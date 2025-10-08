Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

VARFradijelenetsorbüntető

Büntetők, amikor a VAR haja is égnek áll

A mai labdarúgáshoz manapság hozzátartozik a VAR, amely ítéleteivel bármikor felülbírálhatja, illetve az a helyes kifejezése, hogy változtatásra szólíthatja fel a játékvezetőt a döntése megváltaoztatására. Ilyen például a leshelyzet, vagy éppen a büntető megítélése valamelyik csapat javára. Volt olyan 11-es gyanús helyzet, amikor a videóbíró is benézte a szituációt, de volt olyan is, amit egyedül a VAR szúrt ki. Mindenesetre a jelenleg is zajló bajnoki idény nem szűkölködik érdekes büntetőkban.

Molnár László
2025. 10. 08. 5:46
A VAR-szoba felülbírálhatja a játékvezető döntését
A VAR-szoba felülbírálhatja a játékvezető döntését Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma már nincs olyan bajnoki találkozó az NB I-ben – de szerte a világon sem –, melyen nem jeleznék a kivetítőn vagy otthon a televízió képernyőjén, hogy bizonyos vitás helyzeteket ellenőriz a VAR. Természetesen a legtöbb vita a büntető megadása vagy visszavonása körül alakul ki, és a nézőtéren ülve a szurkolók szinte elképzelni sem tudják, miért és mit vizsgál a videóbíró egy adott szituációban. Nem irigyeljük sem a játékvezetőket, sem pedig a játékosokat, akik a vizsgálat alatt igencsak feszülten várják, vajon mire fog javaslatot tenni a VAR-kocsi személyzete. Egy biztos, ha a bíró elindul lefelé, hogy megnézzen egy vitás helyzetet, bizony az esetek döntő többségében változni fog az eredeti ítélet. Idén bizony a videóbíró több olyan esetnél is közbeavatkozott, amely egyébként a szurkolók, de még a játékosok számára is elképzelhetetlen szituációkban történtek meg.

Lang elképesztő kezezése, amit csak a VAR jelzése után lett büntető
Lang elképesztő kezezése, amit csak a VAR jelzése után lett büntető    Fotó: Youtube

A vak VAR esete, amikor az elmaradt büntető egy csapat kiesésébe került

Egy dolgot senki sem tagadhat, hogy a videobíró segítségével jelentősen sikerült csökkenteni a súlyos hibák számát egy adott idényen belül. Ezt igazolja az a tény, hogy amíg az utolsó VAR nélküli idényben 60 súlyos tévedés történt az élvonalban, addig a VAR bevezetését követően kiderült, a videóbíró igenis hasznos az igazságosság érdekében.

  • a második idényben 30 százalékkal csökkent a beavatkozások száma
  • pályán jobb ítéletek születtek, 18-ról 35-re emelkedett a rendkívül eredményes – 8,5 feletti – bírói osztályzatok száma
  • a 2021/22-es bajnokságban a legalább háromperces vizsgálatok száma 43 százalékkal visszaesett.
  • a 2022/23-as bajnokságban mindössze 17 ilyen eset volt, amikor a VAR sokáig maga sem tudott dönteni

Az NB I-ben történt 17 súlyos játékvezetői hibából tíz írható a VAR számlájára. A legnagyobb balfogás az utolsó fordulóban, a kiesés tekintetében létfontosságú Puskás Akadémia-Budapest Honvéd találkozó hajrájában történt, amikor a bennmaradásért küzdő, de végül kieső kispestiek 0-0-s állásnál nem kaptak 11-est Szolnoki Roland egyértelmű kezezése után. Az esetet a videóbíró is benézte, és nem véletlen, hogy a találkozó után sűrűn említettek, főleg kispesti részről, előre megbeszélt eredményt, illetve azt, mely csapat nem kaphatott ki.

Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Cissé a legnagyobb lúzer

Mindenesetre a jelenlegi zajló bajnoki idényben már most több olyan VAR-ítéletet eleveníthettünk fel, aminek következtében az egyik csapat büntető rúghatott. Minden kétséget kizáróan a legröhejeseb 11-est a Fradi belső védője, Ibrahim Cissé hozta össze, amikor a Nyíregyháza elleni bajnokin kézzel megérintette a Gróf által kigurított labdát, mert azt hitte, neki kell a kirúgást elvégeznie. 

A játékvezető előbb megkímélte a piros laptól a zöld-fehér hátvédet a kiállítástól – a kapura törő Edomwonyit csak szabálytalanság árán tudta megállítani –, majd miután elhagyta a labda a játékterületet, Gróf szinte azonnal kigurította azt a megkönnyebbült védőnek, aki lehajolt és megsimogatta a labdát az öt és felesen.

A VAR azonnal jelezte a bírónak az esetet – aki egyébként simán elnézte Cissé mozdulatát –, majd kihívták az oldalvonal mellé, nézze meg jobban az esetet. A játékvezető a videózást követően megítélte a büntetőt, amit Edomwonyi értékesített. Magyar pályán ilyenért biztosan nem ítéltek korábban és azóta sem büntetőt.

Edomwonyi még a szögletet sem várta meg, úgy vitte a földre ellenfelét

Azt nem lehet tudni azóta sem, hogy a Nyíregyháza legeredményesebb támadóját a büntető előtti kacagtató jelenetsor, netán a gólja zavarta meg, de kétségtelenül aztán ő is megtette, amit „megkövetelt a haza". Egy ferencvárosi támadás szöglettel zárult, és bent a nyíregyházi kapu előtt ment a helyezkedés. Edomwonyi kissé hevesen akarta megakadályozni a fejelésben Raemaekerst, aminek a vége az lett, hogy földre vitte a Fradi védőjét azelőtt, mielőtt a zöld-fehérek elvégezhették volna a javukra megítélt büntetőt. Így a zögletzászlótól a 11-es pontra került a labda, amit aztán Gruber Zsombor hihetetlen magabiztosan lőtt a hálóba.

Lang Ádám előbb ellökte az ellenfelét, ezt megúszta, míg a labda a feltett két kezére esett, ezt már nem

A debreceniek védője sem mindennapi jelenetsor végén lett a szenvedő alanya a videózásnak. Nála azonban a VAR a bíróval együtt elnézett egy nyilvánvaló szabálytalanságot – kézzel lökte fel az ellenfelét az ötösnél –, majd amikor feltette a kezét, hogy ő bizony nem csinált semmit, a lehulló labda a bal kezét érte. 

Ugyan a játékvezetőnél még ez sem verte ki a biztosítékot, ám a VAR-szoba életre kelt, majd jelezték a bírónak, esemény van. 

Miután a játékvezető, aki egyébként közel állt az esethez, visszanézte az esetet, visszasétált a pályára, és jelezte, a győriek jönnek büntetővel. Antont egyáltalán nem viselte meg a vicces jelenet és az azt követő videózás, védhetetlenül lőtt a Loki kapujába.

Tóth Alex balosa nem ért volna 11-est, ha nincs VAR

A Fradi-Paks csúcsrangadó 93. percében történtek generálták a legtöbb vitát. Szegény Csonka bíró felmenői még tán most, ezekben a percekben is csuklanak, miután be merte fújni a játékvezető a paksiak javára a 11-est. Persze, csak az emiatt két pontot vesztő ferencvárosiak voltak képtelenek felfogni, bizony ha a játékvezető nem is vette észre, hogy 

a fejelni felugró Tóth Alex ballal kis híján kiütötte a helyéről Windecker József teljes fogsorát, azt a VAR kiszúrja, legyen bármilyen kevés idő vissza a meccs végéig. 

Tóth Alex keze kétséget kizáróan Windecker fején csattant
Tóth Alex keze kétséget kizáróan Windecker fején csattant     Fotó: Youtube

A VAR vizsgált, javasolt, majd kihívta a játékvezetőt, bizony nézze már meg, mi is történt valójában. Megnézte, megítélte, a Paks bevágta, így a tolnaiak megtartották a veretlenségüket és négypontos előnyüket a Fradival szemben. 

Ekkor és a meccs óta azóta is tombolva követel igazságtételt a Ferencváros minden játékosa, edzője, vezetője és szurkolója, akik rövid időn belül kétszer is hirtelen „megvakultak", hisz Tóth balosát sem vették észre, ugyanúgy, mint előtte Raemaekers kezezését a Fradi 16-osán belül. 

Utóbbi eset pikantériája, hogy az ellentámadásból  a vak VAR-nak köszönhetően szerezte meg Pesics a Fradi második találatát. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.