kézilabda ebjátékvezetőEHF

Ezért nem kaptak több lehetőséget a magyarok ellen csaló kézilabdabírók az Eb-n

A német Robert Schulze és Tobias Tönnies már régen hazautazott a jelenleg is zajló férfikézilabda Eb-ről. Ez a páros vezette a magyarok svédek elleni meccsét, s ők voltak azok, akik a legnagyobb csalást követték el a kézilabda Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 17:41
A két német jómadár nem maradhatott a kézilabda Eb-n Fotó: MARCO WOLF Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar ember egyik kedvenc tulajdonsága a kárörvendés. Nem szép dolog, de ebben az esetben van némi alapja. A német Robert Schulze és Tobias Tönnies nem kapott több szerepet a kézilabda Eb-n. Azok után, hogy a 32-32-re végződött Magyarország–Svédország mérkőzésen orbitális csalást követtek el. Ez volt az az eset, amikor a svédek belülvédekezése miatt hétméterest kellett volna ítélni a magyaroknak. Az esetet megnézték videón, mégsem ítéltek semmit.

kézilabda Eb
A német Robert Schulze és Tobias Tönnies nem kapott több szerepet a kézilabda Eb-n (Fotó: DPA/Marco Wolf)

A kézilabda Eb legnagyobb bírói csalása után hazamentek a legények

Amikor az EHF közzétette az Eb utolsó öt mérkőzésének (az 5. helyért zajló összecsapásnak, a két elődöntőnek és az éremmeccseknek) bíróküldését, hiába kerestük a két német jómadár nevét. Mondhatnánk, méltó büntetést kaptak, de ez jelen esetben egyáltalán nem így van. Az EHF-nek ugyanis van egy olyan elve, amely szerint azon nemzetek bírói, amelyeknek csapatai érintettek az Eb végjátékában, már nem fújhatnak. 

Szép, okos, bölcs intézkedés ez egy olyan szervezettől, amely amúgy a csalások felett rendre szemet huny.

Mivel a német csapat bejutott az elődöntőbe, Robert Schulze és Tobias Tönnies csomagolhatott és mehetett haza. Mint ahogyan ezt is érdemelték volna egy olyan csalás után, amit a magyarok ellen elkövettek. De abban egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy a német csapat kiesése esetén a két füttyösnek is csomagolnia kellett volna.

Az EHF mindenesetre nem tett közzé semmilyen indoklást azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumok szerint választotta ki az Eb utolsó négy meccsének bíráit. A szerencsések: a szlovén, a montenegrói, a spanyol és a norvég páros. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.