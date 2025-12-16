Rob Reiner és fia hevesen vitáztak pár órával a gyilkosságok előtt

A TMZ hétfőn elsőként számolt be arról, hogy a 78 éves Rob Reiner és 32 éves fia, Nick Reiner „nagyon hangos vitát” folytattak Conan O’Brien szombat esti karácsonyi partiján.
Rob Reiner és Nick Reiner kapcsolata nem volt felhőtlen
Két forrás is megerősítette a People magazinnak, hogy a vita valóban O’Brien partiján zajlott.
Az egyikük így fogalmazott:
Nick teljesen kiborított mindenkit, furcsán viselkedett, és folyamatosan azt kérdezgette az emberektől, hogy híresek-e.
A TMZ információi szerint Rob és Michele ezután elhagyták a partit. A házaspárra vasárnap lányuk, Romy találta rá Los Angeles-i otthonukban.
A Los Angeles-i tűzoltóságot helyi idő szerint délután 3:30 körül riasztották a Reiner-házhoz orvosi segítségnyújtás céljából. Az elsőként kiérkező egységek találták meg Robot és Michele-t.
Nick Reinert később letartóztatták, és gyilkossággal vádolták meg; jelenleg óvadék nélkül tartják fogva.
Rob és Michele akkor ismerkedtek meg, amikor Reiner a Harry és Sally… című filmet rendezte, majd 1989-ben házasodtak össze. Három gyermekük született: Jake, Nick és Romy.
Nick Reiner korábban nyíltan beszélt függőséggel és hajléktalansággal kapcsolatos küzdelmeiről, amelyek már tinédzserkorában elkezdődtek. Reiner középső gyermeke 2016-ban a People magazinnak elmondta, hogy nagyjából 15 éves korától kezdve többször megfordult rehabilitációs intézményekben. Függősége súlyosbodásával egyre inkább eltávolodott családjától, és több államban is hosszabb időszakokat töltött hajléktalanként.
A Rob Reinerrel közösen készített, 2015-ös Being Charlie című film történetét részben Nick fiatalkori élményei ihlették.
Rob Reiner számos ikonikus film rendezője volt, köztük a This Is Spinal Tap (1984), a Stand by Me, A herceg menyasszonya (1987) és az Egy becsületbeli ügy (1992).
A legendás humorista Carl Reiner fia, Rob Reiner a All in the Family című népszerű televíziós sorozattal robbant be Hollywoodba.
