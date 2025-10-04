Jönnek az újabb puszta kezes KO-k, a hétvégén már bajnokot avatnak

Több mint 165 évvel ezelőtt Angliában John Carmel Heenan és Tom Sayers 1860. április 17-én két és fél órán keresztül, 42 menet alatt ütötte egymást a sokak által az első nem hivatalos világbajnoki bokszmeccsnek titulált küzdelemben. Sokan ezt tartják a puszta kezes boksz első újkori meccsének, ami meglehetősen furcsán ért véget, miután maga a rendezvény illegális volt, így a megjelenő rendőrök elől nemcsak a közönség, de a két végtelenségig kifacsart bunyós is menekülőre fogta. Napjainkban eljutott oda a sportág, hogy a világ legnagyobb pusztakezesboksz-szervezeteinek gáláin a mérkőzések 84 százaléka nem lépi túl a négy percet – a látványos csaták két meneten belül befejeződnek –, és sok mindenben változott az újkori változatának szabályrendszerét megalkotó Queensberry márki elképzeléseihez képest.

Összesen két és fél órán és 42 meneten át püfölte egymást John Carmel Heenan és Tom Sayers az első puszta kezes bokszmeccsen Fotó: Wikipédia

Megvan a puszta kezesek saját szabályrendszere

A puszta kezes ökölvívás illegalitásból az egyik legnépszerűbb küzdősport lett, a profi ökölvívás mintájára megalakultak a nagy világszervezetek, míg egy-egy mérkőzés általában öt menetre van kiírva, egy menet pedig két percig tart. Itt kesztyűk nélkül ugyan, de könyökütés és rúgás nélkül, az ökölvívás szabályai szerint küzdenek a felek egymással. Noha sokan úgy gondolják, hogy a puszta kezes harc alatt sérülhetnek meg a legkönnyebben és legsúlyosabban a küzdő felek, ez téves nézet, ugyanis

a sérülési listán a puszta kezes boksz mindössze a negyedik az MMA, a K1 és a boksz után.

– Ez lesz a harmadik gála Magyarországon, a legszebb álmaimban gondoltam csak arra, hogy a budapesti és a siófoki rendezvény után a fehérvári is csurig telt sportcsarnokban zajlik majd le.

Abszolút tévhit, hogy szinte minden összecsapás valamelyik fél súlyos sérülésével végződik. Az tény, az eddigi 15 meccsen résztvevő harminc gladiátor közül mindössze négy szenvedett sérülést, hárman könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, míg egyiküknek eltört a keze.

Ennyi és ilyen fokú sérülés a profiboksz-gálákon is előfordul – állította a sportág hazai szövetségének megalapítója, Rácz Félix.

A legújabb kori puszta kezes viadalok magyar statisztikái ez lesz a harmadik gála (Budapest, Siófok, Székesfehérvár)

összesen nyolc hazai versenyzővel indult el a sportág

mára 43 harcosnak van magyar licence

a fehérvári gálán 18 bunyós lép ringbe: nyolcnak van ökölvívómúltja, a másik 12 az MMA-ból és a muay thaiból érkezett

A puszta kezes boksz tehát hivatalos formában Magyarországot is elérte. A korábban a profi bokszban jeleskedő Rácz Félix tavaly ősszel harmadmagával, Tóth Csabával és Peszlen Ferenccel közösen megalapította a Magyar Puszta Kezes Szövetséget (MPKSZ), és idén azonnal négy gálát szerveztek, ugyanis a fehérvári eseményt követően lesz még egy gála decemberben.