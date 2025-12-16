Rob Reiner és fia hevesen vitáztak pár órával a gyilkosságok előtt

A TMZ hétfőn elsőként számolt be arról, hogy a 78 éves Rob Reiner és 32 éves fia, Nick Reiner „nagyon hangos vitát” folytattak Conan O’Brien szombat esti karácsonyi partiján.

Rob Reiner és felesége, Michele Singer. Fotó: Image Press Agency/AFP

Rob Reiner és Nick Reiner kapcsolata nem volt felhőtlen

Két forrás is megerősítette a People magazinnak, hogy a vita valóban O’Brien partiján zajlott.

Az egyikük így fogalmazott:

Nick teljesen kiborított mindenkit, furcsán viselkedett, és folyamatosan azt kérdezgette az emberektől, hogy híresek-e.

A TMZ információi szerint Rob és Michele ezután elhagyták a partit. A házaspárra vasárnap lányuk, Romy találta rá Los Angeles-i otthonukban.

A Los Angeles-i tűzoltóságot helyi idő szerint délután 3:30 körül riasztották a Reiner-házhoz orvosi segítségnyújtás céljából. Az elsőként kiérkező egységek találták meg Robot és Michele-t.

Nick Reinert később letartóztatták, és gyilkossággal vádolták meg; jelenleg óvadék nélkül tartják fogva.

Rob és Michele akkor ismerkedtek meg, amikor Reiner a Harry és Sally… című filmet rendezte, majd 1989-ben házasodtak össze. Három gyermekük született: Jake, Nick és Romy.

Nick Reiner korábban nyíltan beszélt függőséggel és hajléktalansággal kapcsolatos küzdelmeiről, amelyek már tinédzserkorában elkezdődtek. Reiner középső gyermeke 2016-ban a People magazinnak elmondta, hogy nagyjából 15 éves korától kezdve többször megfordult rehabilitációs intézményekben. Függősége súlyosbodásával egyre inkább eltávolodott családjától, és több államban is hosszabb időszakokat töltött hajléktalanként.

A Rob Reinerrel közösen készített, 2015-ös Being Charlie című film történetét részben Nick fiatalkori élményei ihlették.

Rob Reiner számos ikonikus film rendezője volt, köztük a This Is Spinal Tap (1984), a Stand by Me, A herceg menyasszonya (1987) és az Egy becsületbeli ügy (1992).

A legendás humorista Carl Reiner fia, Rob Reiner a All in the Family című népszerű televíziós sorozattal robbant be Hollywoodba.