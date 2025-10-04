  • Magyar Nemzet
Megfagyott a levegő a vízilabda-bajnokin, rémisztő sérülés történt

A KSI a Honvédot fogadta a férfi vízilabda OB I. második fordulójában, a találkozó a vendégek 15-7-es sikerét hozta. A mérkőzés több mint egy órára félbeszakadt, ugyanis egy roppant ijesztő sérülést szenvedett a hazaiak játékosa, Irmes Márton. A pólóst kórházba szállították, ahol alaposan kivizsgálták a gerincét, végül hazaengedték. A KSI játékosa azóta otthonról üzent.

Tóth Norbert
2025. 10. 04. 14:22
Nagy volt a riadalom a KSI-Honvéd meccsen.
Mindenki a KSI játékosáért aggódott. (Fotó: Palágyi Barbara)
A Honvéd 5-0-s előnyre tett szert a KSI otthonában az első negyedben. A második játékrész harmadik percében történt az óriási aggodalomra okot adó sérülés, ami miatt több mint egy órát állt a játék. Miután folytatták, ezt a negyedet is a Honvéd nyerte 3-2-re. A mérkőzés második felében előbb 3-3-ra végeztek a felek, az utolsó negyedet 4-2-re, a mérkőzést 15-7-re nyerték a vendégek. A KSI két vereségnél, a Honvéd két győzelemnél jár az idényben.

A KSI otthonából is elvitte a három pontot a Honvéd.
A KSI otthonában is nyert a Honvéd a férfi vízilabda OB I-ben. (Fotó: Budapesti Honvéd Sportegyesület vízilabda-azakosztálya)

Ijesztő sérülés a KSI–Honvéd meccsen

Megfagyott a levegő a péntek esti KSI SE–Budapesti Honvéd férfi-vízilabdamérkőzésen, miután a hazaiak játékosa, Irmes Márton súlyos sérülést szenvedett. Több mint egy órán át állt a játék ezt követően, mielőtt folytatták volna a mérkőzést.

A Honvéd játékosa, Nikola Moskov és Irmes Márton összecsapásakor történt a sérülés, ami után (ahogy a VLV Facebook-oldala fogalmaz) úgy tűnt, hogy lebénult a hazaiak játékosa, a vízből is ki kellett emelni. A KSI a bejegyzésében leírta, hogy Irmesnek a gerincét érte ütés.

A játékost mentő vitte kórházba, ahol alaposan kivizsgálták, majd később hazaengedték.

Az incidens után már a meccs végét várták a hazaiak

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a KSI részéről Horváth János reagált először.

A második negyed harmadik percében nekünk gyakorlatilag értelmét vesztette a meccs. Onnantól majdnem egy órát állt a játék, köszönöm a csapatomnak, hogy így lehoztuk a hátralévő két és fél negyedet, és nagyon drukkolok, hogy ne legyen a csapatkapitányunknak komolyabb sérülése, többet nem szeretnék mondani

– fogalmazott a vezetőedző.

A hazaiak játékosa, Kiss Ádám elmondása szerint a KSI részéről mindenki azt várta, hogy minél előbb vége legyen a meccsnek. Emellett jobbulást kívánt csapattársának.

Irmes Márton is üzent a sérülése után

Én a vízben ezt egy vétlen szituációnak éltem meg. Ismerem a srác előzményeit, de ez most itt mellékes. Végig mellettem volt, amíg a mentő nem jött, és biztatott, hogy nem lesz semmi baj. Beszéltem vele meccs után, és őszintén elmondtam neki, hogy nem haragszom rá. Ilyen a sport, ilyen a vízilabda. Szerencsére nincs nagy baj!

– írta Irmes Márton szombaton a vlv.hu Facebook-bejegyzése alatt, ahol a Honvéd is jobbulást és gyors felépülést kívánt a játékosnak.

