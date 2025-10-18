Arne Slot magyar csapattársa alig emlékszik a Fradi elleni derbikre, pedig szinte mindet megnyerte

Egyéves rotterdami kitérőt és súlyos sérülését leszámítva 2004-től egy évtizeden át erősítette az Újpestet Vermes Krisztián. A 40 esztendős korábbi válogatott védő különleges mutatóval büszkélkedhet a Ferencváros elleni derbiken: hétből hatszor győztes, s csupán egyszer vesztes csapat tagja volt.

Vermes Krisztán az Újpest U16-os csapatát irányítja, a derbi őt is lázba hozza Fotó: RETI ZSOLT

Derbi-hangulat

– El vagyok veszve most. Szerintem még egy régebbi képernyőt nézek – szabadkozott Vermes Krisztián, amikor képtelen volt felsorolni az egykori újpesti csapattársai nevét a sikeres derbikről, ugyanis mint a klubnak adott hosszabb interjújából kiderült, összefolynak az emlékei. – Ha matekról van szó, akkor igen, amúgy megmondom őszintén, ha számadatokról, nem mindig vagyok jó. Inkább élmények maradtak meg, időpontok nem igazán. Örültem volna, ha ez a meccsszám magasabb, de nem baj, nem bánok semmit.

Bennünk magyarokban el volt ültetve, hogy nagyon rá kell koncentrálni a derbire, de próbáltam ezt lazán venni. Volt természetesen egy drukk bennem mindig mérkőzés előtt, ám ahogy a sípszó elhangzott, onnantól kezdve a nyugodtságot éreztem.

Amikor kimész és olyan atmoszféra fogad, hogy az Újpest-tábor szenzációs, vele szemben a Fradi-szurkolók, az nyomasztó is lehet egyeseknek, de engem soha nem nyomasztott.

Újra kellett néznie

Vermes Krisztián emlékei elhalványodtak, a régi felvételek jó szolgálatot tettek.

– Büszke vagyok arra, hogy sikerült gólt is szereznem, illetve gólpasszt is adnom a Fradi ellen. Éppen a minap néztem meg és mutattam a kislányomnak, aki 11 éves, nem láthatta még. Most már talán felfogja, hogy az apukája mit csinált régebben – büszkélkedett a korábbi játékos, akinek mégis előbukkantak konkrét emlékei arról, hogy 2005 októberében négy perccel a beállása után félfordulatos kapáslövéssel egyenlített a Megyeri Úton, ahol végül nyert az Újpest.



– Amikor bement a kapuba, még nem fogtam fel, mi történt. Elfordultam, azt láttam, az első arc, aki üvöltve rohan felém vérvörös fejjel, hogy gól, az az Erős Karcsi. Akkor tudatosult bennem, és szabadult ki belőlem az az energia, hogy igen, ezt valójában sikerült elérni.

Ez és a korábban a Ferencváros otthonában szintén hátrányból megnyert meccs extázis jellegű volt. Ezek a kedvenceim, illetve a 6-0, amin szintén játszottam. Utóbbira nem mondom, hogy életem mérkőzése volt, de megpróbáltam teljesíteni úgy, ahogy kell.