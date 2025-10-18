derbiFerencvárosVermes KrisztiánÚjpest

Arne Slot magyar csapattársa alig emlékszik a Fradi elleni derbikre, pedig szinte mindet megnyerte

Csupán egyszer veszített a Ferencváros ellen az újpesti Vermes Krisztián. A korábbi védő hatszor is a győztes csapat tagja volt a derbiken, 20 évvel ezelőtti gólját és gólpasszát a minap mutatta meg a kislányának. Az egykori válogatott labdarúgó a vasárnapi, összességében a 245. bajnoki párharc előtt nosztalgiázott. Kiderült, alig emlékszik a nagy meccsekre, inkább a hangulat és az izgalom maradt meg benne. Az Újpest utánpótlásedzőjeként tevékenykedő Vermes Krisztián a derbi előtt hollandiai csapattársáról, a Liverpoolt irányító Arne Slotról is beszélt.

derbi 2009-04-04 ROTTERDAM - Sparta playes on Saturday April 4th 2009 a Premier Leauge match against PSV in Rotterdam. Krisztian Vermes from Sparta can't prevent Balazs Dzsudzsak (L) from scoring the 0-1. ANP ROBERT VOS (Photo by ROBERT VOS / ANP via AFP)
A derbi-menő Vermes Krisztián (jobbra) Hollandiában Dzsudzsák Balázzsal is összecsapott Fotó: ROBERT VOS Forrás: ANP
Egyéves rotterdami kitérőt és súlyos sérülését leszámítva 2004-től egy évtizeden át erősítette az Újpestet Vermes Krisztián. A 40 esztendős korábbi válogatott védő különleges mutatóval büszkélkedhet a Ferencváros elleni derbiken: hétből hatszor győztes, s csupán egyszer vesztes csapat tagja volt.

derbi
Vermes Krisztán az Újpest U16-os csapatát irányítja, a derbi őt is lázba hozza Fotó: RETI ZSOLT

Derbi-hangulat

– El vagyok veszve most. Szerintem még egy régebbi képernyőt nézek – szabadkozott Vermes Krisztián, amikor képtelen volt felsorolni az egykori újpesti csapattársai nevét a sikeres derbikről, ugyanis mint a klubnak adott hosszabb interjújából kiderült, összefolynak az emlékei. – Ha matekról van szó, akkor igen, amúgy megmondom őszintén, ha számadatokról, nem mindig vagyok jó. Inkább élmények maradtak meg, időpontok nem igazán. Örültem volna, ha ez a meccsszám magasabb, de nem baj, nem bánok semmit. 

Bennünk magyarokban el volt ültetve, hogy nagyon rá kell koncentrálni a derbire, de próbáltam ezt lazán venni. Volt természetesen egy drukk bennem mindig mérkőzés előtt, ám ahogy a sípszó elhangzott, onnantól kezdve a nyugodtságot éreztem.

 Amikor kimész és olyan atmoszféra fogad, hogy az Újpest-tábor szenzációs, vele szemben a Fradi-szurkolók, az nyomasztó is lehet egyeseknek, de engem soha nem nyomasztott.

Újra kellett néznie

Vermes Krisztián emlékei elhalványodtak, a régi felvételek jó szolgálatot tettek.

– Büszke vagyok arra, hogy sikerült gólt is szereznem, illetve gólpasszt is adnom a Fradi ellen. Éppen a minap néztem meg és mutattam a kislányomnak, aki 11 éves, nem láthatta még. Most már talán felfogja, hogy az apukája mit csinált régebben – büszkélkedett a korábbi játékos, akinek mégis előbukkantak konkrét emlékei arról, hogy 2005 októberében négy perccel a beállása után félfordulatos kapáslövéssel egyenlített a Megyeri Úton, ahol végül nyert az Újpest.
 

– Amikor bement a kapuba, még nem fogtam fel, mi történt. Elfordultam, azt láttam, az első arc, aki üvöltve rohan felém vérvörös fejjel, hogy gól, az az Erős Karcsi. Akkor tudatosult bennem, és szabadult ki belőlem az az energia, hogy igen, ezt valójában sikerült elérni. 

Ez és a korábban a Ferencváros otthonában szintén hátrányból megnyert meccs extázis jellegű volt. Ezek a kedvenceim, illetve a 6-0, amin szintén játszottam. Utóbbira nem mondom, hogy életem mérkőzése volt, de megpróbáltam teljesíteni úgy, ahogy kell.

Az a bizonyos 6-0-s újpesti siker 2010 szeptemberére datálódik, azaz 15 éve történt. Az elmúlt 15 esztendőben már Vermes Krisztián nélkül teljesen egyoldalú lett a derbi, volt a Ferencvárosnak egy 17 bajnoki mérkőzésből álló győzelmi szériája, s vissza is adta a hatost. 

Edzősködik, mint Arne Slot

A tavaly végleg visszavonult játékos az Újpest U16-os csapatát irányítja. Vermes Krisztián a 2008/2009-es szezonban a Sparta Rotterdamban játszott, 35 mérkőzésen szerepelt a holland együttesben.

 Játszott az akkor a PSV-t erősítő Dzsudzsák Balázs ellen, s olyan játékostársa volt, mint a 2024 nyara óta a Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó Liverpoolt irányító Arne Slot. 

A 40 esztendős magyar már akkor látta a vezetőt a 7 évvel idősebb hollandban.

– Abban az egy évben láttam, milyen mentalitása van, hogyan viszonyul a futball felé. Tőle is lehetett tanulni – mondta Vermes Krisztián. 

A teljes interjút az alábbi videóban nézhetik meg.

 

