Szenzáció: 54 évesen lépett pályára a BL-győztes labdarúgó

Finnország eddigi egyetlen BL-győztes futballistája, Jari Litmanen nem viccel. Ugyan már 54 éves, de ez sem akadályozta meg abban, hogy ismét hivatalos meccsen lépjen pályára. De mit keres ott Jari Litmanen, ahol mezt húzott és játszott?

2025. 10. 14. 19:21
Jari Litmanen 54 évesen sem rest, ha arról van szó, hogy meccset játszhat Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
Hogy mindez Észtországban történt, s ott is a negyedosztályban? Jari Litmanent ez aligha érdekli. Bár lassan nyugdíjaskorú lesz, még mindig nem tud nemet mondani, ha arról van szó, hogy mezt húzzon és focizzon.

Jari Litmanen itt még az Ajax színeiben
Fotó: PAUL VREEKER / ANP

Jari Litmanen négy percet kapott csereként

Hogy mindez mennyire nem rangon aluli a számára, arra bizonyság, hogy edzője nem nevezte a kezdőbe az egykori zseniális finn focistát. Litmanen csapata, a JK Tallinna Kalev Juunior vasárnap hazai pályán 2-1-re kikapott a Tabasalu Ulasabat CF-től. Litmanen az általa oly kedvelt 10-es mezt viselhette ezen az összecsapáson.

Korábban már lehetett arról olvasni, hogy az észt csapat igazolt játékosai között ott van a finn focista. Valóban ott van.

Mindjárt közelebb jutunk a nagy kérdés megválaszolásához: mit keresett Litmanen ebben a csapatban? 

Kiderült, hogy az egykori BL-győztes játékos két fia, a 19 éves Caro és a 17 éves Bruno is itt játszanak.

Igaz, ezen a meccsen nem kaptak lehetőséget, nem úgy, mint a kedves papa.

Litmanen profi karrierje utolsó klubmérkőzését 2011-ben játszotta a HJK színeiben. Az 1990-es évek közepén a világ egyik legjobb játékosának tartották. A kiváló támadóösztönéről ismert Litmanent különösen Hollandiában becsülik nagyra, hiszen évekig az ország legnagyobb klubjának, az Ajaxnak a sztárjaként tündökölt. 1995-ben meg is nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját.

 

