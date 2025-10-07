Meddig maradhat Harry Kane a Bayernnél? Az angol határozottan fogalmazott a jövőjével kapcsolatban

Az eddigi 106 tétmérkőzésen 103 gól, emellett 29 gólpassz – ez a 32 éves angol labdarúgó mérlege a Bayern München játékosaként. Harry Kane 2023 augusztusában igazolt Németországba, ahol 2025-ben felnőtt pályafutása első bajnoki címét ünnepelhette.
Harry Kane nyitott lenne a folytatásra
A fentiek fényében nem meglepő, hogy Kane jól érzi magát a müncheni klubnál, amellyel jelenleg 2027-ig érvényes a szerződése. Beszédes az is, hogy a 109-szeres angol válogatott két évvel a kontraktus lejárta előtt kijelentette: nyitott lenne a megállapodás meghosszabbítására.
Nemrég nyilatkoztam, hogy eddig még nem voltak erről tárgyalások a Bayernnel, de ha sor kerül rá, kész vagyok átbeszélni a dolgokat, és határozottan elképzelhetőnek tartom, hogy maradok
– közölte a német első osztályú bajnokság előző két kiírásában gólkirályi címig jutott támadó.
Sokkal többet dolgozik a sikerért
Kane a 2025/2026-os bajnoki idény eddig lejátszott hat mérkőzésén már 11 alkalommal volt eredményes, de három gólpassz is szerepel a neve mellett. A Bajnokok Ligájában a Chelsea és a Pafosz elleni alapszakasz-meccsen is duplázott. Most elárulta, hogy mi a titka.
– Sokkal többet teszek azért, hogy még jobb legyek. Egészségesen táplálkozok, és rengeteget edzek a konditeremben. Megpróbálom a lehető legjobbat kihozni a jelenlegi helyzetből – fogalmazott az angol nemzeti csapat kapitánya.
Harry Kane a következő napokban a Wales elleni felkészülési mérkőzésen, majd a Lettország vendégeként játszandó vb-selejtezőn érdekelt Anglia színeiben bizonyíthat, a Bayernnel legközelebb október 18-án, a Borussia Dortmund elleni hazai bajnoki rangadón léphet pályára.