Arne Slot jelentős különbségre hívta fel a figyelmet a Liverpool és a Real rangadója előtt

Másodszorra is madridi csapatot lát vendégül a BL-ben az angol bajnokcsapat. A Liverpool kedden a Real Madridot fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A meccsnap előtt, hétfőn az angolok részéről a középpályás Ryan Gravenberch, valamint a menedzser, Arne Slot sajtótájékoztatón beszélt a párharcról.

2025. 11. 03. 17:42
Arne Slot baráti fogadtatást ígért a Liverpool volt játékosának, Trent Alexander-Arnoldnak. Fotó: AFP/Peter Powell
Másodszor is Madrid. A Liverpool a BL-alapszakasz idei nyitányán, hazai pályán az Atlético Madrid 3-2-es legyőzésével kezdett, azóta pedig 1-0-ra kikapott a Galatasaray, majd 5-1-re nyert az Eintracht Frankfurt vendégeként. Kedden ismét Liverpoolban fogadja ellenfelét a Premier League címvédője, amelyhez a hibátlan mérleggel, három győzelemmel álló Real Madrid látogat.

Virgil van Dijk a hosszabbításban szerezte a mindent eldöntő találatot a Liverpool és az Atlético Madrid szeptemberi BL-meccsén
Virgil van Dijk a hosszabbításban szerezte a mindent eldöntő találatot a Liverpool és az Atlético Madrid szeptemberi BL-meccsén (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

 

A Liverpool játékosa ígéri, többet lő majd

A Liverpool az Aston Villa szombati, 2-0-s legyőzésével hangolt, hétfőn pedig már a sajtótájékoztatót megelőzően teljesítette edzését. A legutóbbi tétmérkőzésen a kapuba talált a csapat egyik középpályása, Ryan Gravenberch is, akit a sajtóértekezleten találata kapcsán kérdeztek először.

– Szerintem a jövőben majd jobban hallgatok apámra, aki mindig azt mondja, hogy lőjek többet. Ebben a szezonban látni fogod, mi történik, amikor lövök, mint például szombaton az Aston Villa ellen, amikor sikerült gólt szereznem. Szóval, igen, többet kell majd lőnöm – magyarázta a holland válogatott játékos.

Ryan Gravenberch boldogan készülhet a BL-meccsre, miután szombaton gólt szerzett a Liverpool bajnokiján
Ryan Gravenberch boldogan készülhet a BL-meccsre, miután szombaton gólt szerzett a Liverpool bajnokiján (Fotó: AFP/Peter Powell)

Gravenberch 2023 óta a Liverpool labdarúgója, így ő is játszott még együtt a nyáron a Real Madridba igazolt Trent Alexander-Arnolddal. A két futballista között előzetesen nem volt üzenetváltás, a holland mindenesetre elárulta: biztosan megöleli majd a barátját a meccskezdés előtt. Az ellenfél soraiban ott lesz a világbajnok francia, Kylian Mbappé is.

Tudjuk, hogy egy kiváló játékos, nagyon jó képességekkel, tud védekezni is, és jó befejező. Nem lesz könnyű feladat, de megpróbáljuk megállítani

 – mondta Mbappéról Gravenberch.

Lényeges különbség: most nincsenek madridi hiányzók

Játékosától a menedzser, Arne Slot vette át a szót, majd megerősítette, hogy Alisson Becker, Jeremie Frimpong és Alexander Isak kedd este nem lesznek bevethetők. Ezt követően ő is válaszolt egy Trent Alexander-Arnoldra vonatkozó kérdésre.

– Nagyszerű emlékeim vannak a játékosról és az emberről is. Ő volt a helyettes csapatkapitányom az előző szezonban, és a vele való közös munkából is csak pozitív emlékeim vannak, sok nagyszerű pillanatra emlékszem tőle Liverpool mezben. Meleg fogadtatásban fog részesülni tőlem – mondta az angol bajnok edző.

Arne Slot a Liverpool hétfői edzésén
Arne Slot a Liverpool hétfői edzésén (Fotó: AFP/Peter Powell)

A Liverpool és a Real Madrid az előző szezonban is megmérkőzött egymással az alapszakaszban, tavaly novemberben, szintén Liverpoolban 2-0-s hazai győzelem született.

Nehéz volna összehasonlítani a következő meccset a tavaly látottal, mert egy évvel ezelőtt az ellenfélnek sok sérültje volt, most viszont nincs. Xabi Alonso (a Real Madrid edzője – a szerk.) hihetetlen munkát végez a csapatnál, de ugyanezt tette korábban Carlo Ancelotti is. Leigazoltak néhány új játékost, ami mindig hatással van a játékstílusra, de akárcsak az előző szezonban, most is egy remek Real Madridot látok. Nagyon jó csapat, de mi is nagyon jó csapat vagyunk!

 – jelentette ki Arne Slot.

A Liverpool és a Real Madrid összecsapása kedden 21.00-kor kezdődik.

