Mesterötös a magyar labdarúgó-válogatottban - micsoda szenzáció volt ez!

Az 1976-os labdarúgó Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott Wales, Ausztria és Luxemburg társaságában került azonos csoportba. Az első helyezett jutott tovább, s a sorsoláskor ez egyáltalán nem tűnt lehetetlen feladatnak. Négy évvel korábban, az 1972-es Eb-n a legjobb négy közé jutott Magyarország, míg a müncheni olimpián hazánk válogatottja ezüstérmes lett. Az 1974-es világbajnokságra ugyanakkor nem került ki hazánk csapata, mert a sorsdöntő, svédek elleni vb-selejtezőn 3-3-at játszott Budapesten, s ezzel kiesett. Nyilasi Tibor ekkor még nem volt válogatott játékos, csupán egy ifjú tehetség.

Nyilasi Tibor (a képen jobbra) öt gólt rúgott Luxemburgnak

Fotó: ROBERT JAGER / APA-PictureDesk

Nyilasi Tibor szuperhős lett Szombathelyen

Ám az Eb-selejtezők sem úgy alakultak, ahogy a közvélemény és a magyar futball vezetése elvárta volna. Együttesünk Luxemburgban indította a sorozatot, az ottani 4-2-es magyar győzelem akkor kötelezőnek számított. 1974. október 30-án azonban Wales 2-0-ra legyőzte a mieinket Cardiffban és ez, valamint az, hogy a következő évben hazai pályán is kikaptunk 2-1-re Walestől, végzetesnek bizonyult a továbbjutás szempontjából. A csoport első helyét Wales szerezte meg, s jutott be az akkori negyeddöntőbe. Az 1976-os Eb végjátékában csak a legjobb négy csapat szerepelhetett, ide esélyünk sem volt tehát eljutni.

Az 1975. október 19-én, Szombathelyen rendezett Luxemburg elleni utolsó Eb-selejtezőnek nem volt tétje. Ennek ellenére Vas megyében óriási érdeklődés övezte a meccset, amelyet délután fél kettőkor kezdtek el. Senki sem gondolta volna, hogy ezen az összecsapáson Nyilasi Tibor mesterötöst ér el, de a magyar győzelemben mindenki biztos volt. Ebben nem is kellett senkinek csalódnia, mert Baróti Lajos csapata 8-1-es sikert ért el.

Nyilasi Tibor a 21. percben lőtte be első gólját. Ekkor már 1-0-ra vezetet a magyar válogatott. Idézzük most fel a Nyilasi gólokat:

21. perc: Pintér ezúttal a jobb oldalon futott el, jól adta középre a labdát, Nyilasi ott termett és közvetlen közelről, mintegy két méterről felpörgette a labdát a bal felső sarokba. (2-0)

32. perc: percben Kovács J. rossz indítása leperdült a balhátvéd Langersről, Nyilasi rácsapott a labdára, és 14 m-ről a kapu bal oldalába lőtt. (3-0)

44. perc: Fazekas a jobb oldalon végzett szögletrúgást Nyilasi ott termett és tíz méterről fejelte a labdát a bal sarokba. (4-0)

57. perc: Váradi beadását Fazekas elvétette, Nyilasi viszont nem, s 14 méterről jobbal a jobb alsó sarokba bombázott. (5-0)

67. perc: Pintér labdáját Nyilasi takárásból, estében továbbította a kapu jobb oldalába. (6-0)

Ezt nevezték és nevezik a mai napig is klasszikus mesterötösnek. A közönség és a szaksajtó is csak hüledezett: ilyet senki sem látott még Szombathelyen. Megjegyzem, az elmúlt 50 évben hasonló teljesítményre nem akadt példa a magyar válogatott történetében. Nem véletlenül jegyezte meg a Népsport, hogy Nyilasi Tibor ezen a mérkőzésen csillagos 10-es osztályzatot érdemelne.