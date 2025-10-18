Az Újpest cipőjében jár a Real Madrid is, de hozzá képest gyerekcipőben

Dibusz Dénes maradt meg hírmondónak azok közül, akik pályára léptek a legutóbbi olyan derbin az Újpest és a Ferencváros között, amely lila-fehér győzelmet hozott. Csaknem tíz éve, 2015. december 12-én az Üllői úton tudott legutóbb nyerni az Újpest az ősi riválisa ellen, azon a fagyos estén Mbaye Diagne gólja vezetett az 1-0-s vendéggyőzelemhez. Azóta zsinórban harminc Újpest és Fradi közti rangadó ért véget a lilák sikere nélkül, egész pontosan így: 24 FTC-győzelem és hat döntetlen.

Az Újpest már harminc meccse nyeretlen a Fradi ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás

Tíz éve, amikor az Újpest legutóbb nyerni tudott, így álltak fel a csapatok:

FTC: Dibusz – Dilaver, Nalepa, Leandro, Ramírez – Nagy Á., Gera – Sesták, Hajnal (Radó), Lamah (Busai) – Böde (Varga R.). Újpest: Balajcza – Nagy T., Heris, Litauszki, Mohl – Szankovics, Balogh B. – Balázs B. (Cseke, 70.), Bardi (Sallói), Hazard (Kecskés Á.) – Diagne.

Sokatmondó, hogy közülük napjainkban többek között Gera Zoltán, Leandro és Balajcza Szabolcs is edző, Hajnal Tamás pedig a Fradi sportigazgatója. De Nagy Ádám és Böde Dániel Fradi-mezes szereplése is nosztalgikus emlékeket ébreszthet a ferencvárosi szurkolókban, míg az újpestiek visszasírhatják a La Ligába eladott Enisz Bardit vagy a szenegáli válogatott Diagne-t, aki később a Galatasarayban is lőtte a gólokat.

Ősi riválisok felfokozott hangulatú párharcaiban ritka, hogy az egyik fél harminc mérkőzésen és cirka tíz éven át képtelen nyerni. Megnéztük, hogy Európa legnagyobb rangadóin jelenleg milyen hosszúak a nyeretlenségi sorozatok. Nem találtunk olyat, ami akár csak megközelítette volna az Újpest Fradi ellen harminc meccse tartó vesszőfutását.

Európa-szerte kirívó az Újpest Fradi elleni vesszőfutása

Már nem kell sokat várni a világfutball legnagyobb klubrangadójára, a következő El Clásicóra. A Real Madrid október 26-án fogadja az ősi rivális Barcelonát a La Ligában, és nagyon ki lehet már éhezve a győzelemre. A legutóbbi négy tétre menő rangadót ugyanis a Barcelona nyerte meg, legutóbb májusban 4-3-ra , amikor Kylian Mbappé mesterhármasa sem volt elég a királyi gárdának. A Real legutóbb tavaly áprilisban tudta legyőzni a Barcát.

Hol van a négymeccses madridi lila-fehér nyeretlenség az újpesti harminchoz képest? De már ez is bosszanthatja a Real szurkolóit.

Xabi Alonso csapata ráadásul nemrég a másik nagy rangadóját is elvesztette: szeptember végén az Atlético Madrid meglehetősen sima, 5-2-es sikert aratott a madridi derbin a La Ligában. Ebben a párharcban azért még nem volt olyan rég a legutóbbi Real-győzelem: márciusban 2-1 lett az eredmény a Santiago Bernabéuban a BL-ben, azóta még csak két nyeretlen meccs telt el a királyiak szempontjából.