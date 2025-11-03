gyászCharles CosteBenedek Gáborlegidősebbolimpiai bajnok

A világ második legidősebb élő olimpiai bajnoka immár egy magyar sportoló

Életének 102. évében elhunyt Charles Coste, aki Keleti Ágnes januári halála óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt. A listát a francia exkerékpáros halála után a szovjet Nyikita Simonyan vezeti Benedek Gábor előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 6:17
Elhunyt Charles Coste, aki a tavalyi párizsi olimpián átnyújtotta a lángot Marie-Jose Perecnek és Teddy Rinernek (Fotó: AFP/Mohd Rasfan)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1948-as londoni ötkarikás játékokon a kerékpárosok üldözéses csapatversenyében győztes kvartettnek a tagja volt – Pierre Adam, Serge Blusson és Fernand Decanali mellett – a francia Charles Coste, aki tavaly az olimpiai fáklyát utolsó előtti emberként vihette a párizsi eseményen. Az ötszörös olimpiai aranyérmes tornász, Keleti Ágnes januári halála óta Coste volt a legidősebb élő olimpiai bajnok, a L'Équipe vasárnapi beszámolója szerint azonban az egykori kerékpáros csütörtökön, 101 éves korában elhunyt – a halálát később a Reuters is megerősítette.

Charles Coste a haláláig a legidősebb élő olimpiai bajnok volt
Charles Coste a haláláig a legidősebb élő olimpiai bajnok volt (Fotó: AFP/Franck Fife)

Benedek Gábor a második legidősebb élő olimpiai bajnok

A 1949-es Grand Prix des Nations időfutamversenyt is megnyerő Coste halála után a legidősebb élő olimpiai bajnok a jelenleg 99 éves Nyikita Simonyan, aki a Szovjetunióval az 1956-os ötkarikás játékokon nyerte meg a labdarúgótornát. A lista második helyén a magyar öttusasport első világbajnoka, a 98 éves Benedek Gábor áll, aki a helsinki olimpián csapatban aranyérmes, egyéniben pedig második helyezett lett.

A legidősebb élő olimpikon a 103 éves Rhoda Wurtele, aki Kanadát alpesi síben képviselte az 1952-es téli olimpián, a nyári ötkarikás játékokra vonatkozóan pedig a svájci William de Rham, aki négy évvel később Melbourne-ben szerepelt lovaglásban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekközel-kelet

Nógrádi György: Nincs win-win megoldás

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A Közel-Keleten több mint hét évtized óta a sokadik tűzszünet vette kezdetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu