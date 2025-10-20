Stuart PearcePremier ­Leaguegyász

Traktorbalesetben vesztette életét az egykori City-játékos fia

Szomorú hírről számolt be hétfő délután az angol sajtó: elhunyt Stuart Pearce fia, Harley. A Manchester City egykori futballistájának 21 éves fia múlt csütörtökön közúti balesetben vesztette életét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 18:23
Stuart Pearce szörnyű napokat él át Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
Minden szülő legrosszabb rémálmát éli át a Nottingham Forest és a Manchester City egykori játékosa, Stuart Pearce, aki múlt csütörtökön elvesztette 21 éves fiát, Harleyt. „A családunk megdöbbent és teljesen összetört szeretett fiunk, Harley elvesztése miatt. Egy lélek, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték. Csendes, visszahúzó, de mérhetetlen kedvesség lakozott benne, a mosolya egyszerűen ragályos volt. Ez a tragédia hatalmas űrt fog hagyni mindannyiunk szívében. Büszkék vagyunk arra, amilyen emberré vált. Örökké a mi ragyogó csillagunk marad. Nyugodj békében” – állt a család közleményében.

West Ham United's assistant manager Stuart Pearce (L) talks with West Ham United's Scottish manager David Moyes during the English Premier League football match between West Ham United and Manchester United at The London Stadium, in east London on May 10, 2018. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. /
Stuart Pearce játékospályafutása után edzőként folytatta, legutóbb David Moyes (jobbra) mellett dolgozott (Fotó: IAN KINGTON / AFP)

Traktorbaleset okozta Harley Pearce halálát

Harley Pearce halálát baleset okozta, defektet kapott a fiatal férfi traktorja. A gloucestershire-i rendőrség tájékoztatása szerint október 16-án délután, Witcombe közelében, A417-es autópályán történt a baleset, és Harley Pearce a helyszínen életét vesztette.

A 78-szoros angol válogatott futballista fiatalabb gyermeke édesapjával ellentétben nem labdarúgással kereste a kenyerét, hanem saját mezőgazdasági vállalkozását vezette.

