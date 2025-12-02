Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

A fiatal magyar tehetség üstökösként robbant be Olaszországban, meg sem állna az Eb-ig

Leinweber Olivér tavaly nyáron Szegedről Olaszországba, a Rari Nantes Savona együtteséhez szerződött. A magyar férfi U20-as vízilabda-válogatott csapatkapitánya az első mérkőzéstől kezdve helytáll, sőt üstökösként robbant be a világ egyik legerősebb ligájában. Az olasz bajnokság leggólerősebb játékosa, rövid idő alatt csapata húzóemberévé nőtte ki magát. Ez a teljesítmény Varga Zsolt figyelmét is felkeltette: a szegedi játékos meghívót kapott a felnőtt válogatott összetartására. Leinweber Olivér lapunk érdeklődésére mesélt az olaszországi életről, a beilleszkedésről, a bajnokságról, csapatáról, valamint kiemelkedő teljesítményéről is. Mindezek mellett természetesen a válogatott szereplés is szóba került, és az kiderült, hogy nagy célok lebegnek a fiatal pólós szeme előtt.

Tóth Norbert
2025. 12. 02. 5:37
Leinweber Olivér 2005. október 2-án született Szegeden, ahol 7 évesen kezdett vízilabdázni. A 2020/2021-es idényben debütált a magyar ob I-ben, egy évvel később megnyerte az U17-es magyar bajnokságot, 27 meccsen 113 gólt szerzett, amivel gólkirály lett. A magyar fiatal tavaly nyáron szánta el magát egy nagy lépésre: távozott a Szegedi VE-től és légiósnak állt. Leinweber Olaszország egyik legpatinásabb klubjához, a Rari Nantes Savona együtteséhez igazolt. Válogatott szinten is végigjárta a korosztályos csapatokat, jelenleg a magyar férfi U20-as vízilabda-válogatott csapatkapitánya. A nyári zágrábi világbajnokságot a negyedik helyen zárta a magyar utánpótlás-válogatott.

Leinweber Olivér nem elégszik meg, még nagyobb céljai vannak.
Leinweber Olivér olaszországi teljesítménye válogatott meghívót ért (Fotó: Rari Nantes Savona)

Fejesugrás az ismeretlenbe

Savona városának csapata, a Rari Nantes Savona a történelme során három-három alkalommal nyerte meg az olasz bajnokságot (1991, 1992, 2005) és kupát (1990, 1991, 1993), emellett komoly nemzetközi sikereket is elért már: kétszer elhódította a LEN-kupát (2005, 2011). Ezen érdemek mellett számos további dobogós helyezés öregbíti a klub hírnevét. Leinweber Olivér a nyáron helyezte át székhelyét Olaszországba.

— Jól érzem magam itt. Nem egy nagyváros Savona, de minden megtalálható, amire nekem, mint egy élsportolónak szüksége van. Közel lakom az uszodához, mindössze 750 métert kell megtennem gyalog – mesélte lapunk érdeklődésére Leinweber Olivér, akinek ez a költözés „fejesugrás volt az ismeretlenbe”, ugyanis korábban nem lakott külön a szüleitől, még Szegeden belül sem. Olivér feltalálja magát, elvégzi a házi teendőket is: főz, mos, takarít.

Tényleg élvezem az ittlétet, nagyon normálisak a csapattársak is, jól fogadtak. Nyilván van egy kis honvágyam, illetve a család és a szeretteim hiányoznak, de úgy gondolom, hogy itt is sikerült nagyon jól beilleszkedni. Természetesen ezt az egyelőre jónak mondható teljesítményem megkoronázza

– mondta, majd azt is elmesélte, hogy már többször is volt kint nála a család, vagy egy-egy barát, aminek kimondottan örült. Olivér mindenkivel igyekszik tartani napi szinten a kapcsolatot.

Szerencsére könnyen ment a magyar vízilabdázó beilleszkedése (Fotó: Rari Nantes Savona)

Olaszország legjobb góllövője a szegedi tehetség

Leinweber kijelentette, hogy azért igazolt ebbe a csapatba, mert reménykedett abban, hogy erősek lesznek, és a legnagyobb csapatokkal is felvehetik a harcot. A jelenleg harmadik pozíciót elfoglaló Savona eddig két vereséget szenvedett el a bajnokságban: az első helyezett Pro Recco és a második Brescia ellen. Az Európa-kupa sorozatában négyből négy meccset nyertek Leinweberék. — Elégedett vagyok a csapat teljesítményével – fűzte hozzá az eredménysorhoz, majd rátért saját teljesítményének elemzésére:

Az volt a célom, hogy ilyen teljesítményt nyújtsak. Azért jöttem ide, hogy fejlődjek, hogy megmutassam, ilyen szinten is képes vagyok nagyon jól játszani. Úgy gondolom, húzóembere vagyok a csapatomnak, a statisztikák is ezt mutatják. Az a célom, hogy ezt így folytassam, vagy még jobban.

Nemcsak Olaszországban, de Magyarországon is elég jónak látták az eddigi teljesítményét, ugyanis ez elegendő volt egy meghívóhoz, amely az Európa-bajnokságra készülő válogatott összetartására szólt.

Leinweber Olivér 43 találatot szerzett már az olasz ligában, amivel vezeti a góllövőlistát.

Legutóbb a Napoli ellen játszott, és nyert 15-11-re a Savona. A magyar játékos háromszor volt eredményes.

Leinweber Olivér szeretné megmutatni, helye van a válogatottban

A magyar férfi vízilabda-válogatott november 24-én és 25-én tartott összetartást Olivérnek így lehetősége adódott, hogy hazatérjen, erre ugyanis korábban még nem volt példa, mióta kiköltözött. Ennek oka a rendkívül sűrű versenynaptár. – Nagyon élveztem, jó volt találkozni a családommal, meglátogattam mindenkit, haza tudtam menni Szegedre is. Lementem az uszodába is egy-két órára, ott a volt edzőimmel és csapattársaimmal beszélgettem egy jót – mesélte, majd rátért a válogatott meghívóra:

Nagyon örülök, mert ez volt a cél, ezért edzettem. Meg szeretném mutatni, hogy nekem itt van a helyem, és kiérdemelni, hogy bekerüljek az Eb-re készülő keretbe, esetleg akár az Eb-re utazzak. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladok, és ezt meg is valósíthatom.

– hangsúlyozta Leinweber Olivér. A Savona játékosa szerint a két nap, amelyet a válogatottal töltött, jól sikerült. Játszottak a Fradival, úszótesztjük volt, taktikai edzést tartottak. – Odateszem magam, illetve a legjobbamat nyújtom, és majd meglátjuk, hogy ez elég lesz-e – tette hozzá reménykedve.

A vízilabda alapja a védekezés, amiből a legmagasabb szintet sajátíthatja el a szegedi fiatal Olaszországban. Olivér emellett az olasz mentalitást emelte még ki, mint hatalmas pluszt, ami hozzájárulhat a játéka fejlődéséhez.

Beszéltem Varga Zsolttal, rendkívül pozitív volt. Megdicsért, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtok itt, Olaszországban. Elmondta, szerinte nagyon jó helyen vagyok

– árulta el Leinweber, aki mindent meg fog azért tenni, hogy bebizonyítsa: helye van a válogatottban.

Leinweber Olivér a bemutatkozó meccsén nyolc gólt szerzett a Savonában:

