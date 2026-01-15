Döbbenetes dolgot mondott a magyar férfi-kézilabdaválogatott játékosa

Rendkívüli

Sipos Adrián, a magyar férfi-kézilabdaválogatott játékosa szerint minden sportoló a maximumot akarja kihozni az éppen aktuális világversenyből. A kézilabda Eb-n pénteken mutatkozik be Chema Rodríguez együttese, az első ellenfél Lengyelország lesz.

Lantos Gábor
2026. 01. 15. 14:35
Sipos Adrián merész vágyakat fogalmazott meg Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Forrás: AFP
Napsütés, köd, szitáló eső és napsütés. Ezek fogadták a szerdán a svédországi Kristianstadba érkező magyarokat. A koppenhágai reptéren láttuk a felkelő napot, az onnan induló gyorsvonat viszont olyan ködmezőkön vágott keresztül, amiben az ember az orráig sem látott. Mire a szerelvény megérkezett a délsvéd kisvárosba, újra előbukkant a nap, s minden olyan volt, mint három évvel ezelőtt, amikor a magyar férfi-kézilabdaválogatott itt játszott a világbajnokságon. Ráadásul akkor is és most is ott volt a csoportban Izland, máig feledhetetlen összecsapáson, vesztett helyzetből fordítva nyertünk ellenük. Mindez azonban már a múlt, a férfikézilabda Eb most az akkorinál is nagyobb izgalmakat ígér.

kézilabda Eb
Sipos Adrián, a kézilabda Eb egyik magyar kulcsjátékosa lehet
Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

A férfikézilabda Eb, ahol nem lehet hibázni

Pénteken este az F csoportban a magyar válogatott a lengyel csapat ellen kezdi meg a tornát. Senkit se tévesszen meg az, hogy Lengyelország a legutóbbi világbajnokságon a 25. helyen végzett, azaz megnyerte az Elnök Kupának nevezett futottak még tornát. Lengyelország egészen biztosan jobb csapat annál, amit ez a 25. helyezés mutat. Bár évek óta gödörben vannak, nem lenne meglepő, ha éppen most kezdenék meg a kikapaszkodást. A felkészülés során kétszer játszottak Szerbia ellen, egyszer döntetlent értek el, egyszer pedig győztek. 

A magyarok kétszer mérkőztek a románokkal, s mindkét összecsapást magabiztosan nyerték meg.

Csütörtökön kora délután a magyar csapat szálláshelyén volt lehetőségünk találkozni a csapat néhány játékosával. Sipos Adrián a Magyar Nemzet kérdésére merész célokról és vágyakról beszélt. – Óriási hiba lenne lebecsülni az olasz és a lengyel csapatot – mondta a magyar válogatott játékosa. – Az olasz válogatott egyértelmű fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A lengyelek néhány gyengébben sikerült világversenye sem téveszthet meg senkit, sokkal erősebbek ők annál, amit az elmúlt időszakban mutattak. A lengyel gárda stabil és erős. Izland kiemelkedik, erős játékoskerettel. Az Eb-n nincs gyenge csapat, ha jó helyen akarsz szerepelni, jól kell játszani. 

Sipos Adrián szerint minden sportoló azért küzd, hogy a lehető legjobb eredményt érje el az adott versenyen. Éppen ezért fogalmazott merészen. – A dán és a francia válogatott messze kiemelkedik. A harmadik és a tizenötödik hely között azonban óriási a versengés. Mi is ezért küzdünk. Láttuk, hogy előzetesen a hetedik-nyolcadik helyre lőttek be minket. A minimum elvárás magunkkal szemben az, hogy bekerüljünk az első nyolc közé, ahogy a magyar szövetség is előírta. 

Viszont én ennél merészebbet mondok: sportoló vagyok, sportolói fejjel nézem, ezért olykor a normalitásnál és a realitásnál is többről álmodom. Nekem az a vágyam, hogy az első négy közé jussunk.

Sosem jártunk Eb-n a legjobb négy között. Lehet, hogy az emberek 98 százaléka azt mondja, hogy erre nincs esély, de ha ott van a maradék két százalék, akkor nekünk azt kell megragadni. 

Sipos Adrián a magyar csapatról azt mondta, hogy a társaság jó állapotban van, de Bánhidi Bence hiányát biztosan meg fogják érezni. – Az egész játékrendszerünk Bánhidire volt építve, de a hiányát el kell viselni, meg kell oldani a feladatot. Rosta Miklósra nagyobb feladat vár majd, de ő is remek formában van. 

Mentálisan is erősek vagyunk, nagyon sokat számít, hogy a válogatott egy része külföldön szerepel. Ezt magamon is érzem, mert teljesen más Németországban játszani, mint korábban odahaza.

A Bundesligában heti két-három olyan meccset játszunk, ami az Eb-n vár ránk. Ez elképesztő terhelés, de megerősít. Bizakodó vagyok, mert képesnek érzem magam és az együttest is a nagy feladatok megoldására. Az sem véletlen, hogy az európai élcsapatokban nagyon sok olyan játékos szerepel, aki a Bundesligában játszik.

A lengyelek elleni nyitómeccs az egész torna szempontjából meghatározó lesz. 

A magyar válogatott a tavalyi vb óta nem sok mérkőzést játszott, de ez nem feltétlen baj. A sportolók elképesztő terhelés alatt állnak, Sipos Adrián azt is elmondta, hogy az Eb előtt összesen hat szabadnapja volt. – A legfontosabb, hogy a csapat kulcsjátékosai folyamatosan játékban legyenek, mert a válogatott felkészülés során nagy dolgokat már nem lehet kitalálni. Össze kell állnunk és le kell győzni Lengyelországot.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott pénteken este 20.30-kor Lengyelország ellen kezdi meg tornát. A csoport másik mérkőzésén 18 órakor az olaszok Izland ellen lépnek pályára. 

 

