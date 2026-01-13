Barcelonában nem így képzelték el Joao Cancelo visszatérését

Joao Cancelo számos topcsapatot megjárt már pályafutása során. A 31 éves portugál védő az Internél, a Juventusnál, a Bayern Münchennél és Manchester Citynél is megfordult, sőt 2023-ban már a Barcelonánál is eltöltött egy fél évet kölcsönben. Utána döntött úgy, hogy elhagyja Európát, 2024 nyarán a szaúdi al-Hilalhoz igazolt.

Ismét magára öltheti a Barcelona mezét Joao Cancelo. Fotó: NurPhoto

Miután Deco sportigazgató napokkal ezelőtt beharangozta, hogy Joao Cancelo egy kölcsönüzlettel visszatér a Barcelonához, a portugál hétfőn repült a katalán fővárosba, és átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon.

A Barcelona azt is közzétette, hogy a hivatalos aláírásra közép-európai idő szerint kedden 13 órakor került sor, utána pedig sajtótájékoztatót tartanak. Azonban a sajtóesemény kezdete előtt néhány perccel lemondták azt, és a klub törölte a Cancelo visszatéréséről szóló bejelentést.

Késve mutatták be a portugált

A Sport szerint a csavar a szerződés dokumentációjában rejlik. Az al-Hilal követelte a Barcelonától, hogy az üzlet lezárásához küldje el a végleges dokumentumot a szükséges aláírásokkal, azonban a szaúdi klub zokon vette, hogy ez az utolsó pillanatban történt meg.

Ez nem tántorította el a Barcelonát, amely ragaszkodott ahhoz, hogy Cancelo csatlakozzon a csapathoz. A bemutatás időpontját végül pár órával eltolták.

Joao Cancelo az elmondása szerint nagy ambícióval és alázattal érkezett vissza a katalán klubhoz.

Aki ismer, az tudja, hogy az összes példaképem itt játszott. Amit érzek e klub iránt, az nagyon különleges. Nem nyertem trófeát az első időszakomban, most szeretnék

– fogalmazott a klub honlapján a portugál.