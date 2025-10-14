Szenzációs szabadrúgás a korábbi NB I-es futballistától, mégis távolabb a futball-vb + videó

Hosszú fordulókon át Észak-Macedónia vezette a J csoportot, az első kalapból kihúzott Belgium ellen sem szenvedett vereséget (két döntetlen), hétfőn azonban lényegében mégis lemondhatott a csoportgyőzelemről és az egyenes ági vb-kvalifikációról. A Kazahsztán elleni 1-1-es döntetlen arra jó volt, hogy az első vb-részvételről álmodozó északmacedónok megőrizzék veretlenségüket a csoportban, ehhez Enisz Bardi szabadrúgásgólja kellett.

Kevin De Bruyne két büntetőt is értékesített, Belgium immár Észak-Macedónia előtt, a vb-kvalifikáció küszöbén (Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy)

Bardi szabadrúgásgólja

A kazahok egy kavarodást kihasználva vezettek Skopjében, aztán jött Bardi találata, aki bizonyította, hogy az NB I (Újpest) után nem véletlenül járta meg a spanyol élvonalat (Levante) is.

Ez a megmozdulás egy pontot ért, s mivel a belgák nyertek Wales otthonában, előztek. Kevin De Bruyne, a Napoli játékosa pedig küldhet oktatóvideót a tizenegyesekről korábbi csapattársának, Erling Haalandnak, a rutinos belga középpályás két büntetőt is értékesített a 4-2-re megnyert mérkőzésen, amelyet rövid időre egy pályára beszabadult állat miatt kellett félbeszakítani.

Melyik európai csapatok jutnak ki a 2026-os vb-re?

Belgium így már vezeti a csoportot, a folytatásban Kazahsztán és Liechtenstein ellen játszik, s ha a kettőből csak az egyik meccset megnyeri novemberben, már biztosítja a helyét a 2026-os vb-mezőnyben.