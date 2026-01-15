Máris hátrányban a lengyelek a kézi Eb-n? Nem várt nehézségbe a magyarok elleni meccs előtt

Ma, azaz csütörtökön megkezdődik a dán–norvég–svéd rendezésű férfikézilabda Európa-bajnokság négy mérkőzéssel. A magyar válogatott pénteken 20.30-kor lép először pályára, az ellenfél Lengyelország lesz. Chema Rodríguez csapata már szerdán a svéd Kristianstadból posztolt, ahol a csoportmérkőzéseit fogja játszani – a lengyelek után az olaszok és az izlandiak ellen –, ugyanakkor a kerettel nem tartott Bánhidi Bence csapatkapitány sérülés miatt. A hírek szerint a lengyelek is megérkeztek Kristianstadba, ugyanakkor az ő útjuk már nem volt ennyire zökkenőmentes.

Bánhidi Bence nem lesz ott a lengyelek elleni kézilabda Eb-mérkőzésen (Fotó: Csudai Sándor)

Kézilabda Eb: a lengyelek a magyarok ellen győzelemre számítanak

A lengyel sport.pl számolt be róla, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt a lengyelek Koppenhágába tartó repülőjáratot törölték szerda reggel. A válogatott este már a kristianstadi létesítményben tartott volna edzést, erről pedig semmiképp nem akartak lemondani, ezért egy másik járatot vettek célba, amely kora délután végül el tudott indulni. A Lengyel Kézilabda-szövetség szóvivője a közösségi médiában osztotta meg a fejleményeket.

A szövetség egyébként a torna előtt azt tűzte ki célnak, hogy a 13. és 16. hely között végezzenek, azaz a csoportkörből való továbbjutás – ahonnan az első kettő megy a középdöntőbe – nem realitás. Slawomir Szmal elnök ugyanakkor a magyarok elleni meccs kapcsán különösen optimista.

A csoportból való továbbjutást sikernek fogjuk tekinteni. Győzelmünket elsősorban a Magyarország elleni mérkőzésen látom

– mondta az elnök, aki egyelőre nem tudja, hogy a helyszínen fogja-e a mérkőzéseket megnézni.