Kis híján légi katasztrófa érte Sallai Roland csapattársát a vb-selejtező után

Kényszerleszállást hajtott végre az a repülőgép, amely a nigériai válogatott tagjait szállította – írja az Origo a Daily Mail cikke alapján. A brit lap szerint a levegőben megrepedt a repülő szélvédője a nigériai válogatott hazafelé tartó útján a Lesotho ellen 2-1-re megnyert világbajnoki selejtező után. Miközben Sallai Roland eltiltás miatt kihagyta a magyar válogatott szombati, 2-0-s győzelmét az örmények elleni vb-selejtezőn , isztambuli csapattársa, Victor Osimhen pénteken gólpasszt adott Lesotho ellen, de a hazaút megrémíthette a Galatasaray csatárát.

A nigériai válogatott tagjai, köztük a 75 milió eurós Victor Osimhen is a kényerleszellást végrehajtó gép utasai voltak a vb-selejtező után. Fotó: AFP

Nigéria válogatottja Dél-Afrikából, Polokwanéból tartott haza, ahol Lesotho ellen győzött a vb-selejtezőn. A ValueJet légitársaság bérelt gépét használták, amellyel Dél-Afrikába utaztak a meccsre, és ezzel indultak haza is. A szövetség közleménye megerősítette, hogy a repülőgép szélvédője megrepedt a levegőben. A pilótáknak emiatt 25 perccel a felszállás után kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, és a repülő biztonságosan földet ért Luandában.

A szövetség megerősítette, hogy az incidens késlelteti a nigériai játékosok és tisztviselők érkezését Uyo városába, ahol kedden Benin ellen játszanak világbajnoki selejtezőt.

A nigériai keretben öt Premier League-játékos is szerepel: Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford) és Tolu Arokodare (Wolves). A legnagyobb sztár azonban Victor Osimhen, aki Sallai Roland csapattársa a Galatasarayban.

Osimhen piaci értéke 75 millió euró, ezzel ő a legdrágább nigériai futballista, korábban ráadásul 120 milliót is kóstált.

Nigéria jelenleg a harmadik helyen áll a vb-selejtezős csoportjában, amelyben három ponttal vannak lemaradva az éllovas Benin és eggyel a második Dél-Afrika mögött, így győzelemre van szükségük, hogy életben tartsák az automatikus vb-kvalifikációs reményeiket (a csoportelsők jutnak ki közvetlenül a 2026-os világbajnokságra).