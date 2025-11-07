Rendkívüli

Néhány napja ünnepelt sportcsillag volt, aztán a rendőrök elől menekült, és öngyilkos lett

Tragédia rázta meg az NFL-t. A Dallas Cowboys játékosa, Marshawn Kneeland, aki épp a héten, az Arizona Cardinals ellen szerezte meg első touchdownját a profi amerikaifutball-ligában, huszonnégy évesen öngyilkos lett. Kneelandet édesanyja tavalyi halála is megrázta, az öngyilkossága előtti órákban pedig a rendőrök elől menekült.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 9:20
Marshawn Kneeland élete utolsó NFL-meccsén, az Arizona Cardinals ellen touchdownt szerzett, két nappal később öngyilkos lett a Dallas Cowboys játékosa Fotó: Getty Images via AFP/Stacy Revere
A Dallas Cowboys gyenge idénye tragikusra fordult. Az NFL-csapat átalakítása nem sikerült jól, a 3-5-1-es mérleg nem sok jóval kecsegtet a rájátszásba jutást illetően, ám immár mindez nem is tűnik annyira fontosnak. A Cowboys játékosa, Marshawn Kneeland, aki hétfő este az Arizona Cardinals ellen egyébként elvesztett mérkőzésen megszerezte első profi touchdownját, két nappal később öngyilkos lett.

Brian Schottenheimer vezetőedző brutálisan nehéz feladat előtt: csapattársuk, Marshawn Kneeland öngyilkossága után kellene felrázni a Dallas Cowboys játékosait
Brian Schottenheimer vezetőedző brutálisan nehéz feladat előtt: csapattársuk, Marshawn Kneeland öngyilkossága után kellene felrázni a Dallas Cowboys játékosait. Fotó: Getty Images via AFP/Sam Hodde

Kneeland 2024-ben került az NFL-be, néhány hónappal édesanyja halála után, amely megrázta a sportolót. Az amerikaifutballista azóta a nyakláncában hordta magával édesanyja hamvait.

Hétfőn még Kneelandet ünnepelték a csapattársai, az Arizona Cardinals ellen megszerezte egyetlen NFL-touchdownját.

A meccset a Cowboys elvesztette (17-27), két nappal később pedig Kneelandet is. Az Origo amerikai rendőrségi forrásokra hivatkozva megírta, hogy a játékos öngyilkos lett, néhány órával azután lelőtte magát, hogy a rendőrök elől menekült.

A Dallas Cowboys és az NFL is gyászolja a játékost, az élet viszont nem áll meg: a tragédia másnapján az NFL-idény a terveknek megfelelően folytatódott a Denver Broncos és a Las Vegas Raiders meccsével, az esélyesebb Broncos 10-7-re nyert.

