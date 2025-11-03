A világ második legidősebb élő olimpiai bajnoka immár egy magyar sportoló

Az 1948-as londoni ötkarikás játékokon a kerékpárosok üldözéses csapatversenyében győztes kvartettnek a tagja volt – Pierre Adam, Serge Blusson és Fernand Decanali mellett – a francia Charles Coste, aki tavaly az olimpiai fáklyát utolsó előtti emberként vihette a párizsi eseményen. Az ötszörös olimpiai aranyérmes tornász, Keleti Ágnes januári halála óta Coste volt a legidősebb élő olimpiai bajnok, a L'Équipe vasárnapi beszámolója szerint azonban az egykori kerékpáros csütörtökön, 101 éves korában elhunyt – a halálát később a Reuters is megerősítette.

Charles Coste a haláláig a legidősebb élő olimpiai bajnok volt (Fotó: AFP/Franck Fife)

Benedek Gábor a második legidősebb élő olimpiai bajnok

A 1949-es Grand Prix des Nations időfutamversenyt is megnyerő Coste halála után a legidősebb élő olimpiai bajnok a jelenleg 99 éves Nyikita Simonyan, aki a Szovjetunióval az 1956-os ötkarikás játékokon nyerte meg a labdarúgótornát. A lista második helyén a magyar öttusasport első világbajnoka, a 98 éves Benedek Gábor áll, aki a helsinki olimpián csapatban aranyérmes, egyéniben pedig második helyezett lett.

A legidősebb élő olimpikon a 103 éves Rhoda Wurtele, aki Kanadát alpesi síben képviselte az 1952-es téli olimpián, a nyári ötkarikás játékokra vonatkozóan pedig a svájci William de Rham, aki négy évvel később Melbourne-ben szerepelt lovaglásban.