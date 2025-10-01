Egész Anglia megdöbbent, hogy nem nyerhet egy Premier League-csapat ebben a faluban?

Egy nappal vagyunk azok után, hogy a Tottenham labdarúgócsapata 2-2-es döntetlent ért el a norvég Bodö otthonában. Angliában még mindig sokan értetlenül állnak a történtek előtt, fel nem foghatják, hogyan eshetett meg mindez a büszke és focizni mindig nagyon tudó angolokkal. A Bajnokok Ligája meccs előtt egyes vélemények szerint falusi csapat látta vendégül a Tottenhamot. Maradjunk annyiban, akik ezt írták, meg is érdemelték az orrbavágást.

A Bajnokok Ligája egyik norvég hőse, Jens Petter Hauge két gólt rúgott a Tottenhamnak

Fotó: LISE ASERUD / NTB

A Bajnokok Ligája egyik legnagyobb norvégiai meccse volt ez

A dolog érdekessége, hogy ugyanez a két csapat ugyanitt idén tavasszal már összecsapott egymással. Akkor az Európa-liga elődöntőjének második meccsét rendezték az északnorvég városban – és nem faluban! Az első mérkőzésen a Tottenham 3-1-re nyert, s a visszavágón is simán győzött 2-0-ra, így kettős győzelemmel jutott a sorozat döntőjébe. Azon a májusi mérkőzésen a norvégoknak esélyük sem volt, nem úgy kedden, ahol simán nyerhettek volna.

Jens Petter Hauge két góljával már 2-0-ra vezetett a Bodö, a Tottenham meg annak köszönhette az egy pontot, hogy a 89. percben Jostein Gundersen öngólt rúgott.

Ha pedig ehhez azt is hozzátesszük, hogy 0-0-s állásnál a norvégok tizenegyest hibáztak…

A brit sajtó egy részében lengetik a kalapokat a norvégok hősies játéka előtt, de a kép nem ennyire egyértelmű. Miközben a norvégok szerint ez volt minden idők egyik legjobb, Norvégiában megrendezett BL-meccse. Az angolok meccs közbeni frusztrációja és haragja nem volt véletlen. Elvégre mégiscsak azt látták, hogy a Premier League egyik nagyágyúja sült be a sarkkörön túl.

Összetehetik a kezüket a londoniak

A Tottenham korábbi legendás játékosa, Glenn Hoddle szerint annak is örülni kellett, hogy a londoni csapat nem vereséggel hagyta el Norvégiát. Azt mondta, hogy ilyen körülmények között fantasztikus dolog a pontszerzés.

A The Guardian kiemelte, hogy az európai futballban manapság már alig van bármilyen helye a romantikának. De azért abban mégis van valami csoda, hogy egy ötvenezres kisváros együttese oktat egy óriást.

A lap megírta, hogy a Tottenhamot szinte lemosta a pályáról a norvég bajnokság aranyérmese.

– Nincs itt sok ok az ünneplésre. Az egyenlítő gól a szerencse műve volt – összegzi a BBC, majd a The Telegraph következik, amely fantasztikus, domináns Bodø/Glimtről számolt be az olvasóknak. – Kjetil Knutsennek még mindig azon kell tűnődnie, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ilyen mérkőzés után nem nyertek. Kjetil Knutsen, a Bodö edzője minden bizonnyal elgondolkodik ezen, de ha nem, akkor azon mindenképpen, hogyan tudott ilyen meccset játszani a világ egyik legerősebb klubcsapatával.

Főleg úgy, hogy idén májusban, a már említett Európa-liga elődöntőjében tényleg osztálykülönbség volt a két csapat között és nem a norvégok javára.

Azok az angolok, akik falusi csapatnak merték nevezni Skandinávia legjobb klubcsapatát – mit is mondjunk erre? A hülyeségért ott sem kell a szomszédba menni.