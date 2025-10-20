Traktorbalesetben vesztette életét az egykori City-játékos fia

Minden szülő legrosszabb rémálmát éli át a Nottingham Forest és a Manchester City egykori játékosa, Stuart Pearce, aki múlt csütörtökön elvesztette 21 éves fiát, Harleyt. „A családunk megdöbbent és teljesen összetört szeretett fiunk, Harley elvesztése miatt. Egy lélek, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték. Csendes, visszahúzó, de mérhetetlen kedvesség lakozott benne, a mosolya egyszerűen ragályos volt. Ez a tragédia hatalmas űrt fog hagyni mindannyiunk szívében. Büszkék vagyunk arra, amilyen emberré vált. Örökké a mi ragyogó csillagunk marad. Nyugodj békében” – állt a család közleményében.

Stuart Pearce játékospályafutása után edzőként folytatta, legutóbb David Moyes (jobbra) mellett dolgozott (Fotó: IAN KINGTON / AFP)

Traktorbaleset okozta Harley Pearce halálát

Harley Pearce halálát baleset okozta, defektet kapott a fiatal férfi traktorja. A gloucestershire-i rendőrség tájékoztatása szerint október 16-án délután, Witcombe közelében, A417-es autópályán történt a baleset, és Harley Pearce a helyszínen életét vesztette.

A 78-szoros angol válogatott futballista fiatalabb gyermeke édesapjával ellentétben nem labdarúgással kereste a kenyerét, hanem saját mezőgazdasági vállalkozását vezette.