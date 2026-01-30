Ezért nem kaptak több lehetőséget a magyarok ellen csaló kézilabdabírók az Eb-n

A magyar ember egyik kedvenc tulajdonsága a kárörvendés. Nem szép dolog, de ebben az esetben van némi alapja. A német Robert Schulze és Tobias Tönnies nem kapott több szerepet a kézilabda Eb-n. Azok után, hogy a 32-32-re végződött Magyarország–Svédország mérkőzésen orbitális csalást követtek el. Ez volt az az eset, amikor a svédek belülvédekezése miatt hétméterest kellett volna ítélni a magyaroknak. Az esetet megnézték videón, mégsem ítéltek semmit.

A német Robert Schulze és Tobias Tönnies nem kapott több szerepet a kézilabda Eb-n (Fotó: DPA/Marco Wolf)

A kézilabda Eb legnagyobb bírói csalása után hazamentek a legények

Amikor az EHF közzétette az Eb utolsó öt mérkőzésének (az 5. helyért zajló összecsapásnak, a két elődöntőnek és az éremmeccseknek) bíróküldését, hiába kerestük a két német jómadár nevét. Mondhatnánk, méltó büntetést kaptak, de ez jelen esetben egyáltalán nem így van. Az EHF-nek ugyanis van egy olyan elve, amely szerint azon nemzetek bírói, amelyeknek csapatai érintettek az Eb végjátékában, már nem fújhatnak.

Szép, okos, bölcs intézkedés ez egy olyan szervezettől, amely amúgy a csalások felett rendre szemet huny.

Mivel a német csapat bejutott az elődöntőbe, Robert Schulze és Tobias Tönnies csomagolhatott és mehetett haza. Mint ahogyan ezt is érdemelték volna egy olyan csalás után, amit a magyarok ellen elkövettek. De abban egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy a német csapat kiesése esetén a két füttyösnek is csomagolnia kellett volna.

Az EHF mindenesetre nem tett közzé semmilyen indoklást azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumok szerint választotta ki az Eb utolsó négy meccsének bíráit. A szerencsések: a szlovén, a montenegrói, a spanyol és a norvég páros.