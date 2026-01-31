A brutális belemenést megúszták a dánok, kulcsjátékosuk viszont kórházban kötött ki

A döntőbe vezető úton mindkét válogatott azonos eredménnyel jutott tovább. Németország a horvátok elleni elődöntőben az első félidő kiegyenlített küzdelme után a második játékrészben állva hagyta riválisát: Andreas Wolff védéseire és Johannes Golla góljaira alapozva végül 31-28-ra nyert. A másik ágon Dánia Izland ellen vívott kemény csatát, amelyben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, ám a hajrában a skandinávok gyorsabbak és pontosabbak voltak, így Mathias Gidsel vezérletével szintén 31-28-as győzelemmel biztosították helyüket a vasárnapi fináléban.

Magnus Saugstrup Janus Smarasont, a Szeged játékosát sem kímélte az Izland elleni elődöntőben. Fokozódó hangulat Herningben a kézilabda Eb dán-német döntője előtt. Fotó: AFP/Jonathan Nacksgtrand

Különösen a Dánia–Izland meccset érdekes jelenetek tarkították, a dánoknak nem csak a győzelem miatt volt okuk az izgalomra.

Megúszott dán piros lap: Saugstrup brutális ütközése

Négy perccel a Dánia–Izland-elődöntő kezdete után már forrt a levegő a csarnokban. Magnus Saugstrup keményem ütközött az izlandi Ellidi Vidarssonnal. A játékvezetők videózták a jelenetet, és reális esély volt rá, hogy a dánok egyik legfontosabb védője piros lapot kap. Végül „csak” két percre küldték le, ami óriási megkönnyebbülést jelentett a hazaiaknak.

– Összekulcsolt kézzel álltam – ismerte el Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány. – Ha Saugstrup piros lapot kap, sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk.

A dán csapatkapitány maga sem volt biztos a dolgában. Elismerte, hogy vállal eltalálta az ellenfelét, és kívülről valóban brutálisnak tűnhetett az eset, amit itt lehet megtekinteni. A jelenet nem törte meg: végigjátszotta a mérkőzést, és fontos szerepet vállalt a 31-28-as győzelemben, amellyel Dánia bejutott a döntőbe.

A dán szövetségi kapitány, Nikolaj Jacobsen magyaráz, Simon Hald figyel, aztán kórházban kötött ki. Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Kórházban kötött ki Simon Hald

Miközben Saugstrup megúszta a kiállítást, a dánok másik kulcsfigurája, Simon Hald sokkal rosszabbul járt. A beálló már az első félidőben több kemény ütést kapott a fejére, és bár kezdetben nem tűnt súlyosnak a helyzet, a szünet után nem tért vissza a pályára.

A dán szövetségi kapitány később elárulta: Hald rosszul érezte magát, ezért elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra. A hírek szerint az állapota stabil, de egyelőre kérdéses, hogy vasárnap vállalhatja-e a játékot. Hiánya különösen fájó lenne, hiszen a második félidőben nélküle Saugstrup maradt az egyetlen hadra fogható dán védőspecialista.

A dánoknak rémálommal érne fel, ha Saugstrupot és Haldot is elveszítették volna a németek elleni döntőre.

Skandináv mércével Herningben már Izland ellen elődöntőn is forró volt a hangulat, a fináléban ez nyilván még fokozódik.