Pikó képviselője a zaklatási botrány ellenére sem hajlandó lemondani

Azonnali lemondásra szólította fel a józsefvárosi Fidesz–KDNP Pikó András polgármestert és a nőket szexuálisan zaklató Oláh József önkormányzati képviselőt. Utóbbi, a morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus ugyan nyilvánosan bocsánatot kért áldozataitól – de ezzel a zaklatási botrányt nagyjából elintézettnek is tekinti, mutat rá összefoglalójában a Metropol.

Pikó András polgármester, a nőbántalmazási botrányba keveredett Balázs András és Oláh József (Forrás: Facebook)

Mint ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet megírta: Oláh József kolléganőit zaklatta az általa vezetett önkormányzati intézményben, a Lélek Házban. Az egyik sértett jelentette Oláh József főnökének az incidenseket, emiatt vizsgálat indult az ügyben. Erről jegyzőkönyv is készült, amely szerint a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy szociális munkásként ő a „személyiségével dolgozik”, hiszen a közvetlenség mindig hatékony.

A már említett jegyzőkönyvet Pikó András polgármester azóta sem hozta nyilvánosságra a Fidesz–KDNP felszólítása ellenére sem.

A morálisan megkérdőjelezhető momentumos politikus pedig nem vállal felelősséget áldozataiban félelmet keltő tettéért. Azaz nem mond le mandátumáról, hanem láthatóan foggal-körömmel ragaszkodik továbbra is hatalmához és befolyásához.

– Az mi, hogy Oláh képviselő úr bocsánatot kér és lényegében megy minden tovább úgy, mintha mi sem történt volna? – kérdezte felháborodva Vörös Tamás. A fideszes képviselő emlékeztet: Pikó András polgármester tudott a gyalázatos esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt. A végletekig tagadta a zaklatás tényét, ezzel fedezte a szexuális zaklató képviselőjét, Oláh Józsefet. Amióta pedig kirobbant a tűrhetetlen eset, már nem tudja eltagadni, így bagatellizálja azt.

– Felszólítjuk Oláh Józsefet és Pikó Andrást, hogy azonnali hatállyal mondjanak le! Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet!

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

A baloldali városvezetésnek még az sem számít, hogy több női áldozata volt a hatalmával visszaélő Oláhnak, aki ráadásul a Metropolhoz eljutott belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint is mindent elkövetett, hogy a zaklatási ügye ne kerüljön ki az intézmény falai közül. Féltette az egzisztenciáját. A jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta a hajléktalanokkal foglalkozó szociális intézményben, hogy „ő nem akárki”, volt már „másik három eset is, ami nem ment tovább”. Azaz eltussolták.

A botrány kirobbanását követően, nyilvánosan kért bocsánatot Oláh, de akkor sem írt például arról, hogy képviselői tisztségéhez nem volt méltó a viselkedése.

Csak azt fejtegette, elfogadhatatlannak tartja, hogy az incidensnek helyet adó önkormányzati szociális intézmény belső dokumentuma nyilvánosságra került, így a zaklatási botrány is.