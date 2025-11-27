Rendkívüli

Gulyás Gergely: Jövőre 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak – kövesse nálunk élőben! + videó

Annie KibedSzekszárdállapotkórházMechelen

Elájult a szekszárdi meccset követően, kórházba került a kosaras

Kis híján tragédiával ért véget szerda este a Szekszárd és a belga Mechelen női kosárlabda Európa-kupa találkozója. A mecset a tolnaiak nyerték 74-69-re, ám az ellenfél 17 éves erőcsatára, Annie Kibedi előbb jelezte, hogy rosszul van, majd az eszméletét is elveszítette. A belga kosarast azonnal kórházba szállították, és ott tartják megfigyelésre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 11:15
A 17 éves Annie Kibedit azonnal kórházba szállították, elájult, miután leesett a vércukra
A 17 éves Annie Kibedit azonnal kórházba szállították, elájult, miután leesett a vércukra Fotó: Makovics Kornél Forrás: Teol.hu
Lemondtak volna a szurkolók azokról az izgalmakról, ami szerda este történt a Szekszárd és a belga Mechelen közötti női kosárlabda Európa-kupa találkozón. Ugyan a tolnaiak nagy küzdelemben 74-69-re győztek ellenfelük ellen, és ezzel életben tartották a csoportból való továbbjutásuk esélyét, ám az igazi csata a meccs után kezdődött, amikor a Mechelen 17 éves erőcsatára, Annie Kibedi rosszul lett.

Annie Kibedi a meccs után lett rosszul, de szerencsére túl van minden veszélyen
Annie Kibedi a meccs után lett rosszul, de szerencsére túl van minden veszélyen (Fotó: Teol.hu/Makovics Kornél)

Annie Kibedi kórházba került, megfigyelésre bent tartják

Miközben a belga játékosok a szokásos nyújtásukat végezték, a Teol.hu portál információja szerint a belga–kongói kettős állampolgárságú Annie Kibedi a földön végzett feladatok alatt jelezte, hogy nem érzi jól magát. A 17 éves erőcsatárhoz rögtön odarohantak a társak, a mentők kiérkezéséig a két csapat tagjai vették kezelésbe.

A kórházba szállítás után vizsgálatokat végeztek el Kibedin, akiről kiderült, hogy túl keveset, mindössze fél liter vizet ivott a meccs napján.

Kibedinek stabilizálták az állapotát, s bár elővigyázatosságból éjszakára benntartották, végül csütörtökön már a csapattal együtt utazhatott haza.

Európa-kupa, D-csoport

  1. Mechelen 6 5 1 11 pont (már továbbjutott)
  2. Szekszárd 6 3 3 9 pont
  3. San Giovanni 5 2 3 7 pont
  4. Sepsi 5 1 4 6 pont

A csoportból az első két csapat jut tovább, a Sepsi–San Geovanni meccset csütörtök este játsszák.

A találkozó rövid összefoglalója:

