A brutális belemenést megúszták a dánok, kulcsjátékosuk viszont kórházban kötött ki

Az elődöntők után máris megkezdődött a hangolás a dán–német döntőre a férfikézilabda-Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok, vb-címvédő Dánia a favorit, de nem árt az óvatosság. A dánoknak az Izland elleni elődöntőben is volt okuk az izgalomra. Magnus Saugstrup akár piros lapot is kaphatott volna brutális ütközésért, Simon Haldot pedig fejsérülés miatt kórházba szállították. A németek közben csendben készülnek, Alfred Gíslason alaposan feltérképezte a riválist – a felek persze jól ismerik egymást, hiszen a játékosok többsége hétről hétre egymás ellen játszik a Bundesligában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 8:55
Juri Knorr (balra) és Simon Hald Jensen a középdöntőben már találkozott egymással. A kézilabda Eb döntőjében újabb dán-német csata Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
A döntőbe vezető úton mindkét válogatott azonos eredménnyel jutott tovább. Németország a horvátok elleni elődöntőben az első félidő kiegyenlített küzdelme után a második játékrészben állva hagyta riválisát: Andreas Wolff védéseire és Johannes Golla góljaira alapozva végül 31-28-ra nyert. A másik ágon Dánia Izland ellen vívott kemény csatát, amelyben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, ám a hajrában a skandinávok gyorsabbak és pontosabbak voltak, így Mathias Gidsel vezérletével szintén 31-28-as győzelemmel biztosították helyüket a vasárnapi fináléban.

Magnus Saugstrup Janus Smarasont, a Szeged játékosát sem kímélte az Izland elleni elődöntőben. Fokozódó hangulat Herningben a kézilabda Eb dán-német döntője előtt
Magnus Saugstrup Janus Smarasont, a Szeged játékosát sem kímélte az Izland elleni elődöntőben. Fokozódó hangulat Herningben a kézilabda Eb dán-német döntője előtt. Fotó: AFP/Jonathan Nacksgtrand

Különösen a Dánia–Izland meccset érdekes jelenetek tarkították, a dánoknak nem csak a győzelem miatt volt okuk az izgalomra.

Megúszott dán piros lap: Saugstrup brutális ütközése

Négy perccel a Dánia–Izland-elődöntő kezdete után már forrt a levegő a csarnokban. Magnus Saugstrup keményem ütközött az izlandi Ellidi Vidarssonnal. A játékvezetők videózták a jelenetet, és reális esély volt rá, hogy a dánok egyik legfontosabb védője piros lapot kap. Végül „csak” két percre küldték le, ami óriási megkönnyebbülést jelentett a hazaiaknak.

– Összekulcsolt kézzel álltam – ismerte el Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány. – Ha Saugstrup piros lapot kap, sokkal nehezebb helyzetbe kerülünk.

A dán csapatkapitány maga sem volt biztos a dolgában. Elismerte, hogy vállal eltalálta az ellenfelét, és kívülről valóban brutálisnak tűnhetett az eset, amit itt lehet megtekinteni. A jelenet nem törte meg: végigjátszotta a mérkőzést, és fontos szerepet vállalt a 31-28-as győzelemben, amellyel Dánia bejutott a döntőbe.

A dán szövetségi kapitány, Nikolaj Jacobsen magyaráz, Simon Hald figyel, aztán kórházban kötött ki
A dán szövetségi kapitány, Nikolaj Jacobsen magyaráz, Simon Hald figyel, aztán kórházban kötött ki. Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Kórházban kötött ki Simon Hald

Miközben Saugstrup megúszta a kiállítást, a dánok másik kulcsfigurája, Simon Hald sokkal rosszabbul járt. A beálló már az első félidőben több kemény ütést kapott a fejére, és bár kezdetben nem tűnt súlyosnak a helyzet, a szünet után nem tért vissza a pályára.

A dán szövetségi kapitány később elárulta: Hald rosszul érezte magát, ezért elővigyázatosságból kórházba szállították kivizsgálásra. A hírek szerint az állapota stabil, de egyelőre kérdéses, hogy vasárnap vállalhatja-e a játékot. Hiánya különösen fájó lenne, hiszen a második félidőben nélküle Saugstrup maradt az egyetlen hadra fogható dán védőspecialista.

A dánoknak rémálommal érne fel, ha Saugstrupot és Haldot is elveszítették volna a németek elleni döntőre.

Skandináv mércével Herningben már Izland ellen elődöntőn is forró volt a hangulat, a fináléban ez nyilván még fokozódik.

Bundesliga-kapcsolatok, jól ismert ellenfelek

A döntő egyik érdekessége, hogy a két válogatott játékosai szinte „hazai pályán” érzik magukat egymás ellen.

A dán keretből tizenegyen német klubban szerepelnek, köztük a világ egyik legnagyobb sztárja, Mathias Gidsel (Füchse Berlin). A németeknél szinte mindenki a Bundesligában edződött, egyetlen kivétel a kiszámíthatatlan irányító, Juri Knorr, aki az Aalborg játékosa.

Gidsel külön elismeréssel beszélt Knorr-ról, akiről Dániában is figyelemmel követik a híreket, és dán nyelvet is tanulja. Ez is mutatja, mennyire összefonódott a két kézilabda-kultúra – a döntőn ezért nem lesznek titkok.

A németek igyekeznek minél jobban felkészülni a dánokból, izlandi kapitányuk, Alfred Gíslason ott maradt a dán–izlandi elődöntőn.

Alfred Gíslason, a németek szövetségi kapitánya a Dánia-Izland meccsen
Alfred Gíslason, a németek szövetségi kapitánya a Dánia–Izland meccsen. Fotó: ARD

Dánia a favorit, Németország bravúrra készül a kézilabda Eb döntőjében

Az esélyek egyértelműen Dánia mellett szólnak. A skandinávok megnyerték a párizsi olimpiát, miként sorozatban az elmúlt négy világbajnokságot, ilyen dominanciát korábban alig látott a sportág. Ugyanakkor van egy fájó hiány a dán aranygyűjteményben: Európa-bajnokságot legutóbb 2012-ben, vagyis tizennégy éve nyertek. Éppen ezért rendkívül motiváltak, hogy hazai közönség előtt végre megtörjék ezt a sorozatot.

A németek legutóbbi nagy sikerüket kereken tíz éve, a 2016-os Európa-bajnokságon aratták, azóta várnak újabb áttörésre. Alfred Gíslason csapata már bizonyította, hogy képes hosszú ideig felvenni a versenyt a dán tempóval – a kérdés az, kibírják-e ezt hatvan percen át.

A döntő előtt tehát minden Dánia mellett szól, ám a kézilabdában gyakran éppen az ilyen mérkőzéseken borul a papírforma. Vasárnap este kiderül, hogy a favorit érvényesíti-e erejét, vagy a németek több mint tíz év után újra történelmet írnak.

 

