vasárnap Nicole Melichar-Martinezzel és Ljudmila Szamszonovával csaptak össze, és intő jel lehetett számukra, hogy az amerikai-orosz páros a másik elődöntőben az első helyen kiemelt cseh Katerina Siniakovát és tajvani Hszieh Szu-vejt búcsúztatta.

Az első szettben mindkét duó magabiztosan adogatott, s bár a feleknek voltak bréklehetőségei, ezek kihasználatlanul maradtak, mígnem Babosék a legjobbkor, 6:5-ös vezetésüknél nyertek játékot fogadóként, ezzel játszmaelőnybe kerültek.

A második felvonás hasonló forgatókönyv szerint zajlott, csakhogy ekkor a rivális tudott 5:4-es vezetésnél brékelni, így a trófea sorsa döntő rövidítésben dőlt el, melyben Melichar-Martinez és Szamszonova 8-3-ra elhúzott, majd 9-6-nál három mérkőzéslabdához jutott, s a harmadikkal lezárta a négy perc híján kétórás összecsapást.

A 32 éves Babosnak 28 trófeája mellett ez volt a 14. elveszített fináléja párosban. A négyszeres Grand Slam-tornagyőztes magyar játékos párosban háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, mivel 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott - kétszer Szingapúrban, illetve utoljára Sencsenben. Az első siker alkalmával a cseh Andrea Hlavackova, a másik kettőnél pedig a francia Kristina Mladenovic volt a partnere.

A WTA-vb november 1. és 8. között lesz a szaúdi fővárosban.

Eredmény, páros, döntő: Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova (amerikai, orosz)-Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.) 5:7, 6:4, 10-8