Máris hátrányban a lengyelek a kézi Eb-n? Nem várt nehézségbe a magyarok elleni meccs előtt

A Magyarország–Lengyelország férfikézilabda Eb-mérkőzést pénteken 20.30-kor rendezik Kristianstadban. A lengyelek merész tervekkel álltak elő a meccs előtt, míg a szövetség elnöke rendkívüli magabiztos, már-már lenézően beszélt a magyarokról a kézilabda Eb rajtját megelőzően.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 10:51
A lengyel válogatott is már Kristiandsandban készül a kézilabda Eb-re, a keretben ismét ott van Marek Marciniak
A lengyel válogatott is már Kristiandsandban készül a kézilabda Eb-re, a keretben ismét ott van Marek Marciniak Fotó: CLAUS FISKER Forrás: Ritzau Scanpix
Ma, azaz csütörtökön megkezdődik a dán–norvég–svéd rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokság négy mérkőzéssel. A magyar válogatott pénteken 20.30-kor lép először pályára, az ellenfél Lengyelország lesz. Chema Rodríguez csapata már szerdán a svéd Kristianstadból posztolt, ahol a csoportmérkőzéseit fogja játszani – a lengyelek után az olaszok és az izlandiak ellen –, ugyanakkor a kerettel nem tartott Bánhidi Bence csapatkapitány sérülés miatt. A hírek szerint a lengyelek is megérkeztek Kristianstadba, ugyanakkor az ő útjuk már nem volt ennyire zökkenőmentes.

Bánhidi Bence nem lesz ott a lengyelek elleni kézilabda Eb mérkőzésen
Bánhidi Bence nem lesz ott a lengyelek elleni kézilabda Eb-mérkőzésen (Fotó: Csudai Sándor)

Kézilabda Eb: a lengyelek a magyarok ellen győzelemre számítanak

A lengyel sport.pl számolt be róla, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt a lengyelek Koppenhágába tartó repülőjáratot törölték szerda reggel. A válogatott este már a kristianstadi létesítményben tartott volna edzést, erről pedig semmiképp nem akartak lemondani, ezért egy másik járatot vettek célba, amely kora délután végül el tudott indulni. A Lengyel Kézilabda-szövetség szóvivője a közösségi médiában osztotta meg a fejleményeket. 

A szövetség egyébként a torna előtt azt tűzte ki célnak, hogy a 13. és 16. hely között végezzenek, azaz a csoportkörből való továbbjutás – ahonnan az első kettő megy a középdöntőbe – nem realitás. Slawomir Szmal elnök ugyanakkor a magyarok elleni meccs kapcsán különösen optimista.

A csoportból való továbbjutást sikernek fogjuk tekinteni. Győzelmünket elsősorban a Magyarország elleni mérkőzésen látom

– mondta az elnök, aki egyelőre nem tudja, hogy a helyszínen fogja-e a mérkőzéseket megnézni. 

Kik a csoport favoritjai? Magyarország és Izland

Maciej Gebala, a lengyel válogatott beállója elmondta az Eb előtt, hogy a szerbek elleni két felkészülési mérkőzés – 33-32-as győzelem, aztán 32-32-es döntetlen – megmutatta nekik, hogy milyen hiányosságokra kell még odafigyelniük. A Gdansk játékosa hozzátette, a legnagyobb erősségük a védekezésben rejlik. Gebala némiképp ellent mondott a szövetség elnökével, hiszen szerinte sokkal inkább Magyarország és Izland a csoport esélyese, a csoprtgyőzelemre pedig a szigetország. Izlandot egyébként a torna meglepetéscsapatának harangozták be a legtöbb helyen, az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) erősorrendjében míg a magyarokat a hetedik, addig Izlandot a harmadik helyre vizionálja. 

A Magyarország–Lengyelország kézilabda Eb-mérkőzést tehát pénteken 20.30-kor rendezik, amelyet hazánkban az M4 Sport élőben közvetíti.

A hadikölcsönről

