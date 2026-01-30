kosárlabdaluka doncicLeBron JamesCleveland CavaliersNBALos Angeles Lakers

Doncic idénye majdnem véget ért a veszélyes pálya miatt, az NBA vizsgálatot indított

A Los Angeles Lakers a Cleveland Cavaliers otthonában lépett pályára az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. A kaliforniai csapat 129-99-es vereséget szenvedett és egy fura baleset miatt majdnem elvesztette a szlovén világsztárját, a pálya egyik hibája miatt Luka Doncic sántikálva ment be az öltözőbe. Az arany-lilák játékosa később vissza tudott térni, de az NBA most változtatni akar a hazaiak veszélyes pályadizájnján.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 9:34
Luka Doncic majdnem komolyan megsérült a Cleveland Cavaliers elleni meccsen Fotó: JASON MILLER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Los Angeles Lakers csapata idegenben lépett pályára a Cleveland Cavaliers otthonában az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA). Bár a sima, 129-99-es vereség is fájó lehet az arany-lilákért szorító drukkereknek, a meccs első negyedében még inkább a szívükhöz kaphattak, mivel Luka Doncic egy dobás után önhibáján kívül majdnem súlyos sérülést szenvedett. Az NBA vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Luka Doncic majdnem megsérült a Cleveland Cavaliers pályáján.
Luka Doncic majdnem megsérült a Cleveland Cavaliers pályáján. Fotó: JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic majdnem bokáját törte

Luka Doncic a Cleveland Cavaliers elleni mérkőzés első negyedének hetedik percében majdnem megsérült, miután egy hárompontos kísérlet után lepottyant Cleveland pályájának széléről. A Cavaliersé, ahol jégkorongmérkőzéseket is játszanak, az NBA egyetlen „emelt” játéktere, ahol rés van a pálya és a nézőtér között. A pálya körülbelül 25 cm-vel magasabban van, mint a nézőtér. 

Ez nagyon veszélyes, mert a székek alacsonyabban vannak, és az előttük lévő mélyedésbe esett bele Doncic. 

Az idei szezonban a Lakers volt a második csapat, amely hivatalosan panaszt nyújtott be a ligához, miután a Miami Heat még 2023 novemberében is hasonló esetért kritizálta a Rocket Arénát. Akkor Dru Smith ugyanebbe a résbe esett bele és a jobb térdében szalagsérülést szenvedett, ami miatt az egész idényt ki kellett hagynia. A Nemzeti Kosárlabdázók Szövetsége (NBPA) már Smith sérülésekor is aggályokat vetett fel a clevelandi pálya biztonságával kapcsolatban, és a Doncic-ügy után ismét tárgyal a ligával, hogy megváltoztassák a Cavaliers pályadizájnját.

Szerencséje volt Doncicnak

A Rocket Arena 1995-ös megnyitása óta sok nevet viselt, de a pálya elhelyezésének alapelve ugyanaz maradt: a kosárlabdapálya a jégkorong jégfelületének gumiburkolata fölé kerül, és egy fával megtámasztott szerkezet emeli meg a játékteret. A legdrágább lelátói helyek olyan mélyen vannak a pálya alatt, hogy a nézők nyugodtan leteszik italukat a gumiszőnyegre anélkül, hogy a játékosok kilöknék őket.

A Cleveland hazai pályája a Rocket Arena veszélyes hely, Doncic is majdnem belesérült
A Cleveland hazai pályája, a Rocket Arena veszélyes hely, Doncic is majdnem belesérült Fotó: JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szinte senki nem esett bele idáig és nem sérült meg, ugyanakkor korábban más hasonló balesetek is megmutatták, hogy egyetlen sztárjátékosnak elég megsérülnie, hogy változások kezdődjenek el: Paul George 2014-ben Las Vegasban szenvedett horrorbalesetet, amikor egyenes lábbal ment neki egy pálya közelében lévő tartóoszlopnak, a játékos törött lábbal ért földet. Az NBA azóta ügyelt rá, hogy ilyen oszlopok ne legyenek ilyen közel.

A Cleveland, az NBA és a játékosok szakszervezete azt is belátja, hogy a rés eltávolítása korántsem egyszerű feladat, többek között azért sem, mert a szerkezetet az 1990-es évek elején tervezték és építették. A Cavs szélesíthetné is a pályát – ez valószínűleg költségesebb megoldás – és a padlószékeket a pálya tetejére helyezné. Doncic szerencsére vissza tudott térni a meccsbe, és a szlovén kosaras végül 29 ponttal zárt. 

Nem volt jó érzés, és a képeket visszanézve azt hiszem, egy kicsit szerencsém volt

 – nyilatkozta a lefújás után.

A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy a meccs előtt levítettek egy videóösszeállítást Lebron James legszebb pillanatairól a Cleveland Cavaliers mezében. A 41 éves klasszis 2016-ban bajnoki címet nyert a csapattal, a döntőben a Stephen Curry vezette Golden State Warriorst múlták felül. James láthatóan elérzékenyült, az arcát a mezébe temetve próbálta elrejteni a könnyeit.

Luka Doncic sérülése a Cleveland elleni meccsen:

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.