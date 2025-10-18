Raymond DomenechFranciaországZinédine Zidane

Tizenkilenc év után most először beszélt Zidane-ról és Materazzi lefejeléséről a volt francia kapitány

A francia labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányát, Raymond Domenech-et nem lepte meg az, ami a 2006-os berlini világbajnokság döntőjében történt. Tudta, hogy a francia együttes legnagyobb sztárja bármikor elveszítheti a fejét. Raymond Domenech most először beszélt arról, hogyan élte meg, amikor Zinedine Zidane lefejelte olasz ellenfelét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 10:55
Raymond Domenech
Raymond Domenech, aki tíz év után is csak részletekben tudta megnézni a 2006-os vb-döntőt Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Raymond Domenech hosszabb interjút adott a legnagyobb olasz sportlapnak, a La Gazzetta Dello Sportnak. Ebben több meglepő kijelentést is tett. Az első talán az, hogy csak tíz évvel később, 2016-ban volt ereje megnézni a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét, amelyet a franciák elveszítettek az olaszokkal szemben, s amelyen Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit.

Raymond Domenech
Raymond Domenech (balra) és Zinédine Zidane
Fotó: HERTZOG/MEYER / AFP

Raymond Domenech tudta, hogy ez bármikor megtörténhet

– Egy évtizeddel később is csak részletekben voltam képes megnézni a 2006-os berlini meccset – idézte fel emlékeit Raymond Domenech. – Abban a tíz évben és azóta is mindenki egy dologról beszélt nekem: hogyan volt képes Zidane egy ilyen téttel bíró mérkőzésen, egy vb-döntőn ennyire elragadtatni magát és lefejelni Materazzit? 

Ismertem Zidane-t, s tudtam, bármikor képes lehet egy ilyen tettre.

Persze azóta is sokat tűnődöm azon, miért tette? Ám véleményem szerint ezen a vb-döntőn nem a lefejelés volt a mi vesztünk, hanem Patrick Vieria sérülése a második félidőben.

A picture combo of TV grabs shows the foul Zinedine Zidane (L) of France to Italy's Marco Materazzi and the red card shown to Zidane by referee Horacio Elizondo of Argentina during the final of the 2006 FIFA World Cup between Italy and France at the Olympic Stadium in Berlin, Germany, Sunday 09 July 2006. DPA/WDR +++ Mobile Services OUT +++ Please refer to FIFA's Terms and Conditions. +++(c) dpa - Report+++ (Photo by DB WDR / WDR / dpa Picture-Alliance via AFP)
Zidane és Materazzi találkozása a 2006-os vb-döntőben
Fotó: DB WDR / WDR

A vb-döntőben mi voltunk a favoritok. Az olasz csapat egy ideig azt sem tudta, hogy hol van. Zidane kiállítása persze jól jött nekik, utána már tényleg jobban játszottak. Materazzi pedig a döntő sztárja lett. Ő rúgta az egyenlítő gólt, ő iktatta ki Zidane-t, a végén meg berúgta saját tizenegyesét. Jogosan lett világbajnok.

Volt-e olaszfóbiája a francia edzőnek?

Az olasz újságíró megemlítette, hogy Raymond Domenech pályafutásában az olaszok mindig különös szerepet játszottak. 1994-ben az U21-es Európa-bajnokság elődöntőjében, amikor a francia utánpótlás-válogatott kispadján Raymond Domenech ült, tizenegyesekkel szenvedtek vereséget az olaszoktól. 1999-ben a francia U19-es válogatottal is volt egy emlékezetes meccse az olaszok ellen. 2-1-re kikaptak, majd a meccs után a francia edző azzal vádolta meg a portugál bírót, hogy lefizették. 

– Nem sokkal az elveszített vb-döntőt követően, 2006. szeptember 6-án Párizsban Eb-selejtezőn játszottunk az olaszokkal. Azon a mérkőzésen Zidane nem léphetett pályára, mégis mi nyertünk 3-1-re. 

Az önbecsülésünk miatt volt fontos ez a győzelem, megmutattuk, hogy Zidane nélkül is képesek vagyunk legyőzni az aktuális világbajnokot. Akkor kellett volna felállnom a kispadról, de hittem abban, hogy a 2008-as Európa-bajnokságot meg tudom nyerni

 – mondta a francia mester. Ez a terve azonban nem jött össze, mert az Ausztriában és Svájcban rendezett tornán óriási meglepetésre a francia csapat csoportjában az utolsó helyen zárt és kiesett. Mit az Isten, ebben a négyesben megint ott voltak az olaszok, akik 2-0-ra nyertek, de Hollandia is legyőzte a gallokat. A francia csapat csak Románia ellen tudott egy pontot összekaparni. 

– Miután kiestünk, a sajótájékoztatón nekem szegezték a kérdést, mit fogok most csinálni? – idézte fel emlékeit az edző. – Mondtam, végre van egy kis időm, megnősülök. 

Óriási botrány lett ebből a mondatból. Spontán jött ki belőlem mindez, senkit sem akartam ezzel felbosszantani. 

Raymond Domenech sok különleges váddal szembesült, ezeket általában a sportsajtó kreálta. Azzal is megvádolták, hogy a csillagjegyük alapján válogatja ki a játékosokat. Ezt az állítást nevetségesnek tartotta. Azt is tagadta, hogy az olasz zászló látványa miatt sokszor leblokkolt volna. Azt viszont elismerte, hogy olykor színházba vitte a játékosokat. Ezt különösen akkor tartotta fontosnak, amikor az utánpótlás-válogatottnál volt edző. Azt is elmondta, hogy már 1984-ben pszichológust alkalmazott a Mulhouse csapatánál, ahol akkoriban edző volt.

Mi történt a 2010-es világbajnokságon?

A 2008-as Eb-kudarc után Domenech folytatta a munkát, de már a 2010-es vb-re is csak egy szabálytalan góllal (az írek elleni vb-pótselejtezőn Henry kézzel ütötte át a labdát a gólszerző Gallas-nak) jutottak ki. A vb-n aztán kitört a botrány. A vb-n is gyenge játékot mutatott a csapat, csak az első meccsen, Uruguay ellen sikerült pontot szerezniük (0-0). 

A Mexikó elleni 2-0-s vereséggel nagyon nehéz helyzetbe került Franciaország, ráadásul a mérkőzés félidejében Nicolas Anelka beszólt az őt kritizáló Domenech-nek, ezért hazaküldték.

A csapattársai azonban a csatár hazazavarása miatt bojkottálták az edzést és közleményt adtak ki, melyben kiálltak Anelka mellett. 

A person reads French sport newspaper L'Equipe on June 19, 2010 in Strasbourg. France striker Nicolas Anelka was kicked out of the World Cup on Saturday after reportedly launching a tirade of abuse at coach Raymond Domenech, according the French Football Federation (FFF). The 31-year-old Chelsea forward is reported to have told Domenech to "go screw yourself, dirty son of a whore" in the dressing room after the coach took issue with his first-half performance against Mexico, sports daily L'Equipe claimed. AFP PHOTO / JOHANNA LEGUERRE (Photo by JOHANNA LEGUERRE / AFP)
Domenech és Anelka között a 2010-es világbajnokságon robbant ki a botrány (Fotó: AFP/Johanna Leguerre)

Nagyon feszült légkör alakult ki a játékosok és az edzői stáb, de legfőképp Domenech között. Az utolsó meccsen végül 2-1-s vereséget szenvedett a csapat a házigazda Dél-Afrikától így három meccs után egy ponttal, egy rúgott és négy kapott góllal csoportja utolsó helyén végzett, és kiesett a francia válogatott. 

– Ami Dél-Afrikában történt az egyszerre volt a csapat, a szövetség és az én kudarcom is.

 Ami az én felelősségemet illeti, otthon kellett volna hagynom Anelkát és Gourcuffot. Ez a két játékos bomlasztotta a csapatot, de a futballistákból addigra teljesen kiveszett minden intelligencia és a harci szellem is eltűnt belőlük.

Mást ezzel kapcsolatban nem akarok mondani.

1972-ben sztrájkot is szervezett

Raymond Domenech 1972-ben az egyik élharcosa volt annak a sztrájknak, amelyet a francia futballisták szerveztek. Akkor úgy érezték, a hosszú távú szerződések szinte rabszolgasorsba kényszerítik a játékosokat. A mai futballról sarkos véleménye van.

– Korlátozni, csökkenteni kellene a mérkőzések számát.

 Több lehetőséget kellene adni a fiatal játékosoknak és azoknak, akik kevesebbet játszanak. Létre kellene hozni egy alapot a nehéz helyzetben lévő idősebb játékosok számára.

Nekik is köszönhető, hogy a futball ma ilyen virágzik.

Raymond Domenech 2004 és 2010 között volt a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

