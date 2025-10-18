Az Újpest cipőjében jár a Real Madrid is, de hozzá képest gyerekcipőben

Újpest FCFradiEl Clasico

Rangadókkal teli a hétvége az európai futballban. Szombaton Bayern München–Dortmund, vasárnap Liverpool–Manchester United és Újpest–Ferencváros. Ennek apropóján megnéztük, hogy van-e olyan nagy rangadó, amelyen jelenleg az egyik csapat az Újpesthez hasonlóan már 30 meccse nyeretlen az ősi rivális ellen. Európa-szerte kirívó az Újpest mostani vesszőfutása a Fradi ellen.

2025. 10. 18.
Vasárnap az Újpest tíz év után először győzné le a Fradit Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Dibusz Dénes maradt meg hírmondónak azok közül, akik pályára léptek a legutóbbi olyan derbin az Újpest és a Ferencváros között, amely lila-fehér győzelmet hozott. Csaknem tíz éve, 2015. december 12-én az Üllői úton tudott legutóbb nyerni az Újpest az ősi riválisa ellen, azon a fagyos estén Mbaye Diagne gólja vezetett az 1-0-s vendéggyőzelemhez. Azóta zsinórban harminc Újpest és Fradi közti rangadó ért véget a lilák sikere nélkül, egész pontosan így: 24 FTC-győzelem és hat döntetlen.

Az Újpest már harminc meccse nyeretlen a Fradi ellen
Az Újpest már harminc meccse nyeretlen a Fradi ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás 

Tíz éve, amikor az Újpest legutóbb nyerni tudott, így álltak fel a csapatok:

FTC: Dibusz – Dilaver, Nalepa, Leandro, Ramírez – Nagy Á., Gera – Sesták, Hajnal (Radó), Lamah (Busai) – Böde (Varga R.). Újpest: Balajcza – Nagy T., Heris, Litauszki, Mohl – Szankovics, Balogh B. – Balázs B. (Cseke, 70.), Bardi (Sallói), Hazard (Kecskés Á.) – Diagne.

Sokatmondó, hogy közülük napjainkban többek között Gera Zoltán, Leandro és Balajcza Szabolcs is edző, Hajnal Tamás pedig a Fradi sportigazgatója. De Nagy Ádám és Böde Dániel Fradi-mezes szereplése is nosztalgikus emlékeket ébreszthet a ferencvárosi szurkolókban, míg az újpestiek visszasírhatják a La Ligába eladott Enisz Bardit vagy a szenegáli válogatott Diagne-t, aki később a Galatasarayban is lőtte a gólokat.

Ősi riválisok felfokozott hangulatú párharcaiban ritka, hogy az egyik fél harminc mérkőzésen és cirka tíz éven át képtelen nyerni. Megnéztük, hogy Európa legnagyobb rangadóin jelenleg milyen hosszúak a nyeretlenségi sorozatok. Nem találtunk olyat, ami akár csak megközelítette volna az Újpest Fradi ellen harminc meccse tartó vesszőfutását.

Európa-szerte kirívó az Újpest Fradi elleni vesszőfutása

Már nem kell sokat várni a világfutball legnagyobb klubrangadójára, a következő El Clásicóra. A Real Madrid október 26-án fogadja az ősi rivális Barcelonát a La Ligában, és nagyon ki lehet már éhezve a győzelemre. A legutóbbi négy tétre menő rangadót ugyanis a Barcelona nyerte meg, legutóbb májusban 4-3-ra , amikor Kylian Mbappé mesterhármasa sem volt elég a királyi gárdának. A Real legutóbb tavaly áprilisban tudta legyőzni a Barcát.

Hol van a négymeccses madridi lila-fehér nyeretlenség az újpesti harminchoz képest? De már ez is bosszanthatja a Real szurkolóit.

Xabi Alonso csapata ráadásul nemrég a másik nagy rangadóját is elvesztette: szeptember végén az Atlético Madrid meglehetősen sima, 5-2-es sikert aratott a madridi derbin a La Ligában. Ebben a párharcban azért még nem volt olyan rég a legutóbbi Real-győzelem: márciusban 2-1 lett az eredmény a Santiago Bernabéuban a BL-ben, azóta még csak két nyeretlen meccs telt el a királyiak szempontjából.

A Liverpool és a Bayern München is rangadóra készül, velük mi a helyzet?

Angliában épp az Újpest–Fradi derbivel egy napon, vasárnap rendezik a hagyományosan a legnagyobb rangadónak számító Liverpool–Manchester United mérkőzést. A két legsikeresebb angol klub, az egyaránt hússzoros bajnok MU és a Liverpool csatája az utóbbi időben számunkra Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos miatt külön jelentőséggel is bír. Bár az elmúlt években határozottan a Liverpool volt a sikeresebb, a United egyszer-egyszer el tudta kapni a riválisát, legutóbb tavaly márciusban, az FA-kupa negyeddöntőjében. Azóta két iksz mellett egy 3-0-s liverpooli győzelem született, ami Szoboszlai Mohamed Szalah-nak adott gólpassza miatt is emlékezetes maradhatott.

Szoboszlai a Liverpool Manchester United elleni rangdóján
Szoboszlai a Liverpool Manchester United elleni rangadóján. Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool városi riválisa, az Everton a Manchester Unitedhez hasonlóan hárommeccses nyeretlenségi sorozatban van Szoboszlaiék ellen. A kékek tavaly áprilisban 2-0-ra győztek a Liverpool ellen, azóta viszont a város újra vörös lett, ahogy azt Szoboszlai is jelezte a szeptemberi győzelem után.

Anglia további nagy rangadói közül a United a City elleni manchesteri derbiken és az Arsenal elleni meccseken is még csak kétszer nem tudott győzni a legutóbbi siker óta. Észak-London híres összecsapásán viszont a Tottenham már a legutóbbi hat találkozón maradt sikerélmény nélkül az Arsenal ellen.

Németországban szombaton rendezik a legnagyobb rangadót, a Der Klassikert: a Bayern München hazai pályán játszik a Borussia Dortmund ellen a Bundesliga hetedik fordulójában. Talán meglepő lehet, hogy ebben a párharcban jelenleg a bajorok győztek régebben, csaknem két évvel ezelőtt. 2023. november 4-én mondjuk nagyon simán, 4-0-ra nyert a Bayern, azóta viszont két döntetlen mellett egy Dortmund-siker volt csak.

A „bécsi Újpest–Fradin” kiegyenlített az adok-kapok jelenleg

Olaszország legnagyobb rangadói közül három a Juventus, az AC Milan és az Internazionale körmeccseiből jön össze. A milánói derbi, vagyis a Derby della Madonnina az egyik leghíresebb városi rangadó, és itt bizony az Inter van pácban, amely már öt mérkőzés óta nem tudja legyőzni a Milant. Erre legutóbb tavaly áprilisban volt példa, azóta három Milan-győzelem és két döntetlen született a derbiken.

Az Inter a Derby d’Italián, vagyis a Juventus ellen is három nyeretlen meccses sorozatban van, míg a Milan csak a legutóbbi két alkalommal nem tudott nyerni a torinói rivális ellen. Nagy rangadó Olaszországban a római derbi, azaz a Derby della Capitale is, amelyen a legutóbbi négy találkozón három AS Roma-siker mellett egy döntetlen született, itt tehát a Lazio-győzelem várat magára.

Franciaországban a PSG–Marseille rangadókon nyeretlen sorozatról nem is beszélhetünk, hiszen legutóbb szeptemberben az Olympique nyert 1-0-ra, előtte meg márciusban a párizsiak 3-1-re. Így jelenleg a BL-címvédő van egymeccses nyeretlen „szériában”. Ugyanez a helyzet Romániában az FCSB (leánykori nevén: Steaua Bukarest) és a Dinamo Bukarest között – legutóbb az utóbbi, előtte meg az előbbi nyert. Ausztriában is ugyanez van a „bécsi Újpest–Fradin”: legutóbb a lila Austria Wien nyert (3-1), előtte meg a zöld Rapid Wien (2-1).

Belgiumban viszont az Újpesthez hasonlóan a lilák kezdtek igen rossz sorozatba: a két legsikeresebb belga klub közül a Club Brugge a legutóbbi hét meccset sorban megnyerte az Anderlecht ellen, amely legutóbb tavaly februárban tudott győzni a rangadón.

Törökországban a világ egyik legforróbb hangulatú rangadóját rendezik a Galatasaray és a Fenerbahce között. Sallai Roland tavaly szeptemberben épp az isztambuli derbin mutatkozott be a Galatában, amely azóta nem kapott ki az ősi riválisától, hogy magyar játékos is erősíti. A legutóbbi három alkalommal – Sallaival a pályán – két Galata-győzelem és egy döntetlen a mérleg, a Fenerbahce legutóbb tavaly májusban tudott nyerni.

Európa nagy futballrangadóinak jelenleg tartó nyeretlenségi sorozatai:

  • Újpest–Ferencváros –Újpest: harminc nyeretlen meccs
  • Real Madrid–Barcelona (Spanyolország) – Real: négy nyeretlen meccs
  • Atlético Madrid–Real Madrid (Spanyolország) – Real: kettő nyeretlen meccs
  • AC Milan–Internazionale (Olaszország) – Inter: öt nyeretlen meccs
  • Juventus–Internazionale (Olaszország) – Inter: három nyeretlen meccs
  • Juventus–AC Milan (Olaszország) – Milan: kettő nyeretlen meccs
  • AS Roma–Lazio (Olaszország) – Lazio: négy nyeretlen meccs
  • Liverpool–Manchester United (Anglia) – MU: három nyeretlen meccs 
  • Manchester United–Manchester City (Anglia) – MU: két nyeretlen meccs
  • Manchester United–Arsenal (Anglia) – MU: két nyeretlen meccs
  • Liverpool–Everton (Anglia) – Everton: három nyeretlen meccs 
  • Arsenal–Tottenham (Anglia) – Tottenham: hat nyeretlen meccs
  • Bayern München–Borussia Dortmund (Németország) – Bayern: egy nyeretlen meccs
  • Paris Saint-Germain–Olympique Marseille (Franciaország) – PSG: egy nyeretlen meccs
  • Porto–Benfica (Portugália) – Porto: három nyeretlen meccs
  • Fenerbahce–Galatasaray (Törökország) – Fenerbahce: három nyeretlen meccs
  • Anderlecht–Club Brugge (Belgium) – Anderlecht: hét nyeretlen meccs
  • Rapid Wien–Austria Wien (Ausztria) – Rapid: egy nyeretlen meccs
  • FCSB–Dinamo Bukarest (Románia) – FCSB: egy nyeretlen meccs
  • Dinamo Zagreb–Hajduk Split (Horvátország) – Hajduk: három nyeretlen meccs
  • Crvena zvezda–Partizan (Szerbia) – Partizan: hét nyeretlen meccs
  • Celtic–Rangers (Skócia) – Celtic: négy nyeretlen meccs
  • Ajax–PSV Eindhoven (Hollandia) – PSV: négy nyeretlen meccs

Az Újpest legutóbbi, FTC elleni sikere

 

