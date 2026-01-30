Doncic idénye majdnem véget ért a veszélyes pálya miatt, az NBA vizsgálatot indított

A Los Angeles Lakers csapata idegenben lépett pályára a Cleveland Cavaliers otthonában az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). Bár a sima, 129-99-es vereség is fájó lehet az arany-lilákért szorító drukkereknek, a meccs első negyedében még inkább a szívükhöz kaphattak, mivel Luka Doncic egy dobás után önhibáján kívül majdnem súlyos sérülést szenvedett. Az NBA vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Luka Doncic majdnem megsérült a Cleveland Cavaliers pályáján. Fotó: JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic majdnem bokáját törte

Luka Doncic a Cleveland Cavaliers elleni mérkőzés első negyedének hetedik percében majdnem megsérült, miután egy hárompontos kísérlet után lepottyant Cleveland pályájának széléről. A Cavaliersé, ahol jégkorongmérkőzéseket is játszanak, az NBA egyetlen „emelt” játéktere, ahol rés van a pálya és a nézőtér között. A pálya körülbelül 25 cm-vel magasabban van, mint a nézőtér.

Ez nagyon veszélyes, mert a székek alacsonyabban vannak, és az előttük lévő mélyedésbe esett bele Doncic.

Az idei szezonban a Lakers volt a második csapat, amely hivatalosan panaszt nyújtott be a ligához, miután a Miami Heat még 2023 novemberében is hasonló esetért kritizálta a Rocket Arénát. Akkor Dru Smith ugyanebbe a résbe esett bele és a jobb térdében szalagsérülést szenvedett, ami miatt az egész idényt ki kellett hagynia. A Nemzeti Kosárlabdázók Szövetsége (NBPA) már Smith sérülésekor is aggályokat vetett fel a clevelandi pálya biztonságával kapcsolatban, és a Doncic-ügy után ismét tárgyal a ligával, hogy megváltoztassák a Cavaliers pályadizájnját.

Szerencséje volt Doncicnak

A Rocket Arena 1995-ös megnyitása óta sok nevet viselt, de a pálya elhelyezésének alapelve ugyanaz maradt: a kosárlabdapálya a jégkorong jégfelületének gumiburkolata fölé kerül, és egy fával megtámasztott szerkezet emeli meg a játékteret. A legdrágább lelátói helyek olyan mélyen vannak a pálya alatt, hogy a nézők nyugodtan leteszik italukat a gumiszőnyegre anélkül, hogy a játékosok kilöknék őket.

A Cleveland hazai pályája, a Rocket Arena veszélyes hely, Doncic is majdnem belesérült Fotó: JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szinte senki nem esett bele idáig és nem sérült meg, ugyanakkor korábban más hasonló balesetek is megmutatták, hogy egyetlen sztárjátékosnak elég megsérülnie, hogy változások kezdődjenek el: Paul George 2014-ben Las Vegasban szenvedett horrorbalesetet, amikor egyenes lábbal ment neki egy pálya közelében lévő tartóoszlopnak, a játékos törött lábbal ért földet. Az NBA azóta ügyelt rá, hogy ilyen oszlopok ne legyenek ilyen közel.