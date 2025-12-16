józsefvárosJózsefvárosi Momentumjózsefvárosi polgármester

Pikó képviselője a zaklatási botrány ellenére sem hajlandó lemondani

Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb ügyét igyekezett Pikó András eltitkolni a nyilvánosság elől, emiatt a helyi Fidesz–KDNP felszólította a polgármestert és momentumos, nőket szexuálisan zaklató képviselőjét a távozásra.

Forrás: Metropol2025. 12. 16. 9:16
Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azonnali lemondásra szólította fel a józsefvárosi Fidesz–KDNP Pikó András polgármestert és a nőket szexuálisan zaklató Oláh József önkormányzati képviselőt. Utóbbi, a morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus ugyan nyilvánosan bocsánatot kért áldozataitól – de ezzel a zaklatási botrányt nagyjából elintézettnek is tekinti, mutat rá összefoglalójában a Metropol.

Pikó András polgármester, a nőbántalmazási botrányba keveredett Balázs András és Oláh József (Forrás: Facebook)

Mint ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet megírta: Oláh József kolléganőit zaklatta az általa vezetett önkormányzati intézményben, a Lélek Házban. Az egyik sértett jelentette Oláh József főnökének az incidenseket, emiatt vizsgálat indult az ügyben. Erről jegyzőkönyv is készült, amely szerint a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy szociális munkásként ő a „személyiségével dolgozik”, hiszen a közvetlenség mindig hatékony. 

A már említett jegyzőkönyvet Pikó András polgármester azóta sem hozta nyilvánosságra a Fidesz–KDNP felszólítása ellenére sem. 

A morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus pedig nem vállal felelősséget áldozataiban félelmet keltő tettéért. Azaz nem mond le mandátumáról, hanem láthatóan foggal-körömmel ragaszkodik továbbra is hatalmához és befolyásához.

– Az mi, hogy Oláh képviselő úr bocsánatot kér és lényegében megy minden tovább úgy, mintha mi sem történt volna? – kérdezte felháborodva Vörös Tamás. A fideszes képviselő emlékeztet: Pikó András polgármester tudott a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet. Amióta pedig kirobbant a tűrhetetlen eset, már nem tudja eltagadni, így bagatellizálja azt.

– Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet! 

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

A baloldali városvezetésnek még az sem számít, hogy több női áldozata volt a hatalmával visszaélő Oláhnak, aki ráadásul a Metropolhoz eljutott belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint is mindent elkövetett, hogy a zaklatási ügye ne kerüljön ki az intézmény falai közül. Féltette az egzisztenciáját. A jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta a hajléktalanokkal foglalkozó szociális intézményben, hogy „ő nem akárki”, volt már „másik három eset is, ami nem ment tovább”. Azaz eltussolták. 

A botrány kirobbanását követően, nyilvánosan kért bocsánatot Oláh, de akkor sem írt például arról, hogy képviselői tisztségéhez nem volt méltó a viselkedése.

Csak azt fejtegette, elfogadhatatlannak tartja, hogy az incidensnek helyet adó önkormányzati szociális intézmény belső dokumentuma nyilvánosságra került, így a zaklatási botrány is.

Pikó alpolgármesterét, Udvarhelyi Tesszát sem zavarta, hogy Oláh ügyén átsiklik az önkormányzat. Pálovics Emese fideszes önkormányzati képviselő gyomorforgatónak nevezte az esetet:

–  Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, amivel szégyent hoz Józsefvárosra. Van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, 

kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, továbbá egy másik képviselője, Horváth Alexander, aki drogbuliban szelfizett.

És a sort szaporította volna támogatottjával, a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással, akit végül nem szavaztak meg az időközi választáson a józsefvárosiak – sorolta a Metropolnak Pálovics, akit mélyen felháborít, hogy Józsefvárost továbbra is egy nőket zaklató férfi képviselheti.

Borítókép: Pikó András (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu