Döbbenetes dolgot mondott a magyar férfi-kézilabdaválogatott játékosa

Napsütés, köd, szitáló eső és napsütés. Ezek fogadták a szerdán a svédországi Kristianstadba érkező magyarokat. A koppenhágai reptéren láttuk a felkelő napot, az onnan induló gyorsvonat viszont olyan ködmezőkön vágott keresztül, amiben az ember az orráig sem látott. Mire a szerelvény megérkezett a délsvéd kisvárosba, újra előbukkant a nap, s minden olyan volt, mint három évvel ezelőtt, amikor a magyar férfi-kézilabdaválogatott itt játszott a világbajnokságon. Ráadásul akkor is és most is ott volt a csoportban Izland, máig feledhetetlen összecsapáson, vesztett helyzetből fordítva nyertünk ellenük. Mindez azonban már a múlt, a férfikézilabda Eb most az akkorinál is nagyobb izgalmakat ígér.

Sipos Adrián, a kézilabda Eb egyik magyar kulcsjátékosa lehet

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

A férfikézilabda Eb, ahol nem lehet hibázni

Pénteken este az F csoportban a magyar válogatott a lengyel csapat ellen kezdi meg a tornát. Senkit se tévesszen meg az, hogy Lengyelország a legutóbbi világbajnokságon a 25. helyen végzett, azaz megnyerte az Elnök Kupának nevezett futottak még tornát. Lengyelország egészen biztosan jobb csapat annál, amit ez a 25. helyezés mutat. Bár évek óta gödörben vannak, nem lenne meglepő, ha éppen most kezdenék meg a kikapaszkodást. A felkészülés során kétszer játszottak Szerbia ellen, egyszer döntetlent értek el, egyszer pedig győztek.

A magyarok kétszer mérkőztek a románokkal, s mindkét összecsapást magabiztosan nyerték meg.

Csütörtökön kora délután a magyar csapat szálláshelyén volt lehetőségünk találkozni a csapat néhány játékosával. Sipos Adrián a Magyar Nemzet kérdésére merész célokról és vágyakról beszélt. – Óriási hiba lenne lebecsülni az olasz és a lengyel csapatot – mondta a magyar válogatott játékosa. – Az olasz válogatott egyértelmű fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A lengyelek néhány gyengébben sikerült világversenye sem téveszthet meg senkit, sokkal erősebbek ők annál, amit az elmúlt időszakban mutattak. A lengyel gárda stabil és erős. Izland kiemelkedik, erős játékoskerettel. Az Eb-n nincs gyenge csapat, ha jó helyen akarsz szerepelni, jól kell játszani.