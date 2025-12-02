A fiatal magyar tehetség üstökösként robbant be Olaszországban, meg sem állna az Eb-ig

Leinweber Olivér 2005. október 2-án született Szegeden, ahol 7 évesen kezdett vízilabdázni. A 2020/2021-es idényben debütált a magyar ob I-ben, egy évvel később megnyerte az U17-es magyar bajnokságot, 27 meccsen 113 gólt szerzett, amivel gólkirály lett. A magyar fiatal tavaly nyáron szánta el magát egy nagy lépésre: távozott a Szegedi VE-től és légiósnak állt. Leinweber Olaszország egyik legpatinásabb klubjához, a Rari Nantes Savona együtteséhez igazolt. Válogatott szinten is végigjárta a korosztályos csapatokat, jelenleg a magyar férfi U20-as vízilabda-válogatott csapatkapitánya. A nyári zágrábi világbajnokságot a negyedik helyen zárta a magyar utánpótlás-válogatott.

Leinweber Olivér olaszországi teljesítménye válogatott meghívót ért (Fotó: Rari Nantes Savona)

Fejesugrás az ismeretlenbe

Savona városának csapata, a Rari Nantes Savona a történelme során három-három alkalommal nyerte meg az olasz bajnokságot (1991, 1992, 2005) és kupát (1990, 1991, 1993), emellett komoly nemzetközi sikereket is elért már: kétszer elhódította a LEN-kupát (2005, 2011). Ezen érdemek mellett számos további dobogós helyezés öregbíti a klub hírnevét. Leinweber Olivér a nyáron helyezte át székhelyét Olaszországba.

— Jól érzem magam itt. Nem egy nagyváros Savona, de minden megtalálható, amire nekem, mint egy élsportolónak szüksége van. Közel lakom az uszodához, mindössze 750 métert kell megtennem gyalog – mesélte lapunk érdeklődésére Leinweber Olivér, akinek ez a költözés „fejesugrás volt az ismeretlenbe”, ugyanis korábban nem lakott külön a szüleitől, még Szegeden belül sem. Olivér feltalálja magát, elvégzi a házi teendőket is: főz, mos, takarít.

Tényleg élvezem az ittlétet, nagyon normálisak a csapattársak is, jól fogadtak. Nyilván van egy kis honvágyam, illetve a család és a szeretteim hiányoznak, de úgy gondolom, hogy itt is sikerült nagyon jól beilleszkedni. Természetesen ezt az egyelőre jónak mondható teljesítményem megkoronázza

– mondta, majd azt is elmesélte, hogy már többször is volt kint nála a család, vagy egy-egy barát, aminek kimondottan örült. Olivér mindenkivel igyekszik tartani napi szinten a kapcsolatot.