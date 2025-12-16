Kirobbanó év: csúcsra jár a lakáshitel és a személyi kölcsön is

Már első tíz hónap adatai alapján is látszik: 2025 a rekordok éve lesz a hazai hitelpiacon. A Bank360 elemzése szerint a lakáshitelek és a személyi kölcsönök szerződéses összege már októberre meghaladta a teljes tavalyi év eredményét. A növekedés üteme különösen a lakáshitelek esetében látványos. Az év első nyolc hónapjában is erős volt a kereslet, de az igazi robbanást az Otthon Start Program hozta el.

Robbanást hozott az Otthon start

Az ősz folyamán bevezetett támogatott hitelprogram hatására októberben soha nem látott mértékű, 257,57 milliárd forintos szerződésállomány keletkezett. Ez az eredmény 67,3 százalékkal múlja felül az eddigi, 2022. májusi csúcsot. A program népszerűségét jól mutatja a támogatott konstrukciók arányának változása. A teljes hitelkihelyezésen belül ez az arány a szeptemberi 38 százalékról októberre közel 80 százalékra ugrott. Ez a számadat elég pontosan jeleníti meg a magyar családok tudatosságát. Sokan keresik és használják ki a kormányzati segítséget otthonteremtési céljaik megvalósításához.

A személyi kölcsönök piaca szintén szárnyal. Az év első tíz hónapjában több mint 935 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket. Ez 37,3 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az átlagos hitelösszeg is jelentősen nőtt. Az érték megközelítette a 3,2 millió forintot.

A hitelpiac egyes szegmensei eltérő pályát mutatnak. A babaváró hitel iránti kereslet csökkent. Az új szerződések összege 9,2 százalékkal maradt el a tavalyitól. Szintén mérséklődött az érdeklődés a januárban indult munkáshitel iránt. Ennek havi kihelyezése az év eleji csúcs után fokozatosan csökkent. Októberre az összeg 10 milliárd forint alá esett.

A számok mögött kirajzolódik a piac átrendeződése. A hitelfelvevők egyre inkább a kiszámítható, támogatott konstrukciókat részesítik előnyben. Az Otthon start program sikere nemcsak a lakáshitelezést pörgette fel.

Az átlagos hitelösszeg is emelkedett. Korábban 19 millió forint körül alakult az átlag, októberben ez már meghaladta a 26,6 millió forintot. Ez részben a lakásárak emelkedésével magyarázható. Másrészt a bátrabb hitelfelvételi kedv is közrejátszik a folyamatban.

