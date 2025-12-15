A nyári labdarúgó-vb miatt már törvénymódosításért harcolnak a kocsmák

Amióta ismertté vált a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportmeccseinek pontos programja, nemcsak a szurkolók, hanem szerte a világban azok a vendéglátóhelyek, amelyek kivetítőkön adják a meccseket, elkezdhettek tervezni, hogy az időeltolódás miatt miként tudják majd élőben követni ezeket. Ugyanis a késő esti és hajnali időpontban kezdődő találkozók esetében a pubok igencsak gondban lennének, ha most kezdődne a világbajnokság. Angliában és Skóciában törvények szabályozzák a nyitvatartás rendjét. Utóbbi azonban messze nincs összhangban a legtöbb vb-meccs kezdési idejével. Máris itt az újabb botrány a jegyárak után...

A pubok elkezdték a küzdelmet, hogy a nyitvatartásukat a vb-meccsekhez igazíthassák (Fotó: Europress/AFP/Benjamin Cremel)

A pubok máris megindították a maguk csatáját a szurkolókért

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzése, a társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság közti összecsapás – ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is – 21 órás kezdési időpontja talán a legtökéletesebb, amit a vendéglátósok el tudnak képzelni, ugyanis szinte garantált a telt ház ebben az idősávban. Ám innentől kezdve dömpingben rendezik az olyan találkozókat, amelyek európai idő szerint 23 órakor, vagy hajnali 2-kor vagy 3-kor, esetleg 4-kor kezdődnek. Nézzünk pár példát!

A csoport június 12., péntek: Koreai Köztársaság–Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00 B csoport június 19., péntek: Kanada–Katar, Vancouver, 0.00 C csoport június 14. vasárnap: Haiti–Skócia, Boston, 3.00

június 20., szombat: Skócia–Marokkó, Boston, 0.00

június 25., péntek: Skócia–Brazília, Miami, 0.00 F csoport június 15., hétfő: Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia–Tunézia, Monterrey, 4.00 H csoport június 27., szombat: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara, 2.00 I csoport június 17., szerda: Irak/Bolívia/Suriname–Norvégia, Boston, 0.00 J csoport június 16., szerda: Ausztria–Jordánia, Santa Clara, 6.00,

június 28., vasárnap: Algéria–Ausztria, Kansas City, 4.00 L csoport június 27., szombat: Panama–Anglia, New York, 23.00

Az angolok még nem léptek, de vélhetően ők sem akarnak lemaradni a közös meccsnézésekről (Fotó: Europress/AFP/Benjamin Cremel / AFP)

A fentiekből tökéletesen látható, hogy például az osztrák és a skót válogatott szurkolói bizony éjszakáznak majd – vagy nagyon korán kell kelniük –, és ezek a kezdési időpontok azt is megakadályozzák, hogy a drukkerek közösen, egy jó sör mellett kedvenc kocsmájukban vagy pubjukban nézhessék a meccseket. Ugyanis a nyitvatartási idejüket törvények határozzák meg, és a találkozók ideje alatt a szabályok szerint zárva kell lenniük. Még az angolok is átkozódnak – náluk és a skótoknál a legnagyobb a hagyománya a kocsmai meccsnézésnek –, hiszen a BBC cikke alapján 23 órakor zár be náluk a pubok többsége, így sem a két 22 órakor, sem pedig a 23 órakor kezdődő csoportmeccseket sem tudják kedvenc vendéglátóhelyükön megnézni.