Súlyos beteg Király Gábor és Dárdai Pál volt csapattársa, az életéért küzd a Hertha legendája

Kjetil Rekdal hazájában, Norvégiában, a Molde színeiben kezdett el futballozni a nyolcvanas évek derekán, később légiósnak áll, megfordult Belgiumban, Franciaországban és Németországban is. A németeknél 1997-től 2000-ig a Hertha labdarúgója is volt, Király Gábor és a napjainkban már az Újpest sportigazgatójaként tevékenykedő Dárdai Pál csapattársaként ő is részese volt az egyesület 1999/2000-es szezonban futott Bajnokok Ligája-menetelésének. Négy BL-meccsen szerepelt, háromszor ő volt a csapatkapitány. A berlini évek után a 83-szoros norvég válogatott Rekdal hazatért a Valerenga csapatába, onnan vonult vissza 2005-ben.

Kjetil Rekdal (jobbra) Luis Enrique, azaz a Hertha a Barcelona ellen egy 1998-ban lejátszott mérkőzésen (Fotó: DPA/Andreas Altwein)

Sokáig titkolta állapotát Kjetil Rekdal

Rekdal az aktív évek után edzőnek állt, jelenleg a norvég élvonalban szereplő Aalesund trénere – 2024-ben nevezték ki, ez a második korszaka a csapat élén, 2008 és 2012 között egyszer már vezette ezt a gárdát. Most mégsem az eredményei miatt került be a hírekbe, hanem azért, mert súlyos betegséggel küzd.

A kálvária egy rutinvizsgálattal indult, 2025 őszén találtak rákos sejteket az egyébként tünetmentes, jó közérzetű Rekdal szervezetében. A volt sportolót azonnal megoperálták, most arra vár, hogy teljesen meggyógyuljon.

– Miután diagnosztizálták a betegséget, november 10-én meg is műtöttek. Sokáig titkoltam az állapotomat, majd a klubom egy közleményt adott ki – mondta el Rekdal a Bildnek.

Röviddel karácsony előtt voltam az első kontrollon, az kimutatta, hogy tünetmentes vagyok. Február közepén lesz a következő vizsgálatom, onnantól kezdve ritkábbak lesznek az ellenőrzések. Összességében a következő öt évben folyamatosan kontrollra kell majd járnom, csak azt követően mondhatom magam teljesen gyógyultnak

– magyarázta.

Továbbra is ő tartja az edzéseket

Kjetil Rekdalt érthetően megviselte a diagnózis után következő rengeteg vizsgálat és a bizonytalanság, pszichológus segítségével próbálta feldolgozni a történteket.

– Már soha többé nem leszek az a Kjetil, aki tavaly nyáron voltam. Türelemre és időre van szükségem ahhoz, hogy újra százszázalékos állapotban legyek – jelentette ki az edző, aki nem adta fel aalesundi állását sem, jelenleg is ő tartja az edzéseket.

Rekdal-mesterhármas Magyarország ellen 1996-ból: