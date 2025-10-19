Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Nyilasi Tiborluxemburgi válogatottBaróti Lajos

Mesterötös a magyar labdarúgó-válogatottban - micsoda szenzáció volt ez!

Ötven évvel ezelőtt, 1975. október 19-én rendezték meg Szombathelyen az a labdarúgó Eb-selejtezőt, amelyen a Ferencváros akkori klasszisa, Nyilasi Tibor mesterötöst ért el Luxemburg ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 7:44
Nyilasi Tibor
Nyilasi Tibor lett Luxemburg grófja Fotó: M. LECKEL Forrás: APA-PictureDesk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1976-os labdarúgó Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott Wales, Ausztria és Luxemburg társaságában került azonos csoportba. Az első helyezett jutott tovább, s a sorsoláskor ez egyáltalán nem tűnt lehetetlen feladatnak. Négy évvel korábban, az 1972-es Eb-n a legjobb négy közé jutott Magyarország, míg a müncheni olimpián hazánk válogatottja ezüstérmes lett. Az 1974-es világbajnokságra ugyanakkor nem került ki hazánk csapata, mert a sorsdöntő, svédek elleni vb-selejtezőn 3-3-at játszott Budapesten, s ezzel kiesett. Nyilasi Tibor ekkor még nem volt válogatott játékos, csupán egy ifjú tehetség.

Nyilasi Tibor
Nyilasi Tibor (a képen jobbra) öt gólt rúgott Luxemburgnak
Fotó: ROBERT JAGER / APA-PictureDesk

Nyilasi Tibor szuperhős lett Szombathelyen

Ám az Eb-selejtezők sem úgy alakultak, ahogy a közvélemény és a magyar futball vezetése elvárta volna. Együttesünk Luxemburgban indította a sorozatot, az ottani 4-2-es magyar győzelem akkor kötelezőnek számított. 1974. október 30-án azonban Wales 2-0-ra legyőzte a mieinket Cardiffban és ez, valamint az, hogy a következő évben hazai pályán is kikaptunk 2-1-re Walestől, végzetesnek bizonyult a továbbjutás szempontjából. A csoport első helyét Wales szerezte meg, s jutott be az akkori negyeddöntőbe. Az 1976-os Eb végjátékában csak a legjobb négy csapat szerepelhetett, ide esélyünk sem volt tehát eljutni.

Az 1975. október 19-én, Szombathelyen rendezett Luxemburg elleni utolsó Eb-selejtezőnek nem volt tétje. Ennek ellenére Vas megyében óriási érdeklődés övezte a meccset, amelyet délután fél kettőkor kezdtek el. Senki sem gondolta volna, hogy ezen az összecsapáson Nyilasi Tibor mesterötöst ér el, de a magyar győzelemben mindenki biztos volt. Ebben nem is kellett senkinek csalódnia, mert Baróti Lajos csapata 8-1-es sikert ért el.

Nyilasi Tibor a 21. percben lőtte be első gólját. Ekkor már 1-0-ra vezetet a magyar válogatott. Idézzük most fel a Nyilasi gólokat:

  • 21. perc: Pintér ezúttal a jobb oldalon futott el, jól adta középre a labdát, Nyilasi ott termett és közvetlen közelről, mintegy két méterről felpörgette a labdát a bal felső sarokba. (2-0)
  • 32. perc: percben Kovács J. rossz indítása leperdült a balhátvéd Langersről, Nyilasi rácsapott a labdára, és 14 m-ről a kapu bal oldalába lőtt. (3-0)
  • 44. perc: Fazekas a jobb oldalon végzett szögletrúgást Nyilasi ott termett és tíz méterről fejelte a labdát a bal sarokba. (4-0)
  • 57. perc: Váradi beadását Fazekas elvétette, Nyilasi viszont nem, s 14 méterről jobbal a jobb alsó sarokba bombázott. (5-0)
  • 67. perc: Pintér labdáját Nyilasi takárásból, estében továbbította a kapu jobb oldalába. (6-0)

Ezt nevezték és nevezik a mai napig is klasszikus mesterötösnek. A közönség és a szaksajtó is csak hüledezett: ilyet senki sem látott még Szombathelyen. Megjegyzem, az elmúlt 50 évben hasonló teljesítményre nem akadt példa a magyar válogatott történetében. Nem véletlenül jegyezte meg a Népsport, hogy Nyilasi Tibor ezen a mérkőzésen csillagos 10-es osztályzatot érdemelne.

Ezzel együtt a magyar sportsajtó nem ünnepelte túl ezt a 8-1-es győzelmet. Akik ma a korabeli újságokat lapozgatják, elhűlve nézhetik, hogy a mesterötös után a Népsport meg sem szólaltatta a Fradi kiváló játékosát. Ma azért ez teljesen elképzelhetetlen lenne.

 
 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.