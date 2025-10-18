Tizenkilenc év után most először beszélt Zidane-ról és Materazzi lefejeléséről a volt francia kapitány

Raymond Domenech hosszabb interjút adott a legnagyobb olasz sportlapnak, a La Gazzetta Dello Sportnak. Ebben több meglepő kijelentést is tett. Az első talán az, hogy csak tíz évvel később, 2016-ban volt ereje megnézni a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét, amelyet a franciák elveszítettek az olaszokkal szemben, s amelyen Zinédine Zidane lefejelte Marco Materazzit.

Raymond Domenech (balra) és Zinédine Zidane

Fotó: HERTZOG/MEYER / AFP

Raymond Domenech tudta, hogy ez bármikor megtörténhet

– Egy évtizeddel később is csak részletekben voltam képes megnézni a 2006-os berlini meccset – idézte fel emlékeit Raymond Domenech. – Abban a tíz évben és azóta is mindenki egy dologról beszélt nekem: hogyan volt képes Zidane egy ilyen téttel bíró mérkőzésen, egy vb-döntőn ennyire elragadtatni magát és lefejelni Materazzit?

Ismertem Zidane-t, s tudtam, bármikor képes lehet egy ilyen tettre.

Persze azóta is sokat tűnődöm azon, miért tette? Ám véleményem szerint ezen a vb-döntőn nem a lefejelés volt a mi vesztünk, hanem Patrick Vieria sérülése a második félidőben.

Zidane és Materazzi találkozása a 2006-os vb-döntőben

Fotó: DB WDR / WDR

A vb-döntőben mi voltunk a favoritok. Az olasz csapat egy ideig azt sem tudta, hogy hol van. Zidane kiállítása persze jól jött nekik, utána már tényleg jobban játszottak. Materazzi pedig a döntő sztárja lett. Ő rúgta az egyenlítő gólt, ő iktatta ki Zidane-t, a végén meg berúgta saját tizenegyesét. Jogosan lett világbajnok.

Volt-e olaszfóbiája a francia edzőnek?

Az olasz újságíró megemlítette, hogy Raymond Domenech pályafutásában az olaszok mindig különös szerepet játszottak. 1994-ben az U21-es Európa-bajnokság elődöntőjében, amikor a francia utánpótlás-válogatott kispadján Raymond Domenech ült, tizenegyesekkel szenvedtek vereséget az olaszoktól. 1999-ben a francia U19-es válogatottal is volt egy emlékezetes meccse az olaszok ellen. 2-1-re kikaptak, majd a meccs után a francia edző azzal vádolta meg a portugál bírót, hogy lefizették.

– Nem sokkal az elveszített vb-döntőt követően, 2006. szeptember 6-án Párizsban Eb-selejtezőn játszottunk az olaszokkal. Azon a mérkőzésen Zidane nem léphetett pályára, mégis mi nyertünk 3-1-re.

Az önbecsülésünk miatt volt fontos ez a győzelem, megmutattuk, hogy Zidane nélkül is képesek vagyunk legyőzni az aktuális világbajnokot. Akkor kellett volna felállnom a kispadról, de hittem abban, hogy a 2008-as Európa-bajnokságot meg tudom nyerni

– mondta a francia mester. Ez a terve azonban nem jött össze, mert az Ausztriában és Svájcban rendezett tornán óriási meglepetésre a francia csapat csoportjában az utolsó helyen zárt és kiesett. Mit az Isten, ebben a négyesben megint ott voltak az olaszok, akik 2-0-ra nyertek, de Hollandia is legyőzte a gallokat. A francia csapat csak Románia ellen tudott egy pontot összekaparni.