Rob Reiner és fia hevesen vitáztak pár órával a gyilkosságok előtt

Rob Reiner és fia, Nick Reiner heves szóváltásba keveredtek egy szombat esti ünnepi partin, alig néhány órával azelőtt, hogy a filmrendezőt és feleségét, Michele Singer Reinert vasárnap délután meggyilkolták.

2025. 12. 16.
Rob Reiner amerikai filmrendező és fia, Nick Reiner Forrás: Getty/Rommel Demano
A TMZ hétfőn elsőként számolt be arról, hogy a 78 éves Rob Reiner és 32 éves fia, Nick Reiner „nagyon hangos vitát” folytattak Conan O’Brien szombat esti karácsonyi partiján.

(FILE) Rob Reiner and His Wife Michele Were Killed by Their Son. Rob Reiner and his wife, Michele Singer Reiner, were found after first responders were called to the couple's Brentwood home on Sunday, December 14, 2025 at 3:30 p.m. American actor, director, producer, writer, and political activist Rob Reiner and wife Michele Singer Reiner arrive at the Human Rights Campaign's 2025 Los Angeles Dinner held at the Fairmont Century Plaza on March 22, 2025 in Century City, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Rob Reiner és felesége, Michele Singer. Fotó: Image Press Agency/AFP

 

Rob Reiner és Nick Reiner kapcsolata nem volt felhőtlen

Két forrás is megerősítette a People magazinnak, hogy a vita valóban O’Brien partiján zajlott.

Az egyikük így fogalmazott:

Nick teljesen kiborított mindenkit, furcsán viselkedett, és folyamatosan azt kérdezgette az emberektől, hogy híresek-e.

A TMZ információi szerint Rob és Michele ezután elhagyták a partit. A házaspárra vasárnap lányuk, Romy találta rá Los Angeles-i otthonukban.

A Los Angeles-i tűzoltóságot helyi idő szerint délután 3:30 körül riasztották a Reiner-házhoz orvosi segítségnyújtás céljából. Az elsőként kiérkező egységek találták meg Robot és Michele-t.

Nick Reinert később letartóztatták, és gyilkossággal vádolták meg; jelenleg óvadék nélkül tartják fogva.

Rob és Michele akkor ismerkedtek meg, amikor Reiner a Harry és Sally… című filmet rendezte, majd 1989-ben házasodtak össze. Három gyermekük született: Jake, Nick és Romy.

Nick Reiner korábban nyíltan beszélt függőséggel és hajléktalansággal kapcsolatos küzdelmeiről, amelyek már tinédzserkorában elkezdődtek. Reiner középső gyermeke 2016-ban a People magazinnak elmondta, hogy nagyjából 15 éves korától kezdve többször megfordult rehabilitációs intézményekben. Függősége súlyosbodásával egyre inkább eltávolodott családjától, és több államban is hosszabb időszakokat töltött hajléktalanként.

A Rob Reinerrel közösen készített, 2015-ös Being Charlie című film történetét részben Nick fiatalkori élményei ihlették.

Rob Reiner számos ikonikus film rendezője volt, köztük a This Is Spinal Tap (1984), a Stand by Me, A herceg menyasszonya (1987) és az Egy becsületbeli ügy (1992).

A legendás humorista Carl Reiner fia, Rob Reiner a All in the Family című népszerű televíziós sorozattal robbant be Hollywoodba.

 

 

 

