Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

magyar női kézilabda-válogatottEurokupagolovin vlagyimir

Golovin Vlagyimir szerint 43-nál több gólt is lőhetett volna a magyar válogatott

A törökök legyőzésével búcsúzott a hazai közönségtől a magyar női kézilabda-válogatott. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese csütörtökön 43-30-ra nyert az Eurokupában. A nagykanizsai mérkőzés után a szakember a győzelem ellenére sem volt teljesen elégedett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 8:21
Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya rámutatott: van még min csiszolni a vb-rajtig. Fotó: MTI/Katona Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Törökország elleni találkozón utoljára láthatta a hazai közönség a magyar válogatottat a novemberben kezdődő világbajnokság előtt. A Golovin Vlagyimir által felkészített női csapat a tornát megelőzően három felkészülési mérkőzéssel hangol, ám azokat már Norvégiában vívja.

A Golovin Vlagyimir vezette magyar válogatott elbúcsúzott a magyar közönségtől
A Golovin Vlagyimir vezette magyar válogatott elbúcsúzott a magyar közönségtől (Fotó: MTI/Katona Tibor)

 

Golovin Vlagyimir: „Ilyen sebesség mellett becsúsznak hibák"

Csütörtökön, Nagykanizsán a szünetig növelte, és tartani is tudta előnyét a női együttes, amely félidőben 19-15-re vezetett. A folytatásban tovább nőtt a differencia, végül 13 góllal bizonyult jobbnak a török csapatot 43-30-ra legyőző magyar.

A 43 lőtt gól sok, de több is lehetett volna, ám voltak olyan apró hibáink, mint a labdaeladás és a kihagyott helyzetek. Azt terveztük, hogy hatvan percen keresztül nagyon komoly sebességgel próbáljuk megoldani ezt a meccset, és ilyen sebesség mellett becsúsztak olyan hibák, amelyeket ezen a szinten nem lenne szabad elkövetni

 – értékelt az MTI-nek az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat trénere, Golovin Vlagyimir. Hozzátette: a védekezés és a kapusteljesítmény ezúttal nem volt tökéletes, de ezek még a klubcsapatokból hozott saját dolgoknak tudhatóak be. Az edző úgy fogalmazott, amikor mindenki másképpen értelmezi a dolgokat, az nem védekezés, olyankor még a kapusoknak is nagyon nehéz dolguk van.

Azt a háromgólos Grosch Vivien is elismerte, hogy a védelem nem igazán állt össze, ezért a tervezettnél több gólt kapott a csapat.

Grosch Vivien a csütörtöki, nagykanizsai mérkőzésen
Grosch Vivien a csütörtöki, nagykanizsai mérkőzésen (Fotó: MTI/Katona Tibor)

– A győzelemnek örülünk és lépésről haladunk a világbajnokság felé – összegzett a BL-csoportkörös Debrecen jobbszélsője, saját teljesítményét értékelve úgy fogalmazott, hogy van még hiányérzete, ám ami csütörtökön benne volt, azt kiadta magából.

A válogatott Eurokupa-szereplése vasárnap, Prágában folytatódik, akkor a csütörtökön a dánoktól 41-25-re kikapott Csehországgal találkozik a magyar együttes.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.