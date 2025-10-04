FradiNB IPaks

Belgiumban csodás volt a Fradi, de mi lesz a Paks ellen idehaza?

Nincs sok ideje ünnepelni a magyar bajnokcsapatnak, pedig az Európa-ligában aratott 1-0-s genki siker tényleg kalapemelést érdemel. A válogatott szünet előtt még egy nagy meccs jön: a Fradi vasárnap Paksra látogat.

2025. 10. 04.
A Paks csapata az egyetlen az NB I-ben, amely még nem szenvedett vereséget. 5 győzelem mellett 3 döntetlen a mérleg, s jelenleg 4 ponttal vezetnek a Fradi előtt. Ha a tolnai csapat vasárnap este nyer, akkor 7 pontra növeli a különbséget, amely már jelentősnek mondható.

Joggal ünnepelt a Fradi a Genkben aratott győzelem után
A Fradi genki csodája sokáig emlékezetes marad

Ugyanakkor a Fradinak nincs sok oka az aggodalomra. Még akkor sem, ha a magyar bajnokságban olykor megdöccent a játéka. Viszont a legutóbbi fordulóban a Győr ellen, majd az Európa-ligában a Genkkel szemben olyan meggyőző játékot mutatott, hogy tényleg nincs mitől félnie.

