Büntetők, amikor a VAR haja is égnek áll

Ma már nincs olyan bajnoki találkozó az NB I-ben – de szerte a világon sem –, melyen nem jeleznék a kivetítőn vagy otthon a televízió képernyőjén, hogy bizonyos vitás helyzeteket ellenőriz a VAR. Természetesen a legtöbb vita a büntető megadása vagy visszavonása körül alakul ki, és a nézőtéren ülve a szurkolók szinte elképzelni sem tudják, miért és mit vizsgál a videóbíró egy adott szituációban. Nem irigyeljük sem a játékvezetőket, sem pedig a játékosokat, akik a vizsgálat alatt igencsak feszülten várják, vajon mire fog javaslatot tenni a VAR-kocsi személyzete. Egy biztos, ha a bíró elindul lefelé, hogy megnézzen egy vitás helyzetet, bizony az esetek döntő többségében változni fog az eredeti ítélet. Idén bizony a videóbíró több olyan esetnél is közbeavatkozott, amely egyébként a szurkolók, de még a játékosok számára is elképzelhetetlen szituációkban történtek meg.

Lang elképesztő kezezése, amit csak a VAR jelzése után lett büntető Fotó: Youtube

A vak VAR esete, amikor az elmaradt büntető egy csapat kiesésébe került

Egy dolgot senki sem tagadhat, hogy a videobíró segítségével jelentősen sikerült csökkenteni a súlyos hibák számát egy adott idényen belül. Ezt igazolja az a tény, hogy amíg az utolsó VAR nélküli idényben 60 súlyos tévedés történt az élvonalban, addig a VAR bevezetését követően kiderült, a videóbíró igenis hasznos az igazságosság érdekében.

a második idényben 30 százalékkal csökkent a beavatkozások száma

pályán jobb ítéletek születtek, 18-ról 35-re emelkedett a rendkívül eredményes – 8,5 feletti – bírói osztályzatok száma

a 2021/22-es bajnokságban a legalább háromperces vizsgálatok száma 43 százalékkal visszaesett.

a 2022/23-as bajnokságban mindössze 17 ilyen eset volt, amikor a VAR sokáig maga sem tudott dönteni

Az NB I-ben történt 17 súlyos játékvezetői hibából tíz írható a VAR számlájára. A legnagyobb balfogás az utolsó fordulóban, a kiesés tekintetében létfontosságú Puskás Akadémia-Budapest Honvéd találkozó hajrájában történt, amikor a bennmaradásért küzdő, de végül kieső kispestiek 0-0-s állásnál nem kaptak 11-est Szolnoki Roland egyértelmű kezezése után. Az esetet a videóbíró is benézte, és nem véletlen, hogy a találkozó után sűrűn említettek, főleg kispesti részről, előre megbeszélt eredményt, illetve azt, mely csapat nem kaphatott ki.