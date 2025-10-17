Golovin Vlagyimir szerint 43-nál több gólt is lőhetett volna a magyar válogatott

A Törökország elleni találkozón utoljára láthatta a hazai közönség a magyar válogatottat a novemberben kezdődő világbajnokság előtt. A Golovin Vlagyimir által felkészített női csapat a tornát megelőzően három felkészülési mérkőzéssel hangol, ám azokat már Norvégiában vívja.

A Golovin Vlagyimir vezette magyar válogatott elbúcsúzott a magyar közönségtől (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Golovin Vlagyimir: „Ilyen sebesség mellett becsúsznak hibák"

Csütörtökön, Nagykanizsán a szünetig növelte, és tartani is tudta előnyét a női együttes, amely félidőben 19-15-re vezetett. A folytatásban tovább nőtt a differencia, végül 13 góllal bizonyult jobbnak a török csapatot 43-30-ra legyőző magyar.

A 43 lőtt gól sok, de több is lehetett volna, ám voltak olyan apró hibáink, mint a labdaeladás és a kihagyott helyzetek. Azt terveztük, hogy hatvan percen keresztül nagyon komoly sebességgel próbáljuk megoldani ezt a meccset, és ilyen sebesség mellett becsúsztak olyan hibák, amelyeket ezen a szinten nem lenne szabad elkövetni

– értékelt az MTI-nek az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat trénere, Golovin Vlagyimir. Hozzátette: a védekezés és a kapusteljesítmény ezúttal nem volt tökéletes, de ezek még a klubcsapatokból hozott saját dolgoknak tudhatóak be. Az edző úgy fogalmazott, amikor mindenki másképpen értelmezi a dolgokat, az nem védekezés, olyankor még a kapusoknak is nagyon nehéz dolguk van.

Azt a háromgólos Grosch Vivien is elismerte, hogy a védelem nem igazán állt össze, ezért a tervezettnél több gólt kapott a csapat.

Grosch Vivien a csütörtöki, nagykanizsai mérkőzésen (Fotó: MTI/Katona Tibor)

– A győzelemnek örülünk és lépésről haladunk a világbajnokság felé – összegzett a BL-csoportkörös Debrecen jobbszélsője, saját teljesítményét értékelve úgy fogalmazott, hogy van még hiányérzete, ám ami csütörtökön benne volt, azt kiadta magából.