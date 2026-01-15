Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány + videó

kjetil rekdalkirály gáborherthadárdai pálAalesund

Súlyos beteg Király Gábor és Dárdai Pál volt csapattársa, az életéért küzd a Hertha legendája

A berlini Hertha és a norvég válogatott korábbi labdarúgója, Király Gábor és Dárdai Pál volt csapattársa rákos betegséggel küzd. A ma már a norvég Aalesund vezetőedzőjeként dolgozó 57 éves edző, Kjetil Rekdal tavaly ősszel kapta meg a lesújtó diagnózist, azóta meg is műtötték már. Jelenleg tünetmentes, de még évekbe telhet, mire teljesen gyógyultnak mondhatja magát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 12:47
Kjetil Rekdal az ezredforduló idején szép éveket töltött a berlini Herthánál, ahol magyar futballisták is csapattársai voltak. Fotó: Firo Sportphoto/Jvorgen Fromme
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kjetil Rekdal hazájában, Norvégiában, a Molde színeiben kezdett el futballozni a nyolcvanas évek derekán, később légiósnak áll, megfordult Belgiumban, Franciaországban és Németországban is. A németeknél 1997-től 2000-ig a Hertha labdarúgója is volt, Király Gábor és a napjainkban már az Újpest sportigazgatójaként tevékenykedő Dárdai Pál csapattársaként ő is részese volt az egyesület 1999/2000-es szezonban futott Bajnokok Ligája-menetelésének. Négy BL-meccsen szerepelt, háromszor ő volt a csapatkapitány. A berlini évek után a 83-szoros norvég válogatott Rekdal hazatért a Valerenga csapatába, onnan vonult vissza 2005-ben.

Kjetil Rekdal (jobbra) Luis Enrique, azaz a Hertha a Barcelona ellen egy 1998-ban lejátszott mérkőzésen
Kjetil Rekdal (jobbra) Luis Enrique, azaz a Hertha a Barcelona ellen egy 1998-ban lejátszott mérkőzésen (Fotó: DPA/Andreas Altwein)

 

Sokáig titkolta állapotát Kjetil Rekdal

Rekdal az aktív évek után edzőnek állt, jelenleg a norvég élvonalban szereplő Aalesund trénere – 2024-ben nevezték ki, ez a második korszaka a csapat élén, 2008 és 2012 között egyszer már vezette ezt a gárdát. Most mégsem az eredményei miatt került be a hírekbe, hanem azért, mert súlyos betegséggel küzd.

A kálvária egy rutinvizsgálattal indult, 2025 őszén találtak rákos sejteket az egyébként tünetmentes, jó közérzetű Rekdal szervezetében. A volt sportolót azonnal megoperálták, most arra vár, hogy teljesen meggyógyuljon.

– Miután diagnosztizálták a betegséget, november 10-én meg is műtöttek. Sokáig titkoltam az állapotomat, majd a klubom egy közleményt adott ki – mondta el Rekdal a Bildnek.

Röviddel karácsony előtt voltam az első kontrollon, az kimutatta, hogy tünetmentes vagyok. Február közepén lesz a következő vizsgálatom, onnantól kezdve ritkábbak lesznek az ellenőrzések. Összességében a következő öt évben folyamatosan kontrollra kell majd járnom, csak azt követően mondhatom magam teljesen gyógyultnak

 – magyarázta.

 

Továbbra is ő tartja az edzéseket

Kjetil Rekdalt érthetően megviselte a diagnózis után következő rengeteg vizsgálat és a bizonytalanság, pszichológus segítségével próbálta feldolgozni a történteket.

– Már soha többé nem leszek az a Kjetil, aki tavaly nyáron voltam. Türelemre és időre van szükségem ahhoz, hogy újra százszázalékos állapotban legyek – jelentette ki az edző, aki nem adta fel aalesundi állását sem, jelenleg is ő tartja az edzéseket.

Rekdal-mesterhármas Magyarország ellen 1996-ból:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.