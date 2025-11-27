Elájult a szekszárdi meccset követően, kórházba került a kosaras

Lemondtak volna a szurkolók azokról az izgalmakról, ami szerda este történt a Szekszárd és a belga Mechelen közötti női kosárlabda Európa-kupa találkozón. Ugyan a tolnaiak nagy küzdelemben 74-69-re győztek ellenfelük ellen, és ezzel életben tartották a csoportból való továbbjutásuk esélyét, ám az igazi csata a meccs után kezdődött, amikor a Mechelen 17 éves erőcsatára, Annie Kibedi rosszul lett.

Annie Kibedi a meccs után lett rosszul, de szerencsére túl van minden veszélyen (Fotó: Teol.hu/Makovics Kornél)

Annie Kibedi kórházba került, megfigyelésre bent tartják

Miközben a belga játékosok a szokásos nyújtásukat végezték, a Teol.hu portál információja szerint a belga–kongói kettős állampolgárságú Annie Kibedi a földön végzett feladatok alatt jelezte, hogy nem érzi jól magát. A 17 éves erőcsatárhoz rögtön odarohantak a társak, a mentők kiérkezéséig a két csapat tagjai vették kezelésbe.

A kórházba szállítás után vizsgálatokat végeztek el Kibedin, akiről kiderült, hogy túl keveset, mindössze fél liter vizet ivott a meccs napján.

Kibedinek stabilizálták az állapotát, s bár elővigyázatosságból éjszakára benntartották, végül csütörtökön már a csapattal együtt utazhatott haza.

Európa-kupa, D-csoport

Mechelen 6 5 1 11 pont (már továbbjutott) Szekszárd 6 3 3 9 pont San Giovanni 5 2 3 7 pont Sepsi 5 1 4 6 pont

A csoportból az első két csapat jut tovább, a Sepsi–San Geovanni meccset csütörtök este játsszák.

A találkozó rövid összefoglalója: