Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Szenzációs szabadrúgás a korábbi NB I-es futballistától, mégis távolabb a futball-vb + videó

A korábban az NB I-ben is látott Enisz Bardi szabadrúgásgóljával Észak-Macedónia pontot mentett (1-1) a Kazahsztán elleni vb-selejtezőn, így továbbra is veretlen. Ugyanakkor Belgium Walesben aratott 4-2-es győzelmével immár a csoport élére ugrott, s a további párosításokat elnézve biztosra vehetjük, hogy ott is marad. Észak-Macedónia és Wales egymás ellen már csak azt döntik el, ki melyik kalapba kerül a pótselejtező sorsolásakor.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 6:53
Enisz Bardi csapata, Észak-Macedónia szorongatta a belgákat, de végül Belgium fogja megnyerni a vb-selejtezős csoportot Fotó: Anadolu via AFP/Dursun Aydemir
Hosszú fordulókon át Észak-Macedónia vezette a J csoportot, az első kalapból kihúzott Belgium ellen sem szenvedett vereséget (két döntetlen), hétfőn azonban lényegében mégis lemondhatott a csoportgyőzelemről és az egyenes ági vb-kvalifikációról. A Kazahsztán elleni 1-1-es döntetlen arra jó volt, hogy az első vb-részvételről álmodozó északmacedónok megőrizzék veretlenségüket a csoportban, ehhez Enisz Bardi szabadrúgásgólja kellett.

Kevin De Bruyne két büntetőt is értékesített, Belgium immár Észak-Macedónia előtt, a vb-kvalifikáció küszöbén
Kevin De Bruyne két büntetőt is értékesített, Belgium immár Észak-Macedónia előtt, a vb-kvalifikáció küszöbén (Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy)

Bardi szabadrúgásgólja

A kazahok egy kavarodást kihasználva vezettek Skopjében, aztán jött Bardi találata, aki bizonyította, hogy az NB I (Újpest) után nem véletlenül járta meg a spanyol élvonalat (Levante) is.

Ez a megmozdulás egy pontot ért, s mivel a belgák nyertek Wales otthonában, előztek. Kevin De Bruyne, a Napoli játékosa pedig küldhet oktatóvideót a tizenegyesekről korábbi csapattársának, Erling Haalandnak, a rutinos belga középpályás két büntetőt is értékesített a 4-2-re megnyert mérkőzésen, amelyet rövid időre egy pályára beszabadult állat miatt kellett félbeszakítani.

Melyik európai csapatok jutnak ki a 2026-os vb-re?

Belgium így már vezeti a csoportot, a folytatásban Kazahsztán és Liechtenstein ellen játszik, s ha a kettőből csak az egyik meccset megnyeri novemberben, már biztosítja a helyét a 2026-os vb-mezőnyben.

Belgium első helye a papírforma, s a legtöbb európai selejtezőcsoportban ez fog érvényesülni. Bár matematikailag még egyik európai válogatott sem biztosította be a részvételét – kedden Anglia és Portugália ezen változtathat –, a tizenkét csoportból tizenegyet az első kalapból kihúzott válogatott vezet. Az egyetlen kivétel Olaszország, amely jó eséllyel a végelszámolásnál is Norvégia mögé szorul.

Észak-Macedónia és Wales is pótselejtezőt vívhat

Az olaszok a legutóbbi két vb-ről lemaradtak, a 2022-es torna előtti pótselejtezőn éppen Észak-Macedónia ellen véreztek el, amely aztán a portugálok ellen már nem tudott újabb szenzációt okozni, így szintén nem jutott el Katarba.

Észak-Macedónia és Olaszország pótselejtezője akár megismétlődhet. Előbbi második helye ugyan még nem biztos a csoportban, erről vélhetően ki-ki meccs dönt majd Wales ellen, ám valójában azon csak az múlik, hogy a két válogatott melyik kalapból várja majd a pótselejtező sorsolását, ugyanis tavaly ősszel mind Észak-Macedónia, mind Wales megnyerte a Nemzetek Ligája-csoportját.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

