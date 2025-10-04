  • Magyar Nemzet
  Jönnek az újabb puszta kezes KO-k, a hétvégén már bajnokot avatnak
Jönnek az újabb puszta kezes KO-k, a hétvégén már bajnokot avatnak

A mai ökölvívás őse, az ókori görög olimpiák egyik legjobban várt versenyszáma volt. A puszta kezes boksz újkori változatának szabályrendszerét Queensberry márki alkotta meg Londonban, és az utóbbi években már meghatározott menetszám és idő alatt csapnak össze a felek a kör alakú ringben. A világ egyik legkeményebb küzdősportja Magyarországot is meghódította, a szombaton rendezendő fehérvári gála már a harmadik telt házas esemény lesz, ráadásul az első bajnokavatásra is sor kerül.

Molnár László
2025. 10. 04. 6:30
A puszta kezes boksz megvetette a lábát Magyarországon is Fotó: Godó Sándor
Több mint 165 évvel ezelőtt Angliában John Carmel Heenan és Tom Sayers 1860. április 17-én két és fél órán keresztül, 42 menet alatt ütötte egymást a sokak által az első nem hivatalos világbajnoki bokszmeccsnek titulált küzdelemben. Sokan ezt tartják a puszta kezes boksz első újkori meccsének, ami meglehetősen furcsán ért véget, miután maga a rendezvény illegális volt, így a megjelenő rendőrök elől nemcsak a közönség, de a két végtelenségig kifacsart bunyós is menekülőre fogta. Napjainkban eljutott oda a sportág, hogy a világ legnagyobb pusztakezesboksz-szervezeteinek gáláin a mérkőzések 84 százaléka nem lépi túl a négy percet – a látványos csaták két meneten belül befejeződnek –, és sok mindenben változott az újkori változatának szabályrendszerét megalkotó Queensberry márki elképzeléseihez képest.

Összesen két és fél órán és 42 meneten át püfölte egymást John Carmel Heenan és Tom Sayers az első puszta kezes bokszmeccsen
Összesen két és fél órán és 42 meneten át püfölte egymást John Carmel Heenan és Tom Sayers az első puszta kezes bokszmeccsen      Fotó: Wikipédia

Megvan a puszta kezesek saját szabályrendszere

A puszta kezes ökölvívás illegalitásból az egyik legnépszerűbb küzdősport lett, a profi ökölvívás mintájára megalakultak a nagy világszervezetek, míg egy-egy mérkőzés általában öt menetre van kiírva, egy menet pedig két percig tart. Itt kesztyűk nélkül ugyan, de könyökütés és rúgás nélkül, az ökölvívás szabályai szerint küzdenek a felek egymással. Noha sokan úgy gondolják, hogy a puszta kezes harc alatt sérülhetnek meg a legkönnyebben és legsúlyosabban a küzdő felek, ez téves nézet, ugyanis 

a sérülési listán a puszta kezes boksz mindössze a negyedik az MMA, a K1 és a boksz után.

– Ez lesz a harmadik gála Magyarországon, a legszebb álmaimban gondoltam csak arra, hogy a budapesti és a siófoki rendezvény után a fehérvári is csurig telt sportcsarnokban zajlik majd le. 

Abszolút tévhit, hogy szinte minden összecsapás valamelyik fél súlyos sérülésével végződik. Az tény, az eddigi 15 meccsen résztvevő harminc gladiátor közül mindössze négy szenvedett sérülést, hárman könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, míg egyiküknek eltört a keze.

Ennyi és ilyen fokú sérülés a profiboksz-gálákon is előfordul – állította a sportág hazai szövetségének megalapítója, Rácz Félix. 

A legújabb kori puszta kezes viadalok magyar statisztikái

  • ez lesz a harmadik gála (Budapest, Siófok, Székesfehérvár)
  • összesen nyolc hazai versenyzővel indult el a sportág
  • mára 43 harcosnak van magyar licence
  • a fehérvári gálán 18 bunyós lép ringbe: nyolcnak van ökölvívómúltja, a másik 12 az MMA-ból és a muay thaiból érkezett

A puszta kezes boksz tehát hivatalos formában Magyarországot is elérte. A korábban a profi bokszban jeleskedő Rácz Félix tavaly ősszel harmadmagával, Tóth Csabával és Peszlen Ferenccel közösen megalapította a Magyar Puszta Kezes Szövetséget (MPKSZ), és idén azonnal négy gálát szerveztek, ugyanis a fehérvári eseményt követően lesz még egy gála decemberben.

Hegyi Richárd nagyon készül élete első puszta kezes címmeccsére:

Máris bajnokot avat a hazai puszta kezes szövetség

A fehérvári gála abból a szempontból is történelmi lesz, hogy itt már az első, hivatalos magyar bajnoka is meglesz a sportágnak. A félnehézsúlyú Hegyi Richárd és Cservenka Róbert vívja a címmeccset, és ez a találkozó a két harcos első csatájának a visszavágója lesz. 

Ugyanis kettejük első összecsapása igazi közönségdíjas küzdelem volt, és hangozzék a sportágban bármilyen furcsán, de a két fél három meneten ütötte-verte egymást, ám kiütni egyikük sem tudta a másikat. Akkor Hegyi nyert szoros pontozással. 

A szabályok értelmében ezúttal 5 menetesre tervezik a küzdelmet, ám mindkét fél gyors kiütést ígért a másiknak.

Cservenka Róbert mindenképpen szeretne visszavágni a múltkori vereségéért:

Elindult a nemzetközi kapcsolatok kiépítése

Egy biztos, a magyar szövetség már építi a nemzetközi kapcsolatait, ugyanis a budapesti nyitógálához hasonlóan ismét jelen lesz több nemzetközi szövetség képviselője. Rácz Félix úgy látja, lassan bekerülünk a nemzetközi vérkeringésbe, nem véletlen, hogy ő is öbb külföldi harcost is szerepeltet a rendezvényeken. Mint elmondta, a cseh, a szlovák és a lengyel szövetségek már 4-5 éve rendeznek puszta kezes gálákat, és azt szeretné elérni, ha ezekre magyar gladiátorokat is meghívnának.

A promóter elárulta, az angolszász országokban nagyon népszerű a puszta kezes boksz. Angliában zajlik egy sorozat, melynek egyes állomásain soha nincs 15-20 ezernél kevesebb néző, de a közelmúltban a spanyolországi Marbellában is 14 ezer szurkoló volt kíváncsi egy rendezvényre. Miért ne lehetne sikerre vinni a sportágat Magyarországon is? Hiszen már megvan a szabályrendszere is a sportágnak, ami alapján a meccseket megrendezik.

Rácz Félix szerint a puszta kezes boksz a külföldi népszerűségét Magyarországon is elérheti
Rácz Félix szerint a puszta kezes boksz Magyarországon is ugyanolyan népszerű lehet, mint külföldön    Fotó: Mirkó István

A magyar szabályrendszer tökéletesen illeszkedik a külföldi előírásokhoz

A profi versenyzők mérlegelése a mérkőzés időpontja előtt 24 órával történik. A mérkőzések menetideje 3×2 vagy 5×2 perc. A menetek közötti szünet 1 perc. Minden mérkőzésen közreműködik 1 vezetőbíró és 3 pontozó, de kivételes esetekben a vezetőbíró is pontozhat.

Hivatalos súlycsoportok: 

  • Atomsúly: 48 kg alatt
  • Szalmasúly: 52,6 kg alatt 
  • Repülősúly: 57,1 kg alatt 
  • Harmatsúly: 61,7 kg alatt 
  • Pehelysúly: 66,2 kg alatt 
  • Könnyűsúly: 70,7 kg alatt
  • Váltósúly: 77,5 kg alatt 
  • Középsúly: 84,4 kg alatt 
  • Félnehézsúly: 93,4 kg alatt 
  • Nehézsúly: 120,7 kg alatt
  • Szupernehézsúly: 120,7 kg felett

Amint fentebb írtuk, a legtöbb összecsapás valamelyik fél kiütésével, leléptetésével végződik. Minden idő előtti (KO, TKO) vereséget elszenvedő sportolónak kötelező CT-vizsgálaton kell átesnie. Indokolt esetben az MPKSZ a győztes sportolótól is kérhet a mérkőzést követően CT-vizsgálatot.

A kiütések utáni szigorú protokoll

  • Első idő előtti vereséget követően a CT-vizsgálat mellett min. 90 nap kötelező pihenés indokolt (ez idő alatt nem versenyezhet és nem végezhet olyan edzést, ami sparringjellegű).
  • Második idő előtti vereséget követően a kötelező CT-vizsgálat mellett min. 120 nap kötelező pihenő indokolt (ez idő alatt nem versenyezhet és nem végezhet olyan edzést, ami sparringjellegű).
  • Harmadik idő előtti vereséget követően a kötelező CT-vizsgálat mellett min. 180 nap kötelező pihenő indokolt (ez idő alatt nem versenyezhet és nem végezhet olyan edzést, ami sparringjellegű), ezt követően pedig az MPKSZ dönt a sportoló pályafutásának folytatásáról.

A küzdelmeket nem egy szokványos ökölvívóringben rendezik, hanem egy kerek, oktogon alapon fekvő ringben, amiből jelenleg csak egy van Európában, és ez lesz látható a szombati gálán. A ringnek 8 méter az átmérője, de a nettó küzdőtér 6 méter átmérőjű.

