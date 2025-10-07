A bíró lefújta a meccset, a rendőr a pályára rohant és bilincsbe vert egy focistát

A háttérben az áll, hogy a Finn Labdarúgó Szövetség megunta azt, ami az ország alacsonyabb osztályú bajnokságaiban zajlik: a fogadási csalásokból. De az eset még így sem mindennapos.

A fogadási csalás ellen éberen lépett fel a finn rendőrség

Fogadási csalás és az éber finn rendőrök

A két mérkőző csapat az EsPa/Renat és az FC Finnkurd volt. A váratlan razzia eredményeként a rendőrség letartóztatta a Finnkurd egyik brazil játékosát. A letartóztatott brazil játékos több éve játszik Finnországban, ebből az elmúlt kettőt Finnkurdban. A rendőrség a részletekre is ügyelt.

Megvárta, hogy a bíró lefújja a meccset, s csak abban a pillanatban lépett közbe, ahogy a bíró hármat sípolt. Rendesek voltak, hogy nem a mérkőzés közben foganatosítottak intézkedést.

Az alacsonyabb osztályú finn bajnokságokban évek óta rendszeresek a fogadási csalások. Ezt elégelte meg a finn szövetség és határozott fellépésre kérte a rendőrséget. A Finn Labdarúgó Szövetség ügyvédje és versenyügyi igazgatója, Pekka Soini azt mondta, hogy a szövetség nagy örömmel fogadta a letartóztatás hírét. Ugyanakkor a finn szövetség azt is elmondta, hogy a rendőrség nem értesítette őket előzetesen arról, hogy pont ezen a mérkőzésen lépnek akcióba.

Sok volt a furcsa eredmény

Az északi ország labdarúgó szövetsége már korábban nyomozást kezdett, mert feltűnt nekik az a sok furcsa eredmény, amely az alsóbb ligák mérkőzésein születtek. Ugyanakkor a sportvezetők keze meg volt kötve, elvégre nem nyomozó hatóság, hanem szövetség, amely a sportágat irányítja. Éppen ezért adták át az általuk összeállított nyomozati anyagot a rendőrségnek, amely ennek mentén folytatta a vizsgálódást.

Az FC Finnkurd egyike volt azoknak a kluboknak, amelyet a Finn Labdarúgó Szövetség vizsgálat alá vett. Annyi derült még ki, hogy ezen a klubon kívül további négy csapatot vizsgáltak behatóan. Most azon megy a vita, milyen büntetést szabjanak ki. Ezt a döntést akkor hozzák meg, ha a rendőrség befejezte a vizsgálatot.

Az sem elképzelhetetlen, hogy a bundázásban vétkes csapatokat kizárják a bajnokságból.

Ugyanakkor a szövetség már most bejelentette, hogy a következő évben minden csapatnak részt kell vennie azon a képzésen, amelyen arról lesz szó, miért veszélyes dolog a meccsek manipulálása. Azonban nem csak a játékosoknak, hanem az edzőknek, sőt a bíróknak is részt kell venniük ezen a képzésen.