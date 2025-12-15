világbajnokságnyitvatartásskóciaAngliapubNorvégia

A nyári labdarúgó-vb miatt már törvénymódosításért harcolnak a kocsmák

A FIFA december elején elkészítette a 2026-os labdarúgó-vb csoportszakaszának programját, így már a mérkőzések kezdési időpontjai is pontosan ismertek. Ugyan ebből – egyelőre – nem lett még akkora botrány, mint például a jegyárakból, ám az angol és skót pubok máris elindították a rohamot azért, hogy a törvényben foglalt nyitvatartási időt a meccsnapokon mindenképpen meghosszabbíthassák. Neil Gray skót egészségügyi miniszter már be is jelentette, a kormány együttműködik a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy a szurkolók ne maradjanak le a világbajnokságra 28 év szünet után kijutó Skócia mérkőzéseiről. Az angol kormány még nem reagált a pubokat tömörítő szervezet felhívására.

Molnár László
2025. 12. 15. 5:07
Több országban hagyománya van a pubokban való szurkolásnak, ám ez most veszélybe kerülhet
Több országban hagyománya van a pubokban való szurkolásnak, ám ez most veszélybe kerülhet Fotó: Europress/AFP/Andrew Cowie
Amióta ismertté vált a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportmeccseinek pontos programja, nemcsak a szurkolók, hanem szerte a világban azok a vendéglátóhelyek, amelyek kivetítőkön adják a meccseket, elkezdhettek tervezni, hogy az időeltolódás miatt miként tudják majd élőben követni ezeket. Ugyanis a késő esti és hajnali időpontban kezdődő találkozók esetében a pubok igencsak gondban lennének, ha most kezdődne a világbajnokság. Angliában és Skóciában törvények szabályozzák a nyitvatartás rendjét. Utóbbi azonban messze nincs összhangban a legtöbb vb-meccs kezdési idejével. Máris itt az újabb botrány a jegyárak után...

A pubok elkezdték a küzdelmet, hogy a nyitvatartásukat a vb-meccsekhez igazíthassák
A pubok elkezdték a küzdelmet, hogy a nyitvatartásukat a vb-meccsekhez igazíthassák (Fotó: Europress/AFP/Benjamin Cremel)

A pubok máris megindították a maguk csatáját a szurkolókért

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzése, a társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság közti összecsapás –  ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is – 21 órás kezdési időpontja talán a legtökéletesebb, amit a vendéglátósok el tudnak képzelni, ugyanis szinte garantált a telt ház ebben az idősávban. Ám innentől kezdve dömpingben rendezik az olyan találkozókat, amelyek európai idő szerint 23 órakor, vagy hajnali 2-kor vagy 3-kor, esetleg 4-kor kezdődnek. Nézzünk pár példát!

A csoport

  • június 12., péntek: Koreai Köztársaság–Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00

B csoport

  • június 19., péntek: Kanada–Katar, Vancouver, 0.00

C csoport

  • június 14. vasárnap: Haiti–Skócia, Boston, 3.00
  • június 20., szombat: Skócia–Marokkó, Boston, 0.00
  • június 25., péntek: Skócia–Brazília, Miami, 0.00

F csoport

  • június 15., hétfő: Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia–Tunézia, Monterrey, 4.00

H csoport

  • június 27., szombat: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara, 2.00

I csoport

  •  június 17., szerda: Irak/Bolívia/Suriname–Norvégia, Boston, 0.00

J csoport

  • június 16., szerda: Ausztria–Jordánia, Santa Clara, 6.00, 
  • június 28., vasárnap: Algéria–Ausztria, Kansas City, 4.00

L csoport

  • június 27., szombat: Panama–Anglia, New York, 23.00 
Az angolok még nem léptek, de vélhetően ők sem akarnak lemaradni a közös meccsnézésekről
Az angolok még nem léptek, de vélhetően ők sem akarnak lemaradni a közös meccsnézésekről (Fotó: Europress/AFP/Benjamin Cremel / AFP)

A fentiekből tökéletesen látható, hogy például az osztrák és a skót válogatott szurkolói bizony éjszakáznak majd – vagy nagyon korán kell kelniük –, és ezek a kezdési időpontok azt is megakadályozzák, hogy a drukkerek közösen, egy jó sör mellett kedvenc kocsmájukban vagy pubjukban nézhessék a meccseket. Ugyanis a nyitvatartási idejüket törvények határozzák meg, és a találkozók ideje alatt a szabályok szerint zárva kell lenniük. Még az angolok is átkozódnak – náluk és a skótoknál a legnagyobb a hagyománya a kocsmai meccsnézésnek –, hiszen a BBC cikke alapján 23 órakor zár be náluk a pubok többsége, így sem a két 22 órakor, sem pedig a 23 órakor kezdődő csoportmeccseket sem tudják kedvenc vendéglátóhelyükön megnézni.

A skótok már megtették az első lépést, a pubokat összefogó vendéglátóipari szervezet máris hosszabb nyitvatartási időt követel a jövő nyári világbajnokság skótokat érintő mérkőzéseinek napjára.

A skót szurkolók nagyon bíznak abban, hogy a pubokban megnézhetik a válogatott vb-meccseit
A skót szurkolók nagyon bíznak abban, hogy a pubokban megnézhetik a válogatott vb-meccseit (Fotó: Europress/AFP/Andy Buchanan / AFP)

A skót egészségügyi miniszter a pubok oldalára állt

A Skót Sör- és Pub Szövetség (SBPA) „generációnként egyszer előforduló” eseményként jellemezte a világbajnokságot, ahova a skót válogatott 28 szűk esztendő után jutott ki újra. Paul Togneri, az SBPA vezető politikai menedzsere szerint, ha engedélyezi a kormány a későbbi zárást, akkor az a szurkolók megsegítésén kívül 3 millió fontos többletbevételt is jelenthet a vendéglátóiparnak.

– Szükségünk van arra, hogy legalább a meccsek napján megkapjuk a szükséges engedélyeket. Ám ennél mi továbbnézünk, és beadjuk az igényeinket a hosszabb nyitvatartás érdekében a teljes torna idejére. Az emberektől ne vegyék el azt a jogukat, hogy együtt szurkolhassanak és ünnepelhessenek, ahogy tették azt akkor, amikor a válogatott kivívta a vb-kijutást – közölte Paul Togneri.

A helyi önkormányzatok engedélyező bizottságokon keresztül határozzák meg a kocsmák nyitvatartási idejét Skóciában, ahol a pubok hétköznap 23.00 és 01.00 óra között zárnak. A kérelmüket arra alapozzák, hogy például az Edinburgh-i Fesztivál és a Fringe Festival alatt hosszabb nyitvatartást engedélyeztek a pubok számára.

Úgy tűnik, a futballsikertől kissé megenyhült skót kormánynál meghallgatásra talál a pubok kérése. 

Ugyanis a skót egészségügyi miniszter, Neil Gray azt nyilatkozta, hogy a kocsmák nyitvatartási ideje ugyan a helyi hatóságok hatáskörébe tartozik, de a kormány mindenkinek lehetőséget akar adni arra, hogy élvezze és megünnepelje a csapat részvételét, s persze esetleges sikeres szereplését a tornán. Hozzátette, a szurkolókkal együtt szeretné teljes Skócia megünnepelni, hogy a válogatott továbbjut a Brazíliával, Marokkóval és Haitivel közös „halálcsoportból”. 

Norvégia népe is lázadozik már, ugyanis Haalandék ott vannak a vb-n, és két meccsük is későn kezdődik majd. Ugyanakkor az északi ország törvényei este 10 után tiltják az alkoholfogyasztást. Bármilyen hihetetlen, népmozgalom indult Norvégiában, hogy az érintett mérkőzések időpontjára – a jelen állás szerint az Irak/Bolívia/Suriname pótselejtező győztese és a Szenegál elleni csoportmeccs ideje alatt – függesszék fel a tilalmat. Döntés még nincs, de vélhetően a norvég kormánynak sem lesz majd ellenére, hogy a szurkolók pár krigli sörrel ünnepeljék meg a válogatott vb-szereplését.

A világbajnokságra való kijutást a dánok legyőzésével vívta ki Skócia:

 

