gyilkosságCiprusLimasszol

Brutális gyilkosság rázta meg a futballvilágot

Brutálisan meggyilkolták Sztavrosz Demosztenuszt, egy ciprusi labdarúgóklub elnökét. Az eset megrázta Ciprust és a futballvilágot.

Lantos Gábor
2025. 10. 18. 7:54
Sztavrosz Demosztenusz
A meggyilkolt sportvezető, Sztavrosz Demosztenusz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyilkosság pénteken reggel történt Limasszolban, Cipruson. Sztavrosz Demosztenusz a görög másodosztályú Karmiotissza első embere volt.

Sztavrosz Demosztenusz
Sztavrosz Demosztenusz, akit hidegvérrel gyilkoltak meg
Forrás: X

Sztavrosz Demosztenusz meggyilkolása döbbenetet okozott

A helyi rendőrség közlése szerint nem sokkal reggel 9 óra előtt a támadók rajtaütésszerűen nyitottak tüzet a sportvezető autójára, majd elmenekültek. A szerencsétlenül járt sportvezetőt a fia próbálta megmenteni, ő szállította kórházba, de már későn. 

A nyomozás eddig annyit tudott kideríteni, hogy a merénylők egy furgonban lapultak meg, majd Kalasnyikov gépfegyverükkel onnan lőttek az áldozatra.

Nem sokkal később, nem messze a gyilkosság helyszínétől egy felgyújtott gépjárművet találtak. A rendőrség szerint a gyilkosok ezt a furgont is használhatták.

Az első nyilatkozatok szerint előre megtervezett és profin kivitelezett merényletről van szó. A Karmiotissza az előző szezonban a görög élvonalban szerepelt, ám a bajnokság  végén kiesett a másodosztályba.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.