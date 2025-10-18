Brutális gyilkosság rázta meg a futballvilágot

A gyilkosság pénteken reggel történt Limasszolban, Cipruson. Sztavrosz Demosztenusz a görög másodosztályú Karmiotissza első embere volt.

Sztavrosz Demosztenusz, akit hidegvérrel gyilkoltak meg

Forrás: X

Sztavrosz Demosztenusz meggyilkolása döbbenetet okozott

A helyi rendőrség közlése szerint nem sokkal reggel 9 óra előtt a támadók rajtaütésszerűen nyitottak tüzet a sportvezető autójára, majd elmenekültek. A szerencsétlenül járt sportvezetőt a fia próbálta megmenteni, ő szállította kórházba, de már későn.

A nyomozás eddig annyit tudott kideríteni, hogy a merénylők egy furgonban lapultak meg, majd Kalasnyikov gépfegyverükkel onnan lőttek az áldozatra.

Nem sokkal később, nem messze a gyilkosság helyszínétől egy felgyújtott gépjárművet találtak. A rendőrség szerint a gyilkosok ezt a furgont is használhatták.

Güney Kıbrıs takımı Karmiotissa FC Başkanı Stavros Demosthenous (49),

Limasol kentinde sabah saatlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/FKvbgTBNE3 — Futbol Anadolu (@FutbolAnadolu) October 17, 2025

Az első nyilatkozatok szerint előre megtervezett és profin kivitelezett merényletről van szó. A Karmiotissza az előző szezonban a görög élvonalban szerepelt, ám a bajnokság végén kiesett a másodosztályba.